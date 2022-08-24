Günlük burç yorumları: 25 Ağustos 2022 Perşembe

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük bir konuşma, bugün yakın ilişkilerinizden birinde arayı düzeltebilir. İkiniz arasındaki bir güç dinamiğinin yapmak istediğiniz bir şeyi engellediğini hissedebilirsiniz, ancak belki de diğer kişi sizi nasıl etkilediğinin tam olarak farkında değildir. Bununla birlikte, kayıtsızlıklarının altında, ele alınması gereken bazı korkuları da olabilir. Zor sorular sormaktan korkmayın. Neler olup bittiğini doğrudan ele alırsanız, muhtemelen verimli cevaplar alırsınız.
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