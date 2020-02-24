24 Şubat pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
24 Şubat 2020 Pazartesi
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Yaptığınız işler diğer çalışma arkadaşlarınıza da örnek oluşturacak nitelikte. Başarılarınızın kıskanılması olası ancak sevenleriniz tarafından destek de görüyor olmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İç görünüz ve enerjiniz bugün kuvvetli. Alacağınız hiçbir karardan pişmanlık duymayacağınıza emin olabilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Araştırma yapmak, yeni şeyler keşfedebilmeniz için anahtar niteliğindedir. Aklınıza takılanlar hakkında yeni şeyler öğrenmek için hevesli olmalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ne yaparsanız yapın ama asla alışveriş yapmaya çıkmayın! Son zamanlarda zaten yeteri kadar harcama yaptınız, tutumlu olmanın vakti geldi.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların kararsızlıkları sizi de kötü etkiliyor. Bir iş planı belli olmadığından kendi işlerinizi de planlayamıyor ve karışıklıklar yaşıyorsunuz. Bunu düzeltmek de ne yazık ki sizin elinizde değil.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyalleşmek için bugün çok ilginç yerlerde bulunabilirsiniz. Normalde asla uğramayacağınız bu mekânlardan aslında hoşlandığınızı fark edeceksiniz ve eğlence anlayışınız değişecek.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün etrafınızda sakin ve rahat bir enerji saçıyorsunuz. Kriz anlarında bile bu tavrınızı koruyor olabilmeniz insanların size hayranlık duymasına sebep oluyor.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elinizdeki parayı doğru harcadığınızı düşünüyor musunuz? Gereksiz lüks harcamalardan kaçınmalı ve biraz birikim yapmalısınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihninizin dingin olması ve kafanızda halletmeniz gerek çoğu sorunu halletmiş olmanız bugünkü huzurunuzun temel dayanağı. Bunu düzenli olarak yaptığınız meditasyona borçlu olmalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızda seyahat planları yapıyor olabilirsiniz ancak bu durum günlük hayatınızı biraz aksatabilir. Önceliklerinizi belirleseniz daha iyi olacak gibi duruyor.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınıza karşı yabancılaştığınızı hissediyor olmalısınız. Sanki yıllardır çalıştığınız yer sizin iş yeriniz değil, çocukluk arkadaşlarınız ise sizi tanımıyor gibi. Anlaşılmadığınızı hissetmek bunların esas sebebi.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınızla vakit geçirip sadece dinlenmeye odaklanın. Kafanızdan tüm iş stresini uzaklaştırın ve anın tadına varın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz daha sakinleşir ve insanlarla iyi geçinmeye çalışırsanız siz de arkadaşlarınız da daha huzurlu olacaksınız. Olaylara aşırı tepkiler göstermemeye çalışın.
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