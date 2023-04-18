Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2023 Cuma

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda kalabalığı takip etme konusunda iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Arkadaş grubunuz veya daha büyük bir topluluk, hepsi yeni bir akıma doğru ilerliyor olabilir ancak kişisel olarak, siz bu şeyle doğru frekansta olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Çevre baskısı direncinizi zorlayabilir ancak içinizden bildiklerinize bağlı kalın. Onlar için doğru olması, sizin için de doğru olduğu anlamına gelmez ve bunu anlamak, en iyi yolunuzu bulmanın anahtarıdır. Sürü kararları nadiren güvenli bir yerden gelir, bu yüzden içgüdülerinize güvenin. Farklı bir yere varsanız dahi kendi seçtiğiniz yere varmış olacaksınız ve önemli olan da bu.