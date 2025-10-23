Günlük burç yorumları: 24 Ekim 2025 Cuma

Ay günü Akrep burcunda geçiriyor ve bu sabah Mars ve Merkür ile kavuşuyor. İletişimlerimize ve zihinsel uğraşlarımıza daha fazla duygu veya tutku katıyoruz. Bugünkü Güneş-Uranüs beşli açısıyla planlarda küçük aksaklıklar veya akışa engel olan huzursuz bir değişim isteğiyle uğraşabiliriz. Bunun yerine, değişim korkusu bizi geçici olarak durdurabilir, ancak ince ayar yapma ve yeniden dengeleme fırsatı da bulabiliriz. Jüpiter bugün Şiron'la kare açı yapıyor ve bu, Jüpiter Yengeç ve erken Aslan burcundayken yaklaşık dokuz aylık bir dönemde gerçekleşecek üçlünün ilki. Bu dış gezegen geçişinin uzun vadeli etkileri süresince, anlam ve anlayış arayışına girebiliriz; ancak özümüzle gerçekten uyumlu bir kişisel felsefe veya inanç sistemiyle hizalanmak zor bir görev olabilir. İnançlar ve fikirler bizi yanlış yönlendirebilir ya da bir inanç kriziyle yüzleşebiliriz. Temel inançlarımızı sorgulamamıza neden olan bir olay yaşanması da olağandışıdır. Bu durum, bizi şaşkınlık veya karmaşa içinde bırakabilir. Görüşlerimizde veya planlarımızda kendimizi yalnız hissedebiliriz, çünkü başkaları vizyonumuzu anlamayabilir. Eskiden akıllıca görünen geçmiş kararlar artık sorgulanabilir hale gelebilir ya da hayatımızı altüst eden biriyle veya bir engelle karşılaşabiliriz. Yine de bu deneyimler, öz inancımızı ve amacımızı anlamamız açısından önemli dersler sunar. Bu dönemde gerçek ihtiyaçlarımızı ve inançlarımızı daha derin bir anlayışla kavramak için içimize dönmek en iyisidir. Amacımıza hizmet etmeyen bir şeyi bilinçsizce takip etmek bizi yanlış yola sürükleyebilir. Yeni iş girişimlerine başlamadan önce durmak ve düşünmek daha iyidir. Bu, hedeflerimizi, inançlarımızı, yolumuzu ve kişisel felsefemizi yeniden düzenleme ve değerlendirme zamanıdır; aşırılıklardan ve telafi çabalarından kaçınmakta fayda vardır.