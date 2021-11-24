Günlük burç yorumları! (25 Kasım 2021 Perşembe)

25 Kasım 2021 Perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Yaşam
24 Kasım 2021 Çarşamba

  • İlgi çekici bir bağı gizli tutma kararı veya kapalı kapılar ardında heyecan verici aşklara katılma arzusu olsun, arka planda kesinlikle bir şeyler oluyor. Gün, perdenin arkasında yaşanan olayları açığa çıkarmak için bir şeyler yapabilir. Gerçekten utanç verici sırrı olanlar için endişe verici olsa da gerçeklerin açığa çıktığı ve adaletin yerini bulduğu şeyler yaşanabilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizi yavaşlamaya, sakinleştirici ve tanıdık aktivitelere zaman ayırmaya teşvik etmeye devam ediyor. Bir mola canlandırıcı olabilirken meşgul olmak isteme eğilimindesiniz. Ayrıca bugün belirli inançları, öğrenme yollarını veya ilgi alanlarını sorguluyor olabilirsiniz. Büyümek ve kendinize gelmek için sıkıca bağlı olduğunuz fikirlere bir darbe almanız gerekebilir. Gerçekte, bu darbe sizi daha güçlü bir konuma getirebilir. Mevcut projelerinizin ve inançlarınızın size fayda sağlayıp sağlamadığını ve sizi temsil edip etmediğini düşünmek mantıklıdır. Bu günlerde motivasyonunuzu ve coşkunuzu yeniden kazanıyorsunuz ve bunları gerçek şeyler üzerine inşa etmek en iyisidir.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün merakınızı çeşitlendirme ve takip etme zamanı. Ortaklık kurmak, özellikle sorunları çözerken veya bir plan hazırlarken işe yarayabilir. Duygusal yaşamınızda cesur olmak bugün meyvesini veriyor gibi görünüyor. Koşullar, kötü bir alışkanlığı bırakmayı düşündürebilir. Genel olarak, insanlar şu anda istikrar ve dürüstlükten yanadır ve zaten size çok doğal gelen bu özellikleri göstererek bir ilişkiyi geliştirebilirsiniz. Yine de, muhtemelen finansla ilgili olanları ileriye götürmeden önce detaylı ayarlamalar yapılması gerekiyor.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha fazla rahatlık ve öngörülebilirlik aramaya devam ediyorsunuz. Kendinizi iş, sağlık, rutinler veya günlük işlerle ilgili sorunları çözmek için harika bir konumda bulabilirsiniz. Aksi takdirde, durumunuzu iyileştirmek için ayarlamalar yapma ve adımlar atma zamanı gelebilir. Bugün pratik bir şekilde geleceğe dair güçlü bir sezginiz var. Sosyal olarak, kişisel gelişiminizi destekleyip desteklemediği açısından bir ilişkinin unsurlarını sorguluyor olabilirsiniz. Başkalarının kendilerinin halletmesi gereken sorumlulukları üstlenmekten kaçının veya işleri bağımsız olarak halletmek sizin için daha iyi olacakken, başkalarına çok fazla güvenmeye dikkat edin.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün duygularınızın sizi tekrar yönlendirmesine izin verme eğilimindesiniz. Bağımsız olarak ilerlemeye devam ederken diğerlerinden bir miktar dirençle karşılaşabilirsiniz. Yine de bugün kendinizi ifade etmenin yolları var ve liderliği ele almak veya sorumluluğu üstlenmek size dönüşüyor. Bununla birlikte, iş veya başkalarına hizmet için yaptığınız bazı şeyleri sorguluyor olabilirsiniz. Rutinler kararsızlık ve endişe nedeniyle sıkıntılı olabilir. Muhtemelen duygular ve sinir gerginliği nedeniyle havanın altında hissediyor olabilirsiniz. Daha iyi odaklanmak için sorumluluklarınızı azaltmaya çalışmak iyi bir fikir olabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dinlenmek ya da düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Şimdi hayal kırıklığını özgür bırakmanız gerekebilir ve bunu yapmak için desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Havayı temizlemek sizi büyümeye doğru itebilir. Motivasyon şimdi yeniden inşa ediliyor, ancak ilerlemeden önce bazı ilgi alanlarınızı veya tutkularınızı yeniden değerlendiriyor olabilirsiniz. Hisleriniz yükselebilir ve kendinizi romantik ve yaratıcı bir ruh hali içinde bulabilirsiniz. Yine de, mutlu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız olduğu hissine kapılmak yerine, basit zevkleri ve rahatlıkları takdir etmeyi hedeflemek en iyisidir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün farklılaşmaya teşvik ediliyorsunuz. Bazı inişler ve çıkışlar olsa bile, çoğu sosyal aktivite ve ilişki için genellikle iyi bir zamandır. Şu anda devam eden heyecan verici bir şey için hoş ipuçları yakalayabilirsiniz. Konuşmalar size enerji verme eğilimindedir. Sorumluluklar bugün daha az baskı uyguluyor, bu da sizi daha fazla eğlenceye ve sosyalliğe açıyor. Bununla birlikte, dikkatinizi dış dünyaya veya daha yüksek hedeflerinize çevirmek, perspektif kazanmak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Bazı takıntılarınızı sorgulama eğilimi vardır, özellikle de sizi yolunuzdan ediyorlarsa. Yoğun duyguları yapıcı bir şekilde kullanmayı hedefleyin.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hedeflerinize ve performansınıza biraz fazladan enerji harcıyorsunuz. Bir sorumluluğu yerine getirmek, oldukça tatmin edici olabilir. Bir şeyi geride bırakmaya yönelik güçlü bir istek, problem çözmede uygulamalı bir yaklaşıma yol açabilir. İletişimde bazı hayal kırıklıkları olabilir ve koşullar, bir öğrenme yolunu veya ilginizi sorguladığınız gibi olabilir. Hayatınız önemsiz şeylerle çok meşgul olduysa, bunu hissedeceksiniz. Geri adım atarak ve sizi neyin engellediğini görmek için sizi zorlasa da eskileri düşünmeniz gerekebilir.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, gerçek bir güven saçıyorsunuz ve ilerlemek, affetmek ve unutmak için güçlü bir arzunuz var. Olumlu bir şekilde dikkat çekmeye yardımcı olan, sizinle ilgili benzersiz bir yaşama sevinciniz var. Gün, sizi keşfetmeye ve keşfetmeye teşvik etmeye devam ediyor. Başkalarının inançları hakkında bilgi edinmek veya ilginç yeni konular ve fikirler öğrenmek için iyi bir gün. İlerlemek için maddi detaylara odaklanmayı bırakın, düzen şu an size en çok yardımı olacak şey.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, planlarla ilerlemek yerine içinize bakma veya gözlemleme ihtiyacınız bugün yine güçlü. Para, değerli eşyalar ve işle ilgili konulardaki gerginlikler günün bir parçası olabilir, ancak endişeleri iyileştirmelere dönüştürmek için tüm araçlara sahipsiniz. Öyle bile olsa, ne kadar isteseniz de, motive olmak ve bağımsız olarak bir şeyler yapmak kolay değil. Belki de bununla başa çıkmanın en iyi yolu, bir şeylerin olmasını beklemek yerine, başkalarına yardım sunmak için ekstra enerji kullanmaktır. Kendi gündeminiz için çok fazla baskı yapıyorsanız, egonuza bir miktar darbe gelebilir. Bir ortaklığa veya ortağa biraz saygı gösterme ihtiyacı ortaya çıkabilir. İdeal olarak, hem bir şeye bağlı hissetme ihtiyacınızı hem de dallanma arzunuzu karşılamanın yaratıcı yollarını keşfedersiniz.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün başkalarına verdiğiniz belirli bir hizmeti veya desteği yeniden değerlendiriyor olabilirsiniz. Kolay yolu arama eğilimi olabilir, ancak biraz dikkat ile kalbinizin nerede olduğunu çok iyi öğrenebilirsiniz. Gün, geri bildirim ihtiyacınıza veya farklı bir bakış açısına ilham verme eğilimindedir. Bununla birlikte, dikkatinizi çekmek için rekabet eden farklı ihtiyaçlar ile konsantre olmak kolay değil. Kesin sonuçlara varmadan önce bazı şeyleri beklemek muhtemelen en iyisi. Farklılıkları veya benzerlikleri ayırt ediyor olsanız da, meydan okuyorsunuz ve nihayetinde bu süreçte kendinizi daha iyi tanımaya başlıyorsunuz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günlük işlerinizi düzene sokmak istemeye devam ediyorsunuz. Üretken ve faydalı olma ihtiyacı öne çıkıyor. Bununla birlikte, bazı görevleri devretmeniz veya kendinize biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Fazla sayıda söz vermekten ve kendinizi arafta asılı bırakmaktan kaçının. Büyük ya da küçük bir şey başardıysanız günü çok daha mutlu bitireceksiniz. Bir arkadaşlığı veya bir grupla olan bağlantısını, ilerlemenize ve büyümenize izin verip vermediğine göre analiz etme eğilimi vardır. Sürdürmek istediğiniz bir ilişki uğruna gururunuzu bir kenara bırakmanız gerekebilir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yaratıcılık sektörünüzde bir gün daha geçiriyor ve kendinizi ifade etme arzunuzu teşvik ediyor. Kişisel zevk için biraz zaman ayırmak çok hoş karşılanabilir. Bugün ruh hali eğlenceli ve hoş olsa da, evcilleştirmeniz akıllıca olacağınız bir aşırılık eğilimi var. Belirli bir projeyi, planı, uzun vadeli hedefi ve hatta mevcut kariyer yolunuzu, gerçekten size bir iyilik yapıp yapmadığından emin değilseniz sorgulayabilirsiniz. En iyi hareket tarzı olabileceğinden, şimdilik gururunuzu yutmanız gerekebilir.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.