25 Kasım pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
25 Kasım 2019 Pazartesi
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Başak burcundaki Ay’ın Satürn ile yaptığı uyumlu açılar, iş yerinde bulunduğunuz konumun doğru olduğundan emin olmanızı sağlıyor. Yine de ortaya çıkabilecek gerilim yaratan durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pozitifliğiniz sadece söylediklerinizle veya yaptıklarınızla sınırlı kalmıyor bugün. Aynı zamanda başka insanların hayatında da iyileştirici bir etkiniz var. Bunu ya ufak bir iltifatınızla ya da jest ve mimiklerinizle yapıyorsunuz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbinizin sesini dinleyip onun doğrultusunda ilerlediğiniz zaman uzun zamandır aradığınız heyecanı tadabileceksiniz. Unutmamalısınız ki elinizin altında mutlaka bir sihirli değnek vardır ama bunu kullanmak sadece sizin elinizdedir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde bir dengesizlik olduğu ortada. Muhtemelen partneriniz ilişkide daha baskın olan taraf ve bu durum sizi gitgide daha da sinirlendiriyor. Bu durumu partnerinizle açık bir şekilde paylaşmalısınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün olayları kontrol etmek yerine kendinizi akışa bıraktığınız bir gün. Bu, şu anda yapabileceğiniz en doğru şeylerden. Hayatın getirdiklerine teşekkür edin ve müdahale etmeyi bırakın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle yaşadığınız sorunları görmezden gelip sırtınızı dönmeye devam ettiğiniz sürece hiçbir neticeye ulaşamayacaksınız. Aksine sorunlar çığ gibi büyüyecek ve siz de altında kalacaksınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilişkinizi bambaşka bir aşamaya taşıyacak bir karar almanız gerekebilir. Bu konuda fazla korumacı yaklaşıyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın da fikrini almanız yararınıza.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha önceden uyumlu olmadığınızı düşündüğünüz için şans vermediğiniz birine bugün şans verme ihtimalini gözden geçirebilirsiniz. Denemekten ne zarar gelebilir ki?
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınız kafanızı karıştırıyor olmalı. İkisinin de dengesinin kurulmasının önemli olduğu düşünüldüğünde bu konuyu partnerinize açmak için daha fazla beklememelisiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ailenizle yaşayacağınız ufak bir tartışma canınızı sıkabilir. Sizden yaşça büyük biriyle yapacağınız bu tartışmada alttan almanız sizin için daha iyi olacak.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşadığınız kötü deneyimlerden çıkardığınız dersler, ayaklarınızın yere daha sağlam basmasını sağlıyor. Bu da daha doğru kararlara kapılar açıyor. Doğru yoldasınız, durmaksızın devam edin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün maddi açıdan ufak bir kayıp yaşayabilirsiniz. Bu kayıp ne yazık ki yapacağınız bir harcamayla ilgili değil. Muhtemelen ufak miktarda bir parayı istemeden kaybedeceksiniz. Aman ceplerinize dikkat edin!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal bir boşlukta olabilirsiniz. İnsanların bundan faydalanıp iyi niyetinizi sömürmelerine izin vermeyin. Daha dikkatli olun.
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