KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pozitifliğiniz sadece söylediklerinizle veya yaptıklarınızla sınırlı kalmıyor bugün. Aynı zamanda başka insanların hayatında da iyileştirici bir etkiniz var. Bunu ya ufak bir iltifatınızla ya da jest ve mimiklerinizle yapıyorsunuz.