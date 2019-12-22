Günlük burç yorumları! (22 Aralık 2019 Pazar)

22 Aralık pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Evde kalıp tembellik yapmak istiyor olabilirsiniz fakat daha önceden arkadaşlarınıza verdiğiniz sözleri tutmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Yaptığınız planları evde kalmak uğruna ertelemeyin. Dışarıya adım atar atmaz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizden yaşça küçük insanlarla zaman geçirmeye çalışın. Onların enerjisi size iyi gelecek ve kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Karar almakta zorlanacağınız bir gün. Nasıl ilerleyeceğinden emin olmadığınız süreçler hakkında karar almak zorunda kalmak sizi endişelendiriyor olabilir. Strese girmemeye çalışın ve bu durumun altından kalkabileceğinize inanın.

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