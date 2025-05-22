Günlük burç yorumları: 24 Mayıs 2025 Cumartesi

Ay günü Koç burcunda geçiriyor ve anı yaşayan bu burçta, yeni bir şeyler yapma isteği içinde olabiliriz. Ancak, bugünkü Mars-Neptün küçük karesiyle, arzularımıza ulaşmanın dolambaçlı bir yoldan geçtiğine inanabiliriz. Biraz dağınıklık ya da gerçekçi olmayan bir hayale ya da alışılmadık bir dürtüye göre hareket etme isteği olabilir. Bu etkinin altında ne istediğimizi ve nereye yöneldiğimizi bilmek zor olabilir; dolaylı davranışlar, pasif-agresif tutumlar görülebilir çünkü kendimizi doğrudan ifade edecek kadar etkili hissetmeyebiliriz. Ani bir hissin geçip geçmediğini görmek için biraz beklemek en iyisi olabilir. Planlarımızda, isteklerimizde ya da hedeflerimizde eksikler görmek ya da güven kaybı yaşamak, bu planların yetersiz olduğunun değil; biraz ilhama ya da hak ettiğimiz bir molaya ihtiyaç duyduğumuzun işareti olabilir. Elbette, kusurlar varsa, bazı düzeltmeler gerekebilir. Aksi takdirde, ilerlemeden önce biraz dinlenmeye veya toparlanmaya ihtiyacımız olabilir. Öte yandan, Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü'yle yaptığı altmışlık açı sayesinde, bizi geliştirecek, ilerletecek ya da büyümeye teşvik edecek bilgi veya insanlarla bağlantı kurabiliriz. Ay, günün ilerleyen saatlerinde Venüs ile kavuşuyor ve Mars ile uyumlu açı yapıyor; bu da özellikle Mars-Neptün belirsizliğinin ardından işlerimizi kolaylaştırıyor. Yeni bir başlangıç yapmak ve ilerlemek istiyoruz; geçmişe takılı kalmak gibi bir niyetimiz yok. Kişisel planlarımız konusunda heyecanlı olabiliriz. Bu, inisiyatifimize ve bağımsızlığımıza kulak vermemiz gereken bir zaman.