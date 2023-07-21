Günlük burç yorumları: 23 Temmuz 2023 Pazar

23 Temmuz 2023 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 21 Temmuz 2023 20:47 Güncelleme: 21 Temmuz 2023 20:49
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  • Bugün sosyal konularda ve ilgi açlığında daha çok, daha çok, daha çok için açlığınızı besliyor. Yine de gün bir yandan sizi kendinizi dizginlemeye zorluyor. Bu duraksamayı iyi bir şey olarak görün. Önünüze çıkan her şeye "evet" demeye biraz fazla hevesliyseniz tükenmişliğe doğru gidiyor olabilirsiniz. Daha yavaş bir hıza geçin, nerede ve kiminle daha iyi hissettiğinizi değerlendirin. Özellikle maddi konularda iyileştirebileceğiniz alanları arayarak gelişme sağlayabilirsiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, genel anlamda değerleri, sevgiyi, kaynakları, ilişkileri ve parayı yönetir. Şimdi ihtiyaçlarınızın karşılanıp karşılanmadığını yeniden değerlendirirken, bunlardan herhangi birinin veya tümünün gözden geçirildiği bir dönemdesiniz. Bugünü daha iyi anlamak için geçmişe dönebilirsiniz ancak bazen orada biraz sıkışmış hissedebileceğiniz için çok derine dalmamaya çalışın. Sosyal ve aşk hayatınızı gözden geçirebilir, yeniden değerlendirebilir ve muhtemelen deneyler yapabilirsiniz. Gizemli ve geriye dönük bir enerji, romantik düzeyde sizinle ve kader olaylarının ve karşılaşmaların olduğu bir dönem olabilir. Çekim gücünüz yüksek ama aşk hayatınız karmaşık olabilir! Geçmiş aşklar hayatınızda yeniden ortaya çıkabilir veya bir odak noktası haline gelebilir ve duygusal olarak biraz asılı kalmış hissedebilirsiniz

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, daha odaklı ve rahat bir tempoya sahipsiniz. Muhtemelen ev işlerinizle uğraşmaktan ve kendinizi tanıdık insanlarla çevrelemekten oldukça mutlusunuz. Buna rağmen, radarın altında hissedebileceğiniz veya dünyanın geri kalanı tarafından tam olarak anlaşılmadığınız ve size en yakın olanlarla barışı bulmak için daha çok çalışmayı seçebileceğiniz zamanlar olabilir. Şimdi, özellikle aile ve ev hayatından ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz şeylerle temasa geçerken son hareketleri, ilişkileri ve olayları yeniden gözden geçirebilirsiniz.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün muhtemelen normalden daha fazla ayak işi yapacak, fiziksel ve zihinsel olarak hareket edecek ve insanlarla daha sık iletişim kuracaksınız. Gün; nihayetinde arzularınız, ihtiyaçlarınız ve değerlerinizle daha yakın temasa geçmek için iyidir ancak ilişkiler bazen zorlayıcı olabilir. Eski ilişkiler ve meseleler hakkında düşünüyor, analiz ediyor veya konuşuyor olabilirsiniz; belki de kendinizi geçmişte biraz sıkışmış hissediyorsunuz. Aslında, şimdi ne istediğiniz, kimi sevdiğiniz ve neye değer verdiğiniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz ancak önemli, büyük kararlar muhtemelen biraz daha beklemelisiniz. İlişkilerden ve çalışmalarınızdan ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. Sizin için daha uygun olan bir çalışma alanı, kişisel ilgi alanı tanıyabilirsiniz. O zamana kadar rutinler bunaltıcı gelebilir, hataların düzeltilmesi gerekir ve görevler size ağırlık verebilir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Para ve diğer maddi zenginlikler şeyler önümüzdeki haftalarda hayatınızda daha fazla önem kazanabilir ve aynı şekilde rahatlık, duyusal zevk ve size hayattaki basit zevkleri hatırlatan aktiviteler de önem kazanabilir. Bununla birlikte, ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi daha iyi anlamak için geçmişi gözden geçirmeniz iyi olacak. Özellikle mali durum, mülk, rahatlık sorunları ve sosyal ilişkilerle ilgili konulara farklı bakıyorsunuz. Her şeyi sindirene kadar önemli, hayatınızı değiştirecek kararlar vermekten kaçınmak muhtemelen daha iyidir. Daha yalın yaşamayı, finansal bilgi toplamayı ve yeniden bütçe oluşturmayı öğreniyor olabilirsiniz. Para veya finans ile bitmemiş meselelere ve başkalarının size değerli davranıp davranmadığına dair meselelere katılma dönemi.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, şu anda üzerinizde çok fazla ilgi var. Bir spot ışığı altındasınız; ne yaptığınız veya neleri başardığınız için değil, kim olduğunuz için. Bu, neye ve kime değer verdiğinize dair biraz iç gözlem veya yeniden inceleme dönemi olabilir. Şimdi değişim günleridir ve bu, siz işlerin akışına girene kadar bu şeyler hakkında biraz kafa karışıklığı anlamına gelebilir. Bu nedenle, önemli kararları ertelemek muhtemelen daha iyidir. Duygularınızdan her zaman emin hissetmeseniz de, geçmişte istediğinizi elde etme yaklaşımınızın size nasıl hizmet ettiğini düşünmek için mükemmel bir dönem. Bugün, ileriye gitmeden önce, belki de görüntünüzün sizin için şimdi olduğundan daha fazlasını yaptığı zamanlara bakma ihtiyacını gündeme getirir. Çok mesafeli veya yüzeysel görünmemeye dikkat edin ancak ne istediğinizi anlamak için fazladan zaman harcamak artık doğaldır.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi dinlenme, iç gözlem, şifa ve meditasyon için daha fazla zaman ayırmak gerekli olabilir. Bugün doğal olarak aşırı talepkar veya rekabetçi durumlardan biraz geri çekilme eğilimindesiniz. Aşk hayatınız veya mali durumunuz karmaşık olabilir. Bununla birlikte, ihtiyaçlarınızla temasa geçmek veya geçmiş bir ilişkiyi daha iyi anlamak için güçlü bir dönem. Olaylara farklı baktığınızda fikriniz değişebilir. Projelerinizin çoğunu ve hatta sevginizi şimdilik düşük seviyede tutmak muhtemelen en iyisidir. Geçmiş ilişkiler, aşk üçgenleri veya birisi için yapılan fedakarlıklar, şimdi hayatınızda güçlü bir şekilde yer alabilir. Bazı sırlar veya yeni bilgiler, mevcut planlarınızı yeniden düşünmenizi ister. Hayatın diğer alanlarına konsantre olabilmek için duygularınızı gömmenin cazip geldiği zamanlar olabilir ancak cesur olmak ve duygularınızla yüzleşmek size iyi gelecektir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, başkalarıyla birlikte olma veya bir şeyin parçası hissetme ihtiyacınız bugün güçleniyor. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak istemekle işleri halletmek için zamana ihtiyaç duymak arasında ikiye bölünmüş hissedebilirsiniz. Şimdi romantik ve sosyal konular daha karmaşık olabilir. Arkadaşlıklar zorlu alanlara veya sorunlara girebilir ve muhtemelen geçmişteki insanlar yeniden yüzeye çıkabilir. Sizin için önemli olan biriyle aranızdaki mesafe size yük olabilir. Birisi ulaşılması zor görünebilir. Bunun yerine, uzun süredir kayıp olan bir arkadaşınızla bağlantı kurabilir veya bir ilişki hakkında değerli bilgiler edinebilirsiniz. Çok fazla eskileri anımsıyor veya sosyal düzeyde sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bağlantılarınız veya projelerinizle ilgili perspektif kazanmak için biraz geri çekilmek mantıklı olabilir. Acele etmemek en iyisidir. Olayları akışına bırakın ve işlerin nasıl geliştiğini gözlemleyin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, odak noktanız profesyonel konulara, hırslara, maddi veya sosyal başarıya ve itibarınıza dönüyor. Bununla birlikte, işler de biraz karmaşıklaşıyor. Kendinizi ihtiyaçlarınız, istekleriniz ve arzularınızla yeniden tanıştırmak için iyi bir zaman. Gün, dikkatinizi geçmişe ve bazı kabul edilmemiş isteklerinize çevirir. Hedeflerinize ulaşmak için beklenenden daha fazla zaman gerektirebileceğini göz önünde bulundurun. En iyi sonuçları elde etmek için sabırlı olmayı ve yepyeni bir şeye girişmek yerine hâlihazırda sahip olduğunuz girişimleri veya projeleri iyileştirmenin yollarını keşfetmeyi hedefleyin. Bir şeyler yapmakla meşgul olduğunuzda, içinizde olup bitenleri her zaman işlemeyebilirsiniz ancak bu geriye dönük döngü, gerçekten sevdiğiniz şeylerle temasa geçmenize yardımcı olur.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, şimdi hayatı keşfetmeye, zevk almaya ve deneyimlemeye daha güçlü bir odaklanma var. Biraz daha mutlu, kendinden emin ve aynı zamanda biraz daha cesursunuz. Bir ilişki meselesinin özüne inmek ve daha da önemlisi kendiniz için gerçekten değer verdiğiniz ve neye ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için iyi bir dönem. Planlarınızdan bazıları yeniden yapmayı veya yeniden düşünmeyi gerektirse de uzun vadede avantajınıza olabilecek şeyleri farklı görmek için birçok fırsatınız olacak. Bu aynı zamanda, son olayları işlediğiniz ve özellikle arkadaşlar, çalışmalar ve macera ruhunuzla olan bağlantınız hakkındaki duygularınızı yakaladığınız bir zaman olabilir. Gecikmeler ve fikir değişiklikleri olabilir veya mevcut ilgi alanlarınızın verdiği keyfi sorgulayabilirsiniz. Kalbinizin nerede olduğunu keşfederken, ışığı görene kadar biraz huzursuzluk olabilir!

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün gözden kaçan bazı şeylerin üzerine ışığını yakmaya başlıyor. İçsel motivasyonlarınız ve etrafınızdaki dünya hakkında çok şey öğreneceksiniz. Duyulmak ve anlaşılmakla daha az ilgilenirsiniz, etrafınızdaki insanların işleyişini ve durumları daha derin bir düzeyde anlamakla ilgilenirsiniz. Ayrıca mali konuları, özellikle biriyle paylaşılanları ve bir destek olarak gelen para veya kaynakları gözden geçirme zamanı olacak. İlişkileriniz, takıntılarınız, hobileriniz ve evcil hayvan projelerinizle ilgili duygularınızı biraz toparlarken dikkatiniz geçmişe dönebilir. Gerekirse gözden geçirin ve yeniden yapın. En önemlisi, bu konulara farklı bir açıdan baktığınızda, gerçekten değer verdiğiniz ve keyif aldığınız şeylerle temasa geçmektir. Önemli anlaşmaların imzalanmasını daha sonraki bir tarihe bırakmaya çalışın.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, gün şimdi dikkatinizi yakın ilişkilere ve son zamanlarda iş ve rutin yükselişlere olan güçlü odaklanmaya çekiyor. Bunlar sizin için hala önemli şeyler olsa da artık ön planda değiller. Kendinizi sosyal durumlara, başkalarının gündemlerine ve kişisel ortamınıza göre ayarlamak daha büyük bir endişe kaynağıdır. İlişkileriniz aracılığıyla kendinizi ifade etmek artık çok önemlidir ve geçmişi gözden geçirmenin zamanı geldi. Bugün, duygularınızı, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve değerlerinizi yeniden tanımakla ilgilidir. Güçlü ve kesin kararlar alma zamanı değil, sorunları farklı açılardan ve perspektiflerden değerlendirme zamanı. Şimdi ilişki ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. Hayatın çekiciliğini kaybettiği veya artık sizi desteklemediği yerleri size göstermenin bir yolu vardır. Kararsız, belirsizlik içinde veya tatminsiz hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, bu size eziyet etmek için değil, ideal olarak iyileştirmelere yol açan bir yeniden incelemeyi teşvik etmek içindir. Bilinmeyen bölgelere doğru ilerlemek yerine, aşkta ne istediğinizi ve ilişkinizin ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmek için bu dönemi kullanın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, şimdi iş ve rutinler için yenilenmiş enerji ve motivasyonu deneyimleyebilirsiniz. Bununla birlikte, daha fazla kişisel farkındalık, bakım ve sağlığın iyileştirilmesi ve ayrıntılı işlerle uğraşmak için önemli bir zaman. Şimdi gözden kaçırdığınız, bir kenara attığınız ya da sadece uğraşmak için çok meşgul olduğunuz konuları yakalama şansınız olur. İlişkilere, işinize veya sağlığınıza ve günlük rutinlerinize farklı bir açıdan bakıyor olabilirsiniz. Yeterince eğlenip eğlenmediğinize dair sorular şimdi sorulabilir. Sağlıkla ilgili iyileştirme ve işleme odaklılık söz konusu olabilir. İnsanlar genellikle biraz soğuk ve geri adım atmak, itmeye veya dürtmeye çalışmaktan daha iyidir. Rutinler, işiniz veya ev işleri etrafında dönen projelerde bazı yavaşlamalar olabilir ve sabırlı olmayı hedeflemek en iyisidir.

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