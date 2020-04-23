Günlük burç yorumları! (23 Nisan 2020 Perşembe)

23 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Aileniz söyleyeceğiniz şeylere şimdilik hazır olmayabilir. Biraz daha hassas davranmalısınız, kimsenin kalbini kırmak istemezsiniz. 

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu yolda ilerlerken aslında sorduğunuz ve soracağınız her cevabın içinizde saklı olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden kimseye akıl danışmamalısınız. Kendi bildiğiniz gibi hareket etmeye devam edin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Lider pozisyonunda olduğunuz için çevrenizdeki birçok kişiyi etkilediğinizi unutmamalısınız. Davranışlarınızın arkasında durabileceğinizden emin olun.

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