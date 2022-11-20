Günlük burç yorumları: 21 Kasım 2022 Pazartesi

21 Kasım 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 20 Kasım 2022 11:14
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  • Şimdi, harekete geçmek karmaşık bir olasılık olabilir. Muhtemelen iyi fikirleriniz var ancak biraz fazla ileri gitmek mümkün. Başkalarından düşünceleriniz hakkında geri bildirimler almanız mümkün ve duymak istemediğimiz şeyler söylenebilir. Şimdi herhangi bir eleştiri, nihayetinde daha güçlü planlar oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Hiçbir şeyden kaçmanın zamanı değil!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anki konuşmanızda pasif-agresif bir üslup göze çarpıyor olabilir. Başkalarına kızmak için geçerli nedenleriniz varmış gibi hissedebilir ve nasıl bu şekilde görmediklerini merak edebilirsiniz. Belki de bunu kendiniz yarattınız! Belirli bir tepki vereceklerini umarak onlar için bir şeyler yapıp, kafanızdaki sözsüz pazarlığın üzerlerine düşeni yerine getirmeyince hayal kırıklığına uğradığınız oldu mu? Neyi kontrol edebileceğinize odaklanmak için biraz geri adım atmayı düşünün.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizin için önemli olan bir konu hakkında çok heyecanlı olabilirsiniz. Bu avantaja rağmen, görüşlerinizi ait olduğunuz bir kuruluşla paylaşmak yine de gözünüzü korkutabilir. Şimdilik bire bir etkileşimlerde kendinizi ifade etmeye çalışmak daha mantıklı olabilir. Her seferinde tek bir kişinin itirazlarını ele aldığınızda, bunu gerçekten doğru yapmak için yeterince odaklanarak yapma fırsatına sahip olacaksınız. Üzerine inşa edebileceğiniz türden bir başarı için çalışın.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi öne sürmek şu anda sinir bozucu olabilir. Gerçekten hatalı olsanız da olmasanız da, bir otorite figürü, onları duygusal olarak incittiğinizi dramatik ve ikna edici bir şekilde protesto edebilir. Bu, kendinizi suçlu hissetmenize neden olabilir, çünkü kim kötü olmak ister? Bu ruh halindeki biriyle uğraşırken, muhtemelen onu kendi tarafınıza çekecek mantıklı bir tartışma yoktur. Bunun yerine, bu arada pratik sonuçlar elde etmeye çalışın. Bununla tartışmak onlar için zor olacak!

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İdealist ruhani veya politik görüşleriniz, daha insani ihtiyaçlarınızın önüne geçebilir. Herkesin uyması gereken yüce standartlar hakkında ne kadar çok konuşursanız, gizlice onların altında kaldığınızda muhtemelen o kadar kötü hissedersiniz. Dünyaya katkıda bulunacak iyi şeylere sahip olsanız da, tam olarak düşündüğünüz gibi olmayabilirler. Çevrenizdeki insanlar, etik olmanın zorlukları konusunda radikal dürüstlükten daha fazla ilham alabilirler. Sonuçta kimse mükemmel değil!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal hayatınızda doğru dengeyi bulmak zor olabilir. Yeni bağlantılar kurma hevesinizle, derinden kişisel meseleler hakkında çok fazla şey söylemek sandığınızdan daha kolaydır ve potansiyel olarak dinleyicileri rahatsız eder. Böyle bir açıklama, kurulu bir arkadaşlığın bir sonraki seviyeye ulaşması için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olsa da, bu durumda muhtemelen henüz orada değilsiniz. Güven oluşturmak zaman alır!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın bir ilişkideki güç dinamikleri sizi sinirlendirebilir. Belki de diğer kişi, bu statüyü açıkça talep etmenin garip tarafı olmadan sorumlu olmanın avantajlarını istiyor. Tam eşitlikten daha azı fikrine kötü tepki vereceğinizden şüphelenebilirler. Fikirlerine rağmen, belki de farklı seviyelerde olduğunuzu kabul etmeye hazırsınız, tabii bu konuda dürüst olurlarsa. Yargılayıcı olmayan bir tonda soru sormak, bazı çok ilgili ayrıntıları ortaya çıkarabilir. Bir şans verin!

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Muhtemelen en yüksek ideallerinize olan bağlılığınız konusunda tutkulusunuz. Kendinize karşı dürüstlük önemlidir. Görüşlerinizi uygulamaya koymak için günlük yaşamınızda istikrardan ne kadar ödün vermeye istekli olduğunuzu derinlemesine düşünün. Dünyada görmek istediğin değişim olmak sizi gururlandırsa da, başka ihtiyaçlarınızın olmasında sorun yok. Rahatınızın da önemli olduğunu anlayacak kadar kendinize değer verin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarıyla işbirliği yapmak şu anda sizin için değerli olabilir ancak, kendinizi ifade ederken, bu gelişmenin sizi mahremiyetinizden vazgeçmeye zorladığını hissedebilirsiniz. Tüm bilgilerinizi sonsuza kadar saklı tutamayacağınızı unutmayın, eninde sonunda dürüst olmak zorundasınız. Ayrıca, ifşa etmekten endişe ettiğiniz her ne ise, muhtemelen düşündüğünüz kadar kötü değildir. İhtiyacınız olursa arkadaşlarınızdan tavsiye isteyin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın bir ilişkinin temeli bugün sallantılı görünebilir. Karşınızdaki kişinin bağlılıklarını daha belirgin bir şekilde belirlemesini isteyebilirsiniz. Motivasyonunuzu düşünün, kişisel rahatınız için mi bilgi arıyorsunuz yoksa mevcut belirsiz ayrıntıların sosyal statünüzü nasıl etkilediğiyle mi daha çok ilgileniyorsunuz? Cevabınız ne olursa olsun, bunun ihtiyacınız olan kesin değişimleri gerçekleştirme çabalarınıza rehberlik edebileceğini bilmek önemlidir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Rutin görevlerle ilgili net olmayan iletişim her an hüsrana yol açabilir. Görünüşe göre her küçük şey hakkında konuşarak sert görünmek istemeseniz de, diğer kişi işi yanlış yapmaya devam ederse, bu sizi rahatsız edecektir. Onlara neden kendi yönteminizle yapılmasını istediğinize dair anlaşılır bir neden verebildiğiniz sürece, muhtemelen ne demek istediğinizi anlayacaklardır. Her şeyi baştan sona anlatırken, daha fazla takip etmeye değer yeni teknikler keşfetme olasılığına da açık olun!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenceli ve yaratıcı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz, ancak bunu karşılayamayacağınızdan endişelenebilirsiniz. Endişelenmeyin! Mali durumunuzdaki mevcut giderleri düşünmek, size daha iyi katkı sağlayabilecek bazı ayarlamalar yapmanıza sebep olabilir. Savunmasız görünen ve sizden onlarla ilgilenmenizi isteyen diğerlerine karşı yumuşak bir dokunuş olabilirsiniz. Onlara yardım etmek mutlaka yanlış olmasa da, daha az gerekli olan bazı isteklerine karşı koymak için muhtemelen düşündüğünüzden daha fazla alana sahipsiniz. Boş bir bardağı dökemezsiniz!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evde her şeyin istediğiniz gibi olması konusunda ısrar edebilirsin. Belki de görünür bir şey üzerinde kontrol uygulamak, daha kişisel bir konuda yaşadığınız sinir bozucu belirsizliği telafi edecek gibi geliyor. Tüm cevapları bilmek zorunda değilsiniz. Hissettiğiniz olası baskıyı hafifletmenin bir yolu olarak, içinde bulunduğunuz durum hakkında bir yakınınıza samimiyetle güvenmeyi düşünün. En azından dürüstlüğünüzü takdir etmeliler.

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