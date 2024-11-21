Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2024 Cumartesi

Venüs bu sabah Satürn ile altmışlık açı yaparak özellikle sosyal hayatımızda düşünceli ve pratik bir yaklaşımı teşvik ediyor. Bu, sevgilerimizi sabitlemeye yardımcı olan topraklayıcı bir etkidir. Güvenlik, istikrar ve sadakate daha fazla değer veriyoruz. Bu geçiş, sıradan ve güvenilir olanın çekiciliğini artırıyor, uzun süredir devam eden ilişkileri veya denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış zevkleri takdir ediyoruz. Başkalarına ve kendi duygularımıza karşı daha sorumlu davranıyoruz. Bu durumun etkisi altında, yargılarımız sağlam dururken, paraya karşı biraz daha tutucu oluyoruz. Plan yapmaktan ve organize olmaktan keyif alabiliriz.

Bu akşamın Son Dördün Ay fazı da ayıklama yapmayı teşvik ediyor. Ay, Başak burcuna girerek yardım etme, işte mükemmelleşme, analiz yapma ve düzenleme arzusunu artırıyor.

Son Dördün Ay fazı, Güneş'in Yay burcunda, Ay'ın ise Başak burcunda kare açı oluşturmasıyla kesinleşiyor ve bu durum, yeni bir şey başlatmak yerine gözden geçirme zamanını işaret ediyor. Gelecek haftaki Yeni Ay'a kadar, işlerimizi tamamlamak, envanter çıkarmak ve gerekirse bırakmak için daha iyi bir zamandayız. Son dönemdeki farkındalıklarımızı, bunların bizim için ne anlama geldiğini ve bir sonraki adımımızın ne olabileceğini değerlendirebiliriz.