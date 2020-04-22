22 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
22 Nisan 2020 Çarşamba
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Bugün kendinizi biraz yorgun hissediyor olabilirsiniz. Enerjinizi yerine getirebilmek için evde ufak çaplı egzersizler deneyebilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki yıllar hayatınızın şekillenmesi açısından büyük bir öneme sahip. Hala bu yıllarda ne yapacağınıza karar vermediyseniz bugün oturup düşünmeniz iyi olacak.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışma arkadaşlarınıza saygı duymanız önemli. Grubun sorunlarını çözerken bu saygı ilişkisi çerçevesinde ilerlemeniz işinizi kolaylaştıracak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgilinizle tartışmalar yaşadığınızda olaylara bir de onun penceresinden bakmaya çalışmalısınız. Böylelikle çözüme daha kolay ulaşabilir, iş çığırından çıkmadan uzlaşabilirsiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün para konusunda tutucu olmalısınız. Büyük harcamalar yapmaktan en azından şimdilik kaçının. Elinizdekiyle geçinmeyi bilmelisiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir arkadaşınızın çok yanlış bir karar aldığına şahit olacaksınız. Bu kararından dolayı onu kınamayın, sadece yaptığını doğruluğunu sorgulamasını sağlayın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Müşterilerinizden yaptığınız işlerle ilgili geri dönüş istemelisiniz. Nerde hata yaptığınızı görmek ilerleyen zamanlar için daha dikkatli olmanızı sağlar.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal gücünüzü doğru kullandığınız taktirde bugün başarılı olmanız garanti. Yaratıcılığınız işlerinizi çok daha ilginç yönlere çekmenizi sağlayabilir. Çalışmaya devam edin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evdeyken hem çalışacak, hem eğlenecek hem de dinlenecek vakit bulabileceksiniz. Her gün bu kadar şanslı olmuyorsunuz, keyfini çıkarın!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir alanda yeteri kadar donanımlı olmadığınızda bile özgüveninizle herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz. Ancak bilmediğiniz konular hakkında bu kadar fikir yürütmeniz bir noktada sakıncalı olabilir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir maceraya atılmak konusunda bugün hayal kurabilirsiniz. Fakat hayallerinizi gerçekleştirmek için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Sabredin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parlak fikirleriniz bugün tahmin ettiğiniz kadar taktir toplamayabilir. Siz yine de hevesinizin zedelenmesine izin vermemelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün partnerinizle yapacağınız bir konuşma sinirlerinizi alt üst edebilir. Sürekli birlikte vakit geçirmek zorunda olmanızın da bunda etkisi büyük. Evde bile olsa kişisel alana saygı duymaya özen göstermeye devam edin.
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