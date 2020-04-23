23 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
23 Nisan 2020 Perşembe
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Aileniz söyleyeceğiniz şeylere şimdilik hazır olmayabilir. Biraz daha hassas davranmalısınız, kimsenin kalbini kırmak istemezsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yolda ilerlerken aslında sorduğunuz ve soracağınız her cevabın içinizde saklı olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden kimseye akıl danışmamalısınız. Kendi bildiğiniz gibi hareket etmeye devam edin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Lider pozisyonunda olduğunuz için çevrenizdeki birçok kişiyi etkilediğinizi unutmamalısınız. Davranışlarınızın arkasında durabileceğinizden emin olun.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size yabancı gelen kültürler, yerler ve insanlar hakkında araştırma yapmak isteyeceğiniz bir gün. Öğrendiklerinizi okul projeniz veya işiniz için kullanacaksınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklemediğiniz bir yerden elinize para geçebilir. Bu parayla hayatınızda büyük bir değişiklik yapabileceğinizi göz önünde bulundurun ve iyice düşünmeden hareket etmeyin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hissettiklerinizi açık bir şekilde sevgilinizle paylaşmalısınız. Heyecanınızı, korkularınızı ve hissettiğiniz her şeyi açıklamaktan çekinmeyin. Böylesi ilişkiniz için de daha iyi olacaktır.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük alışkanlıklarınız değişmemiş olsa bile bugün yaptığınız en sıradan şeyler bile garip hissettirecek. Olaylara bakış açınızın değişmesinden kaynaklı bir durum olabilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın sizin iyiliğiniz için verdiği tavsiyeleri yanlış anlamaya müsaitsiniz. Onların iyi niyetine güvenmeli ve söylediklerini dinlemelisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi motive edip hayata bağlayan insanların varlığı hayata daha umutlu bakmanızı sağlıyor. Bunların değerini bilmelisiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tanımadığınız insanlarla iletişime geçmek zorunda kalabileceğiniz bir gün. Nezaketinizi ve kendinize güvenen tavrınızı korumaya özen gösterin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki günler için yaptığınız planları değiştirmek durumunda olmanız sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Bundan sonra planlarınızı yaparken daha temkinli olmanızda fayda var.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değer verdiğiniz insanları daha yakından tanıma şansına erişebileceğiniz günlerdesiniz. Arkadaşlarınızla görüntülü görüşün, onların dertlerini, planlarını ve hayallerini dinleyin. Bunu yapmak size iyi gelecek.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rüyalarınızın her zaman bir anlam ifade etmesi gerekmez. Her gördüğünüz rüyayı abartıp üstüne saatlerce düşünmemelisiniz.
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