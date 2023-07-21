Günlük burç yorumları: 23 Temmuz 2023 Pazar

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, şu anda üzerinizde çok fazla ilgi var. Bir spot ışığı altındasınız; ne yaptığınız veya neleri başardığınız için değil, kim olduğunuz için. Bu, neye ve kime değer verdiğinize dair biraz iç gözlem veya yeniden inceleme dönemi olabilir. Şimdi değişim günleridir ve bu, siz işlerin akışına girene kadar bu şeyler hakkında biraz kafa karışıklığı anlamına gelebilir. Bu nedenle, önemli kararları ertelemek muhtemelen daha iyidir. Duygularınızdan her zaman emin hissetmeseniz de, geçmişte istediğinizi elde etme yaklaşımınızın size nasıl hizmet ettiğini düşünmek için mükemmel bir dönem. Bugün, ileriye gitmeden önce, belki de görüntünüzün sizin için şimdi olduğundan daha fazlasını yaptığı zamanlara bakma ihtiyacını gündeme getirir. Çok mesafeli veya yüzeysel görünmemeye dikkat edin ancak ne istediğinizi anlamak için fazladan zaman harcamak artık doğaldır.