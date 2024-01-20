Günlük burç yorumları: 22 Ocak 2024 Pazartesi

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki önemli bir isimle bir konuda çatışabilirsiniz. Her ikisinin de hayatınız üzerinde güçlü bir etkisi olan iki kişinin ortasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Ne olursa olsun, uzlaşmaları pek mümkün değil. Kimin tarafında yer almak istediğinizi bilemeyebilirsiniz, bu nedenle ahlaki açıdan bir tarafa çekilmediğiniz sürece tarafsız kalmaya özen gösterin. Yangını söndürmenin en hızlı yolu bu olabilir. Değilse bile daha fazlasını yapmak zorunda değilsiniz! Ayrıca kötü alışkanlıklarınız ileriye giden yolunuzu engelliyor olabilir. Hayatın sizi ittiği yere varmak yerine, kıyıya ulaşmak ve biraz istikrarın tadını çıkarmak için sizden biraz kürek çekmeniz gerekiyor. Kendinizi rahatlatmanın bir yolunu arayın ve ilerlemenizi izlemeye başlayın.