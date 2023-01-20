Günlük burç yorumları: 22 Ocak 2023 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir rutin önünüze geçiyor olabilir. Geçmişte, hayatınızı iyileştirmek için rutinlere başlamış olabilirsiniz. Bunları uygulamaya başladığınızda büyük hedefleriniz varken, bir anda tüm benliğinizi değiştirmek çok fazla, çok erken olabilir. Her seferinde birçok yerine tek bir iyi alışkanlık edinmeye çalışın, böylece daha kolay ilerlersiniz. Ayrıca, programa ara vermeyi ve bir arkadaşınızla görüşmeyi düşünün. Her şeyin bir zaman çizelgesinde olması gerekmez.
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