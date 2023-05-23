Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazen doğru seçimler yapma şansınız vardır ve bazen de o anki koşulların gerektirdiği seçimleri yaparsınız. Son zamanlarda böyle kararlar vermek zorunda kaldıysanız, bunun doğru olduğuna güvenin. Başka hiçbir şey yapmasa bile bunların kendinizi daha iyi anlamanıza yol açtığı bir gerçek. Rahat bir zihin alanından geçmek, devam etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz şey olabilir. Suçlu hissetmeniz gereken hiçbir şey yok, sadece zamanı geldiğinde elinizden geleni yaptığınız için kendinizi kutlayın. Şu anda gerekliyse, başkasına yanlış gelse bile sizin için doğru olduğunu düşündüğünüz şeyin peşinden gitmelisiniz. Unutmayın ki doğru ve yanlış, gerçeği öznel kılan bakış açılarıdır.
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