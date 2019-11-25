Günlük burç yorumları! (25 Kasım 2019 Pazartesi)

25 Kasım pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Başak burcundaki Ay’ın Satürn ile yaptığı uyumlu açılar, iş yerinde bulunduğunuz konumun doğru olduğundan emin olmanızı sağlıyor. Yine de ortaya çıkabilecek gerilim yaratan durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. 

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Pozitifliğiniz sadece söylediklerinizle veya yaptıklarınızla sınırlı kalmıyor bugün. Aynı zamanda başka insanların hayatında da iyileştirici bir etkiniz var. Bunu ya ufak bir iltifatınızla ya da jest ve mimiklerinizle yapıyorsunuz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kalbinizin sesini dinleyip onun doğrultusunda ilerlediğiniz zaman uzun zamandır aradığınız heyecanı tadabileceksiniz. Unutmamalısınız ki elinizin altında mutlaka bir sihirli değnek vardır ama bunu kullanmak sadece sizin elinizdedir. 

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