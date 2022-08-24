Günlük burç yorumları: 25 Ağustos 2022 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın bir ilişkideki duygusal gerginlik şu anda üzerinizde ağırlık yapıyor olabilir. Sorunun tamamen şimdiki zamanda olmayabileceğini düşündünüz mü? Belki de yetiştirilme tarzınızın sizi bu dinamiğe nasıl hazırladığına bakmak için iyi bir zaman. Gerçekten neden üzgün olduğunuza dair anlamlı iç görülere ulaşmak için iyi bir konumdasınız. Bazı geçmiş deneyimleri tekrar gözden geçirmek rahatsız edici olsa da, bunların en kötüsünden zaten kurtulduğunuzu unutmayın.