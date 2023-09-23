Günlük burç yorumları: 25 Eylül 2023 Pazartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün kararlarınız bulanık olabilir ve şimdilik büyük kararlar veya taahhütler vermekten kaçınmak en iyisi olabilir. Başkalarının sizden beklediği şeyleri yapmaya yönelik güçlü bir istek hissedebilirsiniz, ancak kalbiniz kendi işinizi, kendi yönteminizi yapmaya kararlıdır. Bu ikilemin her iki ucunu da tamamen çözmek zor olabilir ancak aynı zamanda her ikisini de vazgeçilmeziniz. Bu iç gerilimden dolayı hareket etmemek önemli olacaktır. Bugün dürtüsel tepki vermek yerine bir plan geliştirin. Şimdi aşinalık, rahatlık ve güvenlik ihtiyacınız, bir sorumluluğu yerine getirmek için konfor alanınızın dışına çıkma ihtiyacıyla çelişebilir. Ya da tam olarak arkasında duramayacağınız bir şeyi yapmak cazip gelebilir ki bu muhtemelen iyi bir fikir değildir!