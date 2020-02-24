YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanların kararsızlıkları sizi de kötü etkiliyor. Bir iş planı belli olmadığından kendi işlerinizi de planlayamıyor ve karışıklıklar yaşıyorsunuz. Bunu düzeltmek de ne yazık ki sizin elinizde değil.