Günlük burç yorumları: 23 Mart 2025 Pazar

23 Mart 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 21 Mart 2025 10:49 Güncelleme: 21 Mart 2025 10:49
ABONE OL

  • Günün erken saatlerinde Ay Oğlak burcuna giriyor ve daha organize, sorumlu ve işlerin üstesinden gelmeye yönelik bir arayış içine giriyoruz. Ancak, Oğlak burcundaki Ay, Koç burcundaki Güneş ile kare açı oluşturduğunda, Son Dördün Ay gerçekleşiyor ve sorumluluk duygumuz veya doğru/olgun yol kişisel planlarımızla çelişebilir. Şimdi ve 29'undaki Yeni Ay/Güneş Tutulmasına kadar önemli bir projeye başlamak ideal değil. Bunun yerine, detayları tamamlamak ve yarım kalan işleri bitirmek için uygun bir zaman. Bu enerjiyle kendimizi strese sokabiliriz, ancak aynı zamanda Son Dördün Ay'ın kriz odaklı enerjisini üretkenliğe yönlendirmeyi de hedefleyebiliriz. Geri hareketteki Venüs, Güneş ile hizalanıyor ve her iki gezegen de bugün Jüpiter ile beşgen açı yapıyor. Bu hizalanma, Venüs retrosu döngüsünün ortasını ve yeni bir Güneş-Venüs döngüsünün başlangıcını işaret ediyor. İlişkiler ön planda ve geçmişimizle ilgili konular veya kişiler özellikle vurgulanıyor, bu da olayların kader gibi hissettirmesine neden olabilir. İlişkilerimizde ve çevremizde bir denge arayışı içindeyiz. Güneş ve Venüs'ün bir araya gelmesiyle etkileyici, çekici olmayı, farklılıkları yumuşatmayı ve başkalarını memnun etmeyi istiyoruz. Yine de, yeni bir döngü başlarken, duygularımız veya ilişkilerimiz konusunda sembolik olarak karanlıkta olabiliriz. Bugün, bağlantılarımız, ilişkilerimiz, iletişimlerimiz ve maddi hedeflerimizde ne istediğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu yeniden tanımlama zamanı. Bu enerjiler, iş birliği gerektiren durumları destekliyor. Birbirimize güvenmek ve iyi niyet göstermek bugün iyi hissettirebilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Güneş ve geri hareketteki Venüs bugün burcunuzda hizalanırken, yeni hedefler, niyetler ve kararlar belirlemek için harika bir zaman. Bu niyetler özellikle sağlık, girişim, zevk ve tatmin konularıyla ilgili olabilir. Venüs retrosu ile birlikte son haftalarda kendinizi, ilişkilerinizi ve deneyimlerinizi yeni bir bakış açısıyla görüyorsunuz ve bu yeni algı, ilerleyen yolunuzu etkiliyor. İlişkilerinizden ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. Bugün, kişisel tarzınız, çekiciliğiniz ve etkileyici tavrınızla her zamankinden daha fazla etki bırakıyorsunuz, duygusal olarak mesafeli veya düşünceli olsanız bile. Aynı zamanda geçmişe dair belirgin bir odak var, ancak bu geçmişte takılı kalmakla ilgili değil. Bunun yerine, geriye dönüp bakarak kendiniz için daha iyi seçimler yapmanıza yardımcı olacak. Başkaları, sizin doğal olarak yansıttığınız nitelikleri arzuluyor. Şu anda sabırlı olmak, uzun vadede en büyük ödülleri getirecektir.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, geri hareketteki Venüs ve Güneş bugün güneş haritanızın on ikinci evinde bir araya geliyor ve geçmiş anlamlı bir şekilde aydınlanıyor. Odağınız aşk ve geçmiş ilişki kalıpları üzerinde olabilir. Elbette, geçmişte yaşananlar hassas bir konu olabilir, bu yüzden temkinli ilerlemek önemli, ancak eski meseleleri yeni bakış açılarıyla değerlendirmeyi düşünmelisiniz. Özel bir konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve bu da geleceğe dair daha iyi planlar yapmanıza yardımcı olabilir. Son gelişmelere dayanarak hangi adımları atmanız gerektiğini daha net görebilirsiniz. Şu an için, karar vermekten çok olayları sindirip anlamlandırmaya odaklanmalısınız; Venüs retrosunun özü budur ve bu sürecin yarısını geride bıraktık. Duygusal düzeyde taze bir başlangıç yapmak için harika bir konumdasınız. Özellikle ilişkilerle ilgili işlevsiz bağları veya tutumları geride bırakmak için mükemmel bir zaman. Yine de, şu anda duygularınızı yeniden değerlendiriyor, acele etmeden ilerliyor ve bazı projeleri yeniden gözden geçiriyor olabilirsiniz.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, geri hareketteki Venüs bugün Güneş ile haritanızın on birinci evinde buluşuyor ve eski meseleler hakkında yeni bilgiler açığa çıkabilir. Odağınız geçmiş konulara, özellikle eski projeler, arkadaşlıklar ve aşklara yöneliyor. Geçmişten biriyle ilgili yeni bir şey öğrenebilir veya o kişiyle yeniden iletişime geçebilirsiniz. Hayatınızdan gereksiz bir hedef gibi fazlalık oluşturan bir şeyi çıkarmanız gerekebilir. Sizi engelleyen şeyleri daha iyi görebilir ve bu farkındalık sayesinde gelişim sağlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde, arkadaşlık ve aşk konularında daha iyi bir anlayışa ulaşacak ve uzun vadeli projeler konusunda yeni bir bakış açısı geliştireceksiniz. Arkadaşlıklar, grup bağlantıları ve uzun vadeli mutluluk hedefleriyle ilgili yeni bir yaklaşım zamanı. Bu alanlarda farklı beklenti ve taleplerle ilerlemek için yeni bir motivasyon hissedebilirsiniz.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Güneş bugün geri hareketteki Venüs ile hizalanırken, projelerinizi ve hedeflerinizi yeniden değerlendirmek için güçlü bir noktaya geliyorsunuz. İşler karmaşık olsa bile, ihtiyaçlarınızı anlama konusunda harika bir konumdasınız. Venüs retrosu sırasında olaylara farklı bir gözle bakıyorsunuz ve memnuniyetsizlik duyduğunuz alanlar her zamankinden daha belirgin hale geliyor. Son gelişmeler sizi yeni bir başlangıç yapmaya motive edebilir ve bu özellikle para, iş, toplum önündeki imajınız ve ilişkilerinizle ilgili konularda geçerli olabilir. Geçmişe dair bir pencereniz var ve şimdi yanlış hedeflerin peşinden gittiğiniz veya kendinizden uzaklaştığınız noktaları daha net görebiliyorsunuz. Bu içgörüye dayanarak, önümüzdeki haftalarda hedeflerinizi ve değerlerinizi yeniden tanımlama olasılığınız yüksek. Daha otantik bir yol aramanın tam zamanı! Şu anda Venüs retrosunun tam ortasındayız.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, geri hareketteki Venüs bugün Güneş ile hizalanıyor ve yeni bir bakış açısıyla bazı inançlarınızı, ideallerinizi, hedeflerinizi ve hayallerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Geçmişte sizi yanlış yola yönlendiren yaklaşımlarınızı veya beklentilerinizi daha net görebilirsiniz. Geçmişe dair bu yeni farkındalık, kişisel tarihinizin bazı gizemlerini anlamanıza yardımcı olabilir. Özellikle aşk, inançlar, eğitim, tutku projeleri ve özel ilgi alanlarıyla ilgili yeni niyetler belirlemek için uygun bir zaman. Mevcut farkındalıklarınız doğrultusunda duygusal bir yenilenme, taze bir başlangıç veya yeni bir sayfa açma hissi doğabilir. Şu anda Venüs retrosunun tam ortasındayız ve büyük kararlar konusunda bekleyip görmek en mantıklısı olabilir. Planlar konusunda sabırlı olmayı hedefleyin, çünkü duygularınız zamanla şekillenecek.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, duygular ve bağlılıklar açısından yeni bir başlangıç yapmak şu anda güçlü bir şekilde gündemde, çünkü Güneş bugün geri hareketteki Venüs ile haritanızın sekizinci evinde hizalanıyor. İlişkilerinizi ve bağlarınızı yepyeni bir bakış açısıyla görüyorsunuz ve bu, yeni bir eylem planı oluşturmanıza yol açabilir. Geçmiş ilişkiler ve projelerle ilgili kişisel farkındalıklar için güçlü bir zaman. Bir şeyi tamamen geride bırakma fırsatına sahip olabilirsiniz. Geçmiş bir ilişkiye dair yeni bilgiler edinebilir ve bu farkındalık, kapanış sağlamanıza yardımcı olabilir. Bir şeyler sonuca ulaşmasa veya geriye gidiyormuş gibi görünse bile, bu süreç, nerede durduğunuzu ve geleceğe neyi taşıyacağınızı anlamanız için gereklidir. Biraz duygusal mesafe koymak size yardımcı olabilir. Yeniden tanımladığınız ihtiyaçlarınız, finansal ve duygusal olarak hayattan istediklerinizi elde etmek için yepyeni bir yaklaşıma yönlendirebilir. Özellikle yakın ilişkiler, bundan sonra nasıl ilerleyeceğiniz konusunda yeni bir başlangıç veya vizyon kazanabilir. Sınırlayıcı bir bağı geride bırakma gücüne sahipsiniz, ancak genel anlamda, Venüs retrosunun bu yarı noktasında büyük kararlar için bekleyip görmek en iyi seçenek olabilir.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Güneş ve geri hareketteki Venüs bugün karşıt burcunuzda hizalanırken, bir ilişki hakkında gerçek duygularınıza daha da yaklaşma zamanı. Geçmiş bir ilişki hakkında yeni şeyler öğrenebilir veya ilişki ihtiyaçlarınızı yeniden anlamlandırabilirsiniz. Bu alanlardaki hedefleriniz, keşfettikçe daha net hale gelebilir. Şimdi gerçekten "görmeye" hazır olduğunuz için gözlerinizi açan bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Bu farkındalık sayesinde eski bir soruna dair yeni bir içgörü kazanabilir veya geçmişten biriyle yeniden bağlantı kurarak farklı bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Yeniden şekillenen isteklerinize, ihtiyaçlarınıza ve başkalarından beklentilerinize daha iyi uyum sağlayan niyetler ve hedefler belirleme zamanı. Bu geçiş, güçlü bir yeni başlangıç ya da dönüm noktası enerjisi getiriyor. Ancak, en iyi sonuçlar için ani hamlelerden ziyade strateji ve eylem planlarına odaklanmak önemli. Sonuçta, hala Venüs retrosunun ortasındayız.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Güneş bugün geri hareketteki Venüs ile iş ve sağlık alanınızda hizalanırken, özellikle iş, sağlık ve ilişkilerle ilgili eski sorunlar hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Mevcut konulara dair içgörüler kazanmak için geçmişteki işler, projeler ve hatta eski iş arkadaşlarınıza dönüp bakmak faydalı olabilir. Şu anda yaşanan olaylar veya farkındalıklar, sizi nihayetinde daha iyi bir yola yönlendirecek bir tutum değişikliğine yol açabilir. Geçmişte nerede hataya düştüğünüzü veya yanlış şeylerin peşinden gittiğinizi görmek bu sürecin bir parçası olabilir. Maddi dünyada tamamen yeni başlangıçlar için beklemek daha iyi olsa da, duygusal düzeyde yenilenme mümkündür. Verimsiz veya tatmin edici olmayan kalıpları değiştirme kararı almak için, güçlü bir zaman. Şu anda en uygun hedeflerden biri, günlük işlerinize ve rutinlerinize daha fazla uyum ve güzellik katmak olacaktır.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Güneş bugün geri hareketteki Venüs ile buluşurken, geçmişinize ışık tutuyor ve özellikle romantik ilişkiler veya kaçırılmış fırsatlara odaklanıyorsunuz. Mevcut eğlenceler, hobiler, bağlantılar veya zevkler sizi tatmin etmiyorsa, ilerlerken bunları iyileştirme isteği duyabilirsiniz. Geçmişe takılı kalmak verimsiz olsa da, eski tutumları, olayları ve duyguları gözden geçirmek şu anda oldukça faydalı olabilir. Geçmişteki girişimler veya ilişkiler hakkında yeni bir anlayış kazandıkça, yeni beklentiler ve yeniden tanımlanmış ihtiyaçlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Bu farkındalık, duygusal olarak kendinizi daha iyi bir yöne yönlendirmenizi sağlıyor. Bu içgörü sayesinde hayatınıza ve gelişen benliğinize gerçekten uyan insanları, projeleri ve uğraşları daha kolay bulabilirsiniz. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün, özellikle yaratıcılık, hobiler, romantizm ve dostluk gibi hayatınızın önemli alanlarını, ne kadar tatmin edici oldukları açısından, yeniden değerlendirmek için harika bir zaman. Eski bir aşk ya da arkadaşla yeniden bağlantı kurabilir veya geçmiş bir ilişki hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Venüs, 12 Nisan'a kadar geri harekette kalmaya devam ediyor ve bugün Güneş ile buluşarak bu döngünün tam ortasına geliyor. Bu retro sürecinde, değer verdiğiniz ve anlamlı bulduğunuz şeyleri yeniden tanımlıyor ve inceliyorsunuz. Özellikle aile ilişkileri, ev hayatı, yaşam koşulları ve projeler veya eğitimle ilgili konulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak için harika bir zaman. Şu anda kazandığınız içgörüler sayesinde, ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi daha iyi anlayabilir ve buna göre kararlar alabilirsiniz. Sevdiklerinizle bağları yeniden güçlendirmek şu anda özellikle tatmin edici olabilir. Daha önce gözden kaçan veya gizli kalan bilgileri keşfetmek için de mükemmel bir dönem. Aile içindeki sorunları çözmek, evde düzenlemeler yapmak veya işleri iyileştirmek adına sağlam planlar üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Pek çok açıdan eskiyi temizleyerek yeni bir başlangıç yapmaya hazır hissediyorsunuz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün kalp meselelerine güçlü bir odaklanma olabilir. Güneş'in geri hareketteki Venüs ile kavuşumu, geçmiş ilişkileri ve beklentileri farklı bir ışık altında görmenizi sağlıyor. Bu süreçte, bağlantılarınızdan ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu yeniden tanımlıyorsunuz. Geçmişte sizi kafa karışıklığına sürükleyen veya rahatsız eden bir konu hakkında yeni bilgiler edinebilir ve daha fazla netlik kazanabilirsiniz. Geçmiş bir meseleye ışık tutacak yeni bilgiler ortaya çıkabilir ya da geçmişten biriyle bağlantı kurabilirsiniz. Her iki durumda da kendinizi adeta yeni bir başlangıç yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Olumsuz tutumları geride bırakmaya ve gerçek kalp arzularınızın peşinden gitmeye karar vermek için güçlü bir zaman. Önemli bir projeyi yeniden ele alma veya daha önce kaybolmuş gibi görünen bir araştırmaya ya da projeye geri dönme şansı doğabilir. Sizin için daha uygun olan bir çalışma alanını, kişisel ilgiyi veya başka bir çağrıyı fark edebilirsiniz.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Güneş bugün geri hareketteki Venüs ile haritanızın ikinci evinde hizalanıyor ve bir proje, satın alma veya ilişkiye ikinci bir şans ya da yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Şu anda edindiğiniz içgörüler, yeni tanımlanmış hedefleriniz için temiz bir sayfa açmanıza yardımcı oluyor. Hem fiziksel hem de duygusal anlamda hayatınızı gereksiz yere meşgul eden şeyleri bırakmak, her zamankinden daha kolay olabilir. İstekleriniz netleşiyor ve bu sizi şaşırtabilir! Biraz duygusal mesafe koymak, gerçekten neye değer verdiğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir ve bu yeni farkındalıkla yeni bir yola giriyorsunuz. Bugün yüksek fiyatlı bir şey satın almak için en uygun zaman olmayabilir, ancak para konularına yeni ve faydalı bir perspektifle bakabilirsiniz. Halihazırda sahip olduklarınıza odaklanın ve bunları nasıl yeniden değerlendirebileceğinizi düşünün. Aynı zamanda, sorumluluklarınıza bağlı kalmak için de güçlü bir gün olabilir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.