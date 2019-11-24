24 Kasım pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
24 Kasım 2019 Pazar
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İkizler burcunda Ay’ın 7. eve ilerlemesi, bugün bulunduğunuz ortamdaki insanlardan hoşlanmadığınız takdirde kendinizi ve sevdiklerinizi huzursuz edebileceğinizi işaret ediyor. Bunun yaşanmaması için girdiğiniz ortamlara dikkat edebilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aynı yerde bulunduğunuz insanlarla aranızda garip bir elektrik olabilir. Birbirinizin laflarını tamamlayıp ne demek istediğinizi önceden tahmin edebilirsiniz. Yine insanların sözünü kesmemeye çalışın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir konu hakkında bildiklerinizi sadece kendinize saklamamalısınız. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Gerekli araştırmalarınızı yaptınız ve donanımlısınız. Bırakın insanlar sizi hayranlıkla dinlesin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanları dikkatlice dinleyebilmek bir sanattır. Bugün az konuşup diğer insanların söylediklerinden size katkısı olacak cümleleri not alın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün alım-satım konusunda şanslı olduğunuz bir gün. Alışveriş yapmayı bugünkü planlarınız arasına ekleyin. Eğer elinizden çıkarmayı düşündüğünüz bir eşyanız varsa da bugün satışını yapma olasılığınız yüksek.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle zıt fikirlere sahip olan birinin olaya bakış açısını değiştirmek için uzun zamandır çabalıyor olabilirsiniz. Bugün fazla çabalamanıza gerek kalmadan bu kişinin kendiliğinden sizinle aynı yolda yürümeye başladığını göreceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi sıkıntılar çektiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Eğer kazandığınız para harcamalarınızı karşılamaya yetmiyorsa şu anki işiniz dışında alternatif gelir kaynağı olabilecek yeni fırsatlar yaratmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aynı bir koala gibi yatağınıza yapışmak istiyor olmalısınız. Evinizden hiç çıkmayıp tüm gün film izlemek sizin için inanılmaz cazip bir teklif. Bir Pazar günü için daha mükemmel bir plan düşünülemezdi zaten.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplumdaki rolünüz şu anda hayatınızda önemli bir yer kalıyor. Diğer insanların hakkınızda ne düşündüğünün önemli olduğu bir gün. Yeni insanlarla tanışacağınız bir yere gidiyor olabilirsiniz. Kendinizi en mutlu hissettiğiniz kıyafetinizi giyinin ve yüzünüze kocaman bir gülümseme yerleştirin!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşler planladığınız gibi gitmese de pes etmemelisiniz. Konunun detaylarına daha geniş bir perspektiften baktığınızda aslında o kadar da kötü bir durumda olmadığını göreceksiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat planlarınız kaos içinde olabilir. Bu yüzden bugün için planladığınız gezileri ertelemenizde fayda var. Bunun yerine şehir içinde kalıp sakin bir gün geçirebilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anki durumunuzdan memnun değilseniz sizi bu duruma sürükleyen olayları gözden geçirmeniz gerekli. Daha önceden fazla önem vermediğiniz faktörler üzerinde tekrar düşünmenizde fayda var.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yeni tanıştığınız birine eğer güvenemediyseniz sezgilerinize güvenmenizde fayda var. Sizi rahatsız eden birinin yanında bulunmak zorunda değilsiniz. Nazik bir şekilde bir bahane bulup yanından ayrılabilirsiniz.
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