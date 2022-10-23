Günlük burç yorumları: 24 Ekim 2022 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemsiz görünen hobiler, mevcut zihniyetiniz üzerinde hala büyük bir etkiye sahip olabilir. En sevdiğiniz aktivite sanat olarak kabul edilsin veya edilmesin, yaratıcı kaslarınızı çalıştırmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bu hobi, beceri seviyenizin çok yüksek olduğunu düşünmeseniz bile, kelimeler yetersiz kaldığında kendinizi ifade etmenize yardımcı olabilir. Başkalarına da içinizde nasıl hissettiğinizi gösterebilir, ilişkilerinizi güçlendirebilir. Kendinizi neşelendiren şey üzerinde çalışmaya başlayın, çünkü getireceği ruhsal şifa buna değer.
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