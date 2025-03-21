Günlük burç yorumları: 23 Mart 2025 Pazar

Günün erken saatlerinde Ay Oğlak burcuna giriyor ve daha organize, sorumlu ve işlerin üstesinden gelmeye yönelik bir arayış içine giriyoruz. Ancak, Oğlak burcundaki Ay, Koç burcundaki Güneş ile kare açı oluşturduğunda, Son Dördün Ay gerçekleşiyor ve sorumluluk duygumuz veya doğru/olgun yol kişisel planlarımızla çelişebilir. Şimdi ve 29'undaki Yeni Ay/Güneş Tutulmasına kadar önemli bir projeye başlamak ideal değil. Bunun yerine, detayları tamamlamak ve yarım kalan işleri bitirmek için uygun bir zaman. Bu enerjiyle kendimizi strese sokabiliriz, ancak aynı zamanda Son Dördün Ay'ın kriz odaklı enerjisini üretkenliğe yönlendirmeyi de hedefleyebiliriz. Geri hareketteki Venüs, Güneş ile hizalanıyor ve her iki gezegen de bugün Jüpiter ile beşgen açı yapıyor. Bu hizalanma, Venüs retrosu döngüsünün ortasını ve yeni bir Güneş-Venüs döngüsünün başlangıcını işaret ediyor. İlişkiler ön planda ve geçmişimizle ilgili konular veya kişiler özellikle vurgulanıyor, bu da olayların kader gibi hissettirmesine neden olabilir. İlişkilerimizde ve çevremizde bir denge arayışı içindeyiz. Güneş ve Venüs'ün bir araya gelmesiyle etkileyici, çekici olmayı, farklılıkları yumuşatmayı ve başkalarını memnun etmeyi istiyoruz. Yine de, yeni bir döngü başlarken, duygularımız veya ilişkilerimiz konusunda sembolik olarak karanlıkta olabiliriz. Bugün, bağlantılarımız, ilişkilerimiz, iletişimlerimiz ve maddi hedeflerimizde ne istediğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu yeniden tanımlama zamanı. Bu enerjiler, iş birliği gerektiren durumları destekliyor. Birbirimize güvenmek ve iyi niyet göstermek bugün iyi hissettirebilir.