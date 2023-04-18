Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2023 Cuma

21 Nisan 2023 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 18 Nisan 2023 11:34 Güncelleme: 18 Nisan 2023 11:36
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  • Bugün birçok problem ortadan kaybolarak yolunuzu açabilir. Şimdiye dek bir mücadele veyahut çatışma şeklinde ilerleyen iletişimler nihayet ortak bir zemin bulabilir. Her anlamda barış ve huzurun mümkün olduğu bir güne uyanıyorsunuz. Nitekim, sorgulayıcı bakış açısı henüz ortada kalkmış değil ve bu da dış dünyadan çekilen dikkatinizin iç dünyanıza kaymasına yol açabilir. Konu kendiniz olduğunda bu son derece zor olsa da ayrıntılardan ziyade büyük resme odaklanmanız gerekiyor. Kişiler ve güncel olaylardan ziyade, kim olduğunuz ve neyi neden hissettiğinizi çözdüğünüzde ipin ucunu bulmuş olacaksınız.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sosyal bir kelebek olabilirsiniz. Tamamen farklı arkadaş gruplarının hepsi sizinle sohbet etmek isteyebilir veya sosyal pilinizi şarj eden çeşitli etkinliklere davet edilebilirsiniz. Kendinizi daha önemli veya etkileyici göstermeye çalışarak gerçeği biraz abartma ihtimaliniz var ancak aslında gerçek benliğiniz olmanız yeterli olacaktır. Muhtemelen esprili sohbetlerden ve iyi arkadaşlarla yakınlaşmaktan keyif alacaksınız, bu yüzden kendiniz olarak rahat hissetmenizi sağlayacak arkadaşlıklar geliştirin. Unutmayın, günü kurtarmaya değil uzun sürecek arkadaşlıklar kurmaya çalışıyorsunuz.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tek bir yerde kalmak zorunda değilsiniz. Herkes zaman zaman bir tekdüzelik içinde sıkışıp kalsa da, şu anda katıksız irade gücü ve çevrenizdeki dünya hakkında daha fazla şey öğrenme arzusuyla bunun üstesinden gelebilirsiniz. Karşılaştığınız fırsatlar zorlayıcı olabilir veya alışık olduğunuz gibi olmayabilir ve konfor alanınızdan çıkmak genellikle streslidir ancak bilgi edinme ve kendinizi geliştirme motivasyonunuz bu engelleri aşabilir. Aşk hayatınızda kendiniz hakkında edindiğiniz iç görüler, daha doğru kararlar almanıza ve kendinizi nihayet hak ettiğiniz sevgiye yaklaştırmanıza izin verebilir. her şey yavaş yavaş yoluna giriyor.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Diğer insanlara karşı savunmasız olmak korkutucu olabilir ama muhtemelen buna değecek sonuçlar elde edeceksiniz. Hayatınızdaki belirli bir grup insanla tipik olarak derin veya ciddi konular hakkında konuşmayabilirsiniz ancak koşullar bu gün diğer insanlara güvenmenizi gerektirebilir ve ruhunuzu biraz açığa çıkarmak, hepiniz arasındaki bağı güçlendirebilir. Size ve iç dünyanıza daha bağlı hissederlerse size yardım etmeye daha istekli olabilirler, bu yüzden gerçeğinizi paylaşmaktan korkmayın. Özellikle kariyerinizde sizi istediğiniz yere taşıyabilecek bazı tavsiyeler almanız veya önünüzdeki bir engelin kalkması mümkündür.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal çevreniz şu anda size yeni kapılar açabilir. Normalde başkalarının size yaklaşmasını bekleyebilirsiniz ancak son zamanlarda güveninizdeki bir artış, başkalarından istediğiniz şeyi talep etmenize veya arkadaş olmak istediğiniz kişilere ulaşmanıza yardımcı olabilir. Birini merak ettiğinizde, beklemek ve sizi fark etmelerini ummak yerine, kalabalığın arasından sıyrılmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve onlara tanınmaya değer olduğunuzu gösterin. Dikkatleri üzerinize çekmeniz sorun değil! Her türlü sahne ışığını kaldırabilirsiniz ve ilk adımı atan taraf siz olsanız bile karşı taraf sizi hayatlarına kazandıkları için oldukça şanslı olabilir

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranma kuralı bu zamanda özellikle önemlidir. Bir meslektaşa bir iyilik için yardım etmek önemsiz gibi görünebilir ama öyle olmayabilir. Onların yardımı sizi yakın gelecekte gerçek bir çıkmazdan kurtarabilir. Birbirinize yaslanmak herkesin başarıya ulaşmasına yardımcı olacaktır. Konu aşk olduğunda ise durum biraz farklı ilerleyebilir. Dostlarınızın kim olduğundan emin olmadan özel hayatınızla ilgili bazı bilgileri vermekten haklı olarak kaçınabilirsiniz. Ne hissettiğinizden emin olana dek sessiz kalmakta fayda var.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarıyla eğlenmek, sosyal bağlarınızı derinleştirebilir. Diğer kişi hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen tek kişinin siz olduğunuzdan endişe etmiş olabilirsiniz ancak bugün bu duygunun karşılıklı olduğuna dair bir işaret alabilirsiniz. Birbirinizi nasıl daha iyi tanıyacağınız konusunda yaratıcı olun. Belki birlikte bir oyun oynayabilir veya filmler hakkında tartışabilirsiniz. Gerçek bir arkadaşlık, fazla ciddileşmek zorunda kalmadan, yaratıcılık ve neşe yoluyla gelişebilir. Aktarmak istediğiniz dertleriniz varsa bunun için zaten dostluğunu kanıtlamış birine gidebilirsiniz. Ortak dertler üzerinden bir bağ kurmak ilk başta makul gelse bu birbirinizin terapistini oynadığınız başarısız bir ilişkiye dönüşebilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın çevrenizdeki insanların gelenekleri umursamadığını ve onları yaşatmak için önemli olan şeyleri görmezden geldiklerini veya kendi yaşam tarzlarını size dayattıklarını hissedebilirsiniz. Aslında her iki taraf da önemli olduğunu düşündüklerini korumak istiyor. Biri özgürlük isterken diğeri tutarlılıkta ısrarcı. Siz bireysel olarak hem ilerlemeyi hem de bazı geleneklerinizi korumayı seçebilirsiniz. Çok fazla kişinin takip etmediği bir yola çıktığınızın bilincinde olarak kendinizi hazırlayın. İlk başta çok fazla destekçiniz olmaya bilir ancak bunu kendiniz için yapıyorsunuz ve başarınız gözle görünür hale geldiğinde alkışları da duyacaksınız.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir arkadaşınıza yardım etmek zamanın daha hızlı geçmesini sağlayabilir. Çok iyi tanımadığınız biri sizden yardım isteyebilir ve siz onların engellerini aşmalarına veya yapılacaklar listelerini tamamlamalarına yardımcı olmak için birlikte çalışırken, birlikte konuşabilir ve birlikte gülebilirsiniz. Sıradan şeyler yaparken bile bu eğlenceli atmosferi yaratmak, hem moralinizi yükseltecek hem de saatlerin birbiri ardına akıp gitmesini sağlayacak. Sizin için aile gibi olan arkadaşlar, iş yükünü hafifletebilir. Bir süredir çekildiğiniz inzivadan sonra hayatın insanlarla daha güzel olduğunu fark ediyorsunuz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Daha güçlü bir temel bulmak mümkün! Dünyanın bilmesini istediğiniz yaratıcı bir yeteneğiniz olabilir, ancak zanaatınız açısından tam olarak olmak istediğiniz yerde olmadığınızı hissedebilirsiniz. Yetenekleriniz ortaya çıkmak istiyor ancak yürümek istediğiniz yolu zaten yürümüş olan başka bir kişinin rehberliğine ihtiyacınız olabilir. Bazı derinlemesine konuşmalar yapmak, ilerledikçe ayaklarınızın üzerinde çok daha sağlam hissetmenize yardımcı olacaktır. Kestirmeyi kullanma dürtüsüne karşı gelin ve basacağınız zemini sağlamlaştırmaya çalışın. Unutmayın ki bu kısa bir yolculuk değil, kendinizi bir maratona hazırlıyorsunuz!

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Normalden daha duygusal hissediyor olabilirsiniz. Ailenizle veya eski arkadaşlarınızla vakit geçirmek sizde nostalji uyandırabilir ve uzun süredir hayatınızda olan insanlarla anılarınızı paylaşmak hem rahatlatıcı hem de buruk olabilir. Nerede olduğunuza karşı nereden geldiğinize baktığınızda, kendinize karşı daha rahat hissedebilir ve sahip olduğunuz her şey için daha minnettar olabilirsiniz. Şimdi sahip olduğunuz ve eskiden istediğiniz her şeyi hatırlayın. Şükran duygusunun yarattığı huzurla, endişeleriniz azalacak ve bakış açınız birçok yönden daha iyi bir hale gelecek. Açılan algılarınız, sizin için en iyisini görmenize yardımcı olabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sezginiz ve mantığınız şu anda hâkimiyet için savaşıyor olabilir. Size bir seçenek sunulduğunda, sizi tedirgin eden bilinmeyen bir faktör olabilir ve mantıklı karar vermek size de pek doğru gelmiyormuş gibi gelebilir. Bilinmeyene adım atmak korkutucu olsa da, sonuçta önemli olan ne hissettiğiniz ve hayattan ne istediğinizdir. Bariz engellerin üstesinden gelmek için yaratıcı olun ve sezginizin size söylediklerini takip edin. Kendinizi planlayarak varamayacağınız ve size oldukça iyi gelecek bir yerde bulabilirsiniz. Kim bilir belki yalnız çıktığınız bu yolda artık iki kişi olarak da devam edebilirsiniz!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda kalabalığı takip etme konusunda iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Arkadaş grubunuz veya daha büyük bir topluluk, hepsi yeni bir akıma doğru ilerliyor olabilir ancak kişisel olarak, siz bu şeyle doğru frekansta olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Çevre baskısı direncinizi zorlayabilir ancak içinizden bildiklerinize bağlı kalın. Onlar için doğru olması, sizin için de doğru olduğu anlamına gelmez ve bunu anlamak, en iyi yolunuzu bulmanın anahtarıdır. Sürü kararları nadiren güvenli bir yerden gelir, bu yüzden içgüdülerinize güvenin. Farklı bir yere varsanız dahi kendi seçtiğiniz yere varmış olacaksınız ve önemli olan da bu.

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