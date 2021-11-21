Günlük burç yorumları! (21 Kasım 2021 Pazar)

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir Terazi olarak, ilişkilerinizde fedakârlığın çoğunu yapmaya alışmış olabilirsiniz, ancak bu şu anda değişebilir. Alıp verme konusunda daha fazla denge oluşturmanıza olanak tanınıyor. Özellikle ev ortamınız söz konusu olduğunda, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmanın zamanı geldi. Evinizde değişiklik yapmaya can atıyorsanız, başlamak için harika bir zaman. Etrafınızı sardığınız dekorasyonları ve mobilyaları değiştirmek, genel olarak hayatınıza taze enerji katabilir.
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