Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe

25 Mayıs 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 23 Mayıs 2023 10:45
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  • Bugün geçmişte yaptığınız veya yapmadığınız şeylerin pişmanlıkları peşinize düşebilir. Tarihsel olarak sizin için kişisel bir önem arz eden anılara özellikle dikkat edin. Çok uzun bir zaman öncesine dayanan bazı davranış kalıpları, alışkanlıklar ve yanlış inançlarla mücadele etmek zor olduğu kadar gereklidir de. Kimse size karşı bir savaş açmış değil ancak kendinizle durmayan bir yarış halindesiniz ve bunu kazanmak için öncelikle sizi yavaşlatan zincirlerinizden kurtulmanız gerekiyor. Yeteri kadar cesur olup gerçeklerle yüzleşebilenler oldukça kazançlı çıkabilir. Diğerleri, ne kadar hızlı koşarsa koşsun kendinden kaçamayacak.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aklınızda, bedeninizde, duygularınızda veya yaşamınızda olsun, tuhaflıkta ve kusur zannettiğiniz birçok şeyde güzellik vardır. Sağlıksız besinleri, zararlı düşünceleri, birkaç saniyede bir telefonunuzu kontrol etmeyi veya içten sağlıksız hissetmenize neden olan ama sizin için zorlayıcı bir alışkanlık haline gelmiş olabilecek başka bir şeyi bırakmak için bir uyarı hissediyorsunuz. Duygularınızın derinliklerine dalın ve tüm bu rahatlatıcı davranışların kendi kendini yatıştırma mekanizmaları olduğunu anlayacaksınız. Yine de endişelenmeyin, bir kez farkına vardığınızda bunları hayatınızdan tamamen çıkarmasanız bile azaltmak mümkün. Sınırlı bir kapasitede olsa bile, hayattaki değişimleri görmek için çaba sarf edin.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hayattan büyük bir şey istemek ve sonra onu almaya hazırlıksız hissetmek, üzerinde biraz durulması gereken şey olabilir. Kendinize sorun, neden buna layık hissetmiyorsunuz? Kalbinizin tamamen açık hissetmesine izin verin ve içsel gücünüzü ortaya çıkarın. Kulağınıza müzik gibi gelen şeylerle hareket edin ve gerisini evrene bırakın. Sadece istemekle ilgilenirseniz, sihirli bir yardım dokunuşuna ulaşabilirsiniz. Kendinize öncelik verin; bedeninize, zihninize ve ruhunuza bir misafir gibi davranın. Ona sunmanız gereken şeylerin yalnızca en iyisini verin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazen hikayenin yalnızca bir tarafını seçebileceğinizi kabul etmek, savaşın tüm meselesidir. Hikayenin kendi versiyonunuzu onaylatmak için mücadele etmek yerine, öne çıkma ve olayları hayatınızda ortaya çıktıkları gibi kabul etme cesaretini gösterin. Bu durum, kişi veya inanç hakkında öğrenilecek her şeyi öğrenin ve ardından yaratmak istediğiniz hayata daha uygun tohumları sabırla ekerek önünüzü açın. Bunu çözmek için bir çatışma olduğunu kabul edin. Birden fazla zemine basıyor olmak sağlığınıza ve beklentilerinize zarar verebilir. Bu risk almak anlamına gelse de bir seçim yapmak zorundasınız.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bakış açınızı tersine çevirin ve yolunuza çıkanlara karşı daha yumuşak bir yaklaşım deneyin. Bu içsel değişim, yalnızca sizin için değil, ilgili herkes için çığır açıcı olabilir. Korkularınızla yüzleştiniz ve onlarla çalıştınız, bu nedenle başkalarının size kendinizi neden ve nasıl daha fazla düzeltmeniz gerektiğini söylemesine izin vermeyin. Kendinizin arkasında durun ve kulak misafiri olunan konuşmalara veya geçerken yapılan yorumlara karşı sağır olun. Bu, nihayet kısır döngüleri kırmak için sağlıklı sınırlar oluşturma şansınız. İkinci bir şansı hak ediyorsunuz ve eğer olumlu bir zihin oluşturabilirseniz her şey mümkün!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyunca notlar alın, önsezileriniz daha büyük bir güç tarafından bir şekilde yönlendiriliyor ancak çok fazla düşünmek kendinizi kaybolmuş hissetmenize ve fikirleri hatırlamak için kafanızı kaşımasına neden olabilir. Bu fikirler verimli ve bu noktada hayatınız da öyle. Oldukça üretken ve verimli bir dönemden geçiyorsunuz. Enerjiniz birçok şekilde korunur, bu nedenle içsel dürtülerinize doğru ilerleyin ve planların eylemleriniz aracılığıyla çalışmasına izin verin. Eylemle birleştirilen fikirler, büyük başarıları mümkün kılar. O halde bugün işe başlayın ve yılmadan devam edin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı geleneklerin size yaralardan çok daha fazlasını verdiğini unutmayın, şu an sahip olduğunuz gücün bir kısmını da onlara borçlu olabilirsiniz. Evet, size ait olmayan ve belki de sadece miras kalan alışkanlıklar, kalıplar, inançlar veya diğer zorluklar üzerinde çalışmak zor olabilir ancak bunun ötesini görmenize izin vermek, sizin için açabilecek bahar çiçeklerini fark etmenize yardımcı olacaktır. İçinizdeki o küçük çocuğu sevgiyle görün ve kendinizin en büyük destekçisi olun. Bu yokuşu çıktıktan sonra her şeyin daha kolay olacağına güvenebilirsiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazen doğru seçimler yapma şansınız vardır ve bazen de o anki koşulların gerektirdiği seçimleri yaparsınız. Son zamanlarda böyle kararlar vermek zorunda kaldıysanız, bunun doğru olduğuna güvenin. Başka hiçbir şey yapmasa bile bunların kendinizi daha iyi anlamanıza yol açtığı bir gerçek. Rahat bir zihin alanından geçmek, devam etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz şey olabilir. Suçlu hissetmeniz gereken hiçbir şey yok, sadece zamanı geldiğinde elinizden geleni yaptığınız için kendinizi kutlayın. Şu anda gerekliyse, başkasına yanlış gelse bile sizin için doğru olduğunu düşündüğünüz şeyin peşinden gitmelisiniz. Unutmayın ki doğru ve yanlış, gerçeği öznel kılan bakış açılarıdır.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eski yöntemlere yeni bir yaklaşım tam ihtiyacınız olan şey olabilir. Kendinizi topraklayın ve bugün gündemde olan şeylerin arasından yolunuzu görebilmek için bir strateji geliştirin. Bulanık sularda yüzme konusundaki ustalığınız, üzerinize gelen her şeyin son hızla ilerken önünüzü görebilmek için çok yardımcı olacaktır. Çok fazla şey, çok fazla değişken ve çok fazla bakış açısı kesinlikle suyu bozacaktır, bu yüzden içinize dönün ve sizin için en iyi olduğunu bildiğiniz şeyi yapın. Hayatın bu yeni aşamasının size ne gösterdiğini yeniden öğrenin ve onu nasıl ilerletmek istediğinizi görün.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İletişim kanallarınız kapalı olabilir ve bu konuyla ilgilenmek zorundasınız. Yolunuzu kaybetmiş hissetmek yerine duygularınızın size yol göstermesine izin vermek bugün size biraz iyi gelebilir. Duyguların o çelik gibi kalbi delmesine ve savunmasız çatlaklarınızdan ışığın girmesine izin verin. Yeni, taze başlangıçlar sizi bekliyor ve ancak yolunuza çıkan her şeye savaş açmayı bırakırsanız size ulaşabilirler. Güçlü olmak ve bunu tek başınıza yapmanız gerektiğini hissetmek çok çelişkili iki şeydir. Güçlenmek, kimseye bir şey kanıtlamanıza ihtiyaç duymaz çünkü kendinizi yeterince iyi tanırsınız ancak her şeyi kendi başınıza yapmak istemeniz, kendi hayatınızda bir kurban gibi hissetmenize neden olabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarında en çok farkında olduğunuz şey, çoğu zaman kendinizde en az farkında olduğunuz şeydir. Birinin hayır demesi sizi tetikliyorsa, kendinize neden ihtiyaçlarınıza öncelik vermekte zorlandığınızı sormanız gerekebilir. Hayat özünde dengeleme eylemidir, bu nedenle sözlerini kendilerini ifade etmek ve başkalarını incitmek için seçmeyen biri mutlaka yalancı veya manipülatif olmayabilir. Olaylara biraz daha farklı bakmayı başarabilirseniz birçok savaş yerine birçok ders çıkarabilirsiniz. Daha güzel günlere giderken bir tünelden geçiyor olabilirsiniz. İşin püf noktası, karanlıkta öfkeye kapılmak yerine oradan çıkmak için hareket etmeye devam etmektir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir şey hakkında daha fazla şey öğrenme konusunda çelişki yaşıyor veya geçmişteki başarısız bir deneyimden çok fazla etkileniyor olabilirsiniz. Şimdi hayatınızdaki bu yeni bölüme, bakış açısına veya aklınızda olabilecek başka herhangi bir şeye hazır olduğunuz bir noktaya ulaşmış olabilirsiniz. Şefkatli bir temaya sahip bir ilişki modeli, muhtemelen diğer ilişkilerinize yol gösterebilir, bu nedenle her şeyi ayrı bir gözlükle görmek, düğümleri çözmenize yardımcı olacaktır. Objektif bakış açınızı koruyamadığınızı düşündüğünüz noktada yardım alacak veya zaman tanıyacak kadar dürüst olmalısınız.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir tür uyanış veya inanç sistemlerinizde bir sarsıntı yaşıyorsanız, geçiş yapmış olabileceğiniz tüm yolları not etmenin zamanı gelmiş olabilir. İyi ya da kötü, değişmiş olabilecek yönlerinizi kabul ettiğinizde, içsel bir güç kazanırsınız. Bu, kendinizle çok derin bir şekilde karşılaştığınız için dış doğrulama ihtiyacını geçersiz kılan bir şeydir. Aşkınız ve hayatınız bu enerjinin altında yatanları hissediyor olabilir ancak dersleri öğrenip yavaş ama emin adımlarla bunları hayatınıza uygularsanız her şey daha iyi olabilir. Biraz zemin çalışması yapmaya istekliyseniz, neşe ve mutluluğun bir sonraki seviyesi şimdi sizin için mevcuttur.

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