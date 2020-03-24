24 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
Sadece kendinizi düşünüyor olmanız partnerinizi alındırıyor. İlişkinizin sadece sizin istekleriniz çerçevesinde ilerlemesi size fark ettirmese de onu bunaltıyor. Denge kurmayı bir an önce öğrenmeniz gerekli.
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