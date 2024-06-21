Günlük burç yorumları: 23 Haziran 2024 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, günün ilk yarısında aklınızda ahlaki bir ikilem, endişe veya bir sonraki adımınız hakkında belirsizlik içeren bir şeyler olabilir. Nitekim bazı fırsatlar da vardır ve tekrar yolunuza devam etmek için küçük bir ayarlama yapmanız gerekebilir. Harcama, değerler ve saygı konusundaki anlaşmazlıkları aşmanız gerekebilir veya kendinizi sorgularken adeta bir iç savaş yaşanabilir. Kendinizi bir çatışmanın ortasında kalmış hissediyorsanız, bir taraf seçmek veya tavır almak konusunda korkak olmayın çünkü her iki tarafa da oynamak yalnızca hayatınızı daha da karmaşık hale getirir.
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