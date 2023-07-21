Günlük burç yorumları: 23 Temmuz 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün muhtemelen normalden daha fazla ayak işi yapacak, fiziksel ve zihinsel olarak hareket edecek ve insanlarla daha sık iletişim kuracaksınız. Gün; nihayetinde arzularınız, ihtiyaçlarınız ve değerlerinizle daha yakın temasa geçmek için iyidir ancak ilişkiler bazen zorlayıcı olabilir. Eski ilişkiler ve meseleler hakkında düşünüyor, analiz ediyor veya konuşuyor olabilirsiniz; belki de kendinizi geçmişte biraz sıkışmış hissediyorsunuz. Aslında, şimdi ne istediğiniz, kimi sevdiğiniz ve neye değer verdiğiniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz ancak önemli, büyük kararlar muhtemelen biraz daha beklemelisiniz. İlişkilerden ve çalışmalarınızdan ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. Sizin için daha uygun olan bir çalışma alanı, kişisel ilgi alanı tanıyabilirsiniz. O zamana kadar rutinler bunaltıcı gelebilir, hataların düzeltilmesi gerekir ve görevler size ağırlık verebilir.
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