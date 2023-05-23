Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aklınızda, bedeninizde, duygularınızda veya yaşamınızda olsun, tuhaflıkta ve kusur zannettiğiniz birçok şeyde güzellik vardır. Sağlıksız besinleri, zararlı düşünceleri, birkaç saniyede bir telefonunuzu kontrol etmeyi veya içten sağlıksız hissetmenize neden olan ama sizin için zorlayıcı bir alışkanlık haline gelmiş olabilecek başka bir şeyi bırakmak için bir uyarı hissediyorsunuz. Duygularınızın derinliklerine dalın ve tüm bu rahatlatıcı davranışların kendi kendini yatıştırma mekanizmaları olduğunu anlayacaksınız. Yine de endişelenmeyin, bir kez farkına vardığınızda bunları hayatınızdan tamamen çıkarmasanız bile azaltmak mümkün. Sınırlı bir kapasitede olsa bile, hayattaki değişimleri görmek için çaba sarf edin.