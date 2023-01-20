Günlük burç yorumları: 22 Ocak 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanları memnun etmek şu anda size yük olabilir. Başkalarına yardım etmek iyi hissettirir, ancak kendi ihtiyaçlarınız pahasına olmamalı! Ününüz veya onlarla olan ilişkiniz bu fedakarlığa değmez. Birisi sizin için ya da sizinle bir şeyler yapmak istiyorsa, en azından buna katılmayı düşün. Hiç kimse bir ıssız bir ada değildir ve her zaman başkalarını önemseyen kişi olmak zorunda değilsiniz.