22 Aralık pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
22 Aralık 2019 Pazar
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Evde kalıp tembellik yapmak istiyor olabilirsiniz fakat daha önceden arkadaşlarınıza verdiğiniz sözleri tutmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Yaptığınız planları evde kalmak uğruna ertelemeyin. Dışarıya adım atar atmaz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizden yaşça küçük insanlarla zaman geçirmeye çalışın. Onların enerjisi size iyi gelecek ve kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karar almakta zorlanacağınız bir gün. Nasıl ilerleyeceğinden emin olmadığınız süreçler hakkında karar almak zorunda kalmak sizi endişelendiriyor olabilir. Strese girmemeye çalışın ve bu durumun altından kalkabileceğinize inanın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek planlarınızı sevdiklerinizle de paylaşmalısınız. Onların fikirlerini almak ufkunuzu genişletecek ve çok daha güzel günlere adım atacaksınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün temposuna uymakta biraz zorlanabilirsiniz. Ufak molalar verip kendinizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin. İnsanlarla iletişimde kalarak işlerinizi halletmeye önem gösterin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün duygularınızı uç noktalarda yaşayacaksınız. Bu durumdan dolayı aile bireylerinizden biriyle zıtlığa düşebilirsiniz. Çok aşırı tepki göstermemeye çalışın fakat hakkınızı da savunun.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok fazla şey yapmak istiyorsunuz fakat sanki biri sürekli ayağınıza çelme takıyor. Çelmeyi takan kişi aslında kendinizsiniz! Kendinize karşı o kadar acımasız şekilde eleştiriler yapıyorsunuz ki yeni adımlar atmaktan korkuyorsunuz. Buna bir dur demelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tanışacağınız insanlar hayatınızın ilerleyen dönemlerinde sizin için çok değerli olacaklar. Onlardan çok fazla şey öğreneceksiniz ve beraber yeni işlere imza atacaksınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanlar bugün size çok duygusuz geliyor olabilir. Aslında onlar her zamanki gibiler ama siz bugün çok fazla duygusalsınız. Olaylara daha gerçekçi bir şekilde yaklaşmaya çalışın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde bir sona yaklaşıyor olabilirsiniz. Eğer bir şeylerin kötüye gittiğini düşünüyorsanız ve ilişkinizi bitirecekseniz bunu mutlaka partnerinizle yüz yüzeyken yapın. Saygıyı her daim korumak önemlidir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dünyadan kopuk bir halde olabilirsiniz. Hayal dünyanızda olmak size daha iyi hissettirse de gerçek dünyaya dönmeli ve yapmanız gerekenleri yapmalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha disiplinli ve planlı olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kontrolü elinize almak isteseniz de çevrenizdeki insanlar buna izin vermeyebilir. Bırakın bugün başkaları liderlik yapsın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evde oturmak yerine dışarı çıkıp arkadaşlarınızla buluşmak bugün sizin için daha iyi olacaktır. Arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapıp yeni şeyler öğrenmek bugün tam da istediğiniz şey!
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