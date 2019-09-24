Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yengeç’teki Ay Başak’taki Mars ile açıda. Bu bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Açık görüşlü olacağımız bir gün. Ay Aslan’a geçiyor. Aslan burcundaki Ay baskınlığı ve kendine güveni, Aslan ise kendini tasviri, drama, sahne ve tiyatroyu temsil eder. Yaratıcılık, flört ve keyif için güzel bir zaman: Ne de olsa Aslan sahneye çıkmayı sever. Terazi’deki Güneş Aslan’daki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın! Aslan’daki Ay Boğa’daki Uranüs’le kare açı yapıyor. Bu ne demek? Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireysellik, trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır.