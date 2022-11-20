Günlük burç yorumları: 21 Kasım 2022 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi öne sürmek şu anda sinir bozucu olabilir. Gerçekten hatalı olsanız da olmasanız da, bir otorite figürü, onları duygusal olarak incittiğinizi dramatik ve ikna edici bir şekilde protesto edebilir. Bu, kendinizi suçlu hissetmenize neden olabilir, çünkü kim kötü olmak ister? Bu ruh halindeki biriyle uğraşırken, muhtemelen onu kendi tarafınıza çekecek mantıklı bir tartışma yoktur. Bunun yerine, bu arada pratik sonuçlar elde etmeye çalışın. Bununla tartışmak onlar için zor olacak!