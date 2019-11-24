Günlük burç yorumları! (24 Kasım 2019 Pazar)

24 Kasım pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    İkizler burcunda Ay’ın 7. eve ilerlemesi, bugün bulunduğunuz ortamdaki insanlardan hoşlanmadığınız takdirde kendinizi ve sevdiklerinizi huzursuz edebileceğinizi işaret ediyor. Bunun yaşanmaması için girdiğiniz ortamlara dikkat edebilirsiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün aynı yerde bulunduğunuz insanlarla aranızda garip bir elektrik olabilir. Birbirinizin laflarını tamamlayıp ne demek istediğinizi önceden tahmin edebilirsiniz. Yine insanların sözünü kesmemeye çalışın. 

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir konu hakkında bildiklerinizi sadece kendinize saklamamalısınız. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Gerekli araştırmalarınızı yaptınız ve donanımlısınız. Bırakın insanlar sizi hayranlıkla dinlesin.

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