BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok fazla şey yapmak istiyorsunuz fakat sanki biri sürekli ayağınıza çelme takıyor. Çelmeyi takan kişi aslında kendinizsiniz! Kendinize karşı o kadar acımasız şekilde eleştiriler yapıyorsunuz ki yeni adımlar atmaktan korkuyorsunuz. Buna bir dur demelisiniz.