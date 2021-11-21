Günlük burç yorumları! (21 Kasım 2021 Pazar)

21 Kasım 2021 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
21 Kasım 2021 Pazar

  • Bugün hoş sürprizler sizi bekliyor. Yeni bir favori hoşgörü keşfedebiliriz veya sevdiğiniz birinden cömert bir hediye gelebilir. Bir zamanlar önemli olan bir şeyin önemsiz hale gelmesiyle değerler algınızda bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Neyse ki, günün getirdikleri sizi değişime daha açık ve hazır bir hale sokacağından, bu etki özgürleştirici olabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir para kazanma çabası aniden sona erebilir, ancak panik yapmayın! Bir kapı aniden kapanırken bir diğeri açılabilir ve bu size daha da büyük faydalar sağlayabilir. İşinize hayran olan pek çok kişi var ve bazı ipleri elinde tutabilen biri, tam size göre açık bir pozisyon sözüyle size ulaşabilir. Tüm bu değişiklikler beklenmedik olsa bile, daha iyi hissetmek için ihtiyacınız olan şeyin aslında bu olduğunu fark edebilirsiniz.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önünüzde daha bereketli seçenekler var ve bugün sizi onlara doğru yönlendiren bir yol gösterici olabilir. Kendinize gerçekten arzu ettiğiniz yaşam tarzının tadını çıkarmak için gerekenlere sahip olmadığınızı söylemeyi bırakın! Tanıdık şeyleri tercih ediyor olsanız da, şu anda konfor alanınızdan çıkmak için kendinize izin verin. Uzanıp onu yakalamazsan asla bilemeyeceğin pek çok olasılık var.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Odadaki fili görmezden gelmek artık mümkün değil! Hayatınızda derinden gizli bazı bilgileri ortaya çıkarabilecek bazı şeyler yaşayabilirsiniz. Neyse ki, üzücü bir meselenin gerçeğiyle yüzleştiğinizde, daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi seçebilirsiniz. Toksik bir durumdan veya zihniyetten kaçmak, ilk başta bazı rahatsız edici dengesizliklere neden olabilir, ancak ilk acının yerini hızla huzur alacaktır.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün arkadaşlıklar büyük değişikliklere uğrayabilir. Yıllardır tanıdığınız bir arkadaşınızla bağlantınız kopabilir veya sadece arkadaş olduğunu düşündüğünüz biri sizden daha fazlasını istediğini ortaya çıkarabilir. Etrafınızda meydana gelen her türlü değişiklik, o anda kolay olmasa bile, sonunda olumlu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek için sınırlayıcı bir duruma takılıp kalmayın, bunun yerine ne istediğinizi kabul edin ve onu talep edin!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Profesyonel çabalarınızdan elektrik enerjisi akıyor! Size daha prestijli bir dizi görev verilebilir ve bunlar büyük başarılar elde etmenize yardımcı olabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için gizli yeteneklerinizi kullanmak size memnuniyet getirebilir, bu yanınızın farkına varmak oldukça iyi hissettirecektir. Gelecekteki yetenekleriniz konusunda emin olmadığınız her an bu duyguyu hatırlayın ve kendinize olan güveniniz artacaktır.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yaratıcılık ve ilham bugün acele ediyor. Sahip olabileceğiniz tüm gerekli görevleri yerine getirdikten sonra biraz eğlenceye hazır olacaksınız! Bu hisler, bir an için işinizi bir kenara bırakmanıza izin verebilir ve zamanınızı tarihi bir yeri ziyaret ederek ya da sadece rahatlatıcı bir konaklama yaparak geçirmek isteyebilirsiniz. İlgi çekici bulduğunuz şeyleri keşfetmek için bu sefer, içinizde gerçekten eşsiz ve güzel fikirler uyandırabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir Terazi olarak, ilişkilerinizde fedakârlığın çoğunu yapmaya alışmış olabilirsiniz, ancak bu şu anda değişebilir. Alıp verme konusunda daha fazla denge oluşturmanıza olanak tanınıyor. Özellikle ev ortamınız söz konusu olduğunda, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmanın zamanı geldi. Evinizde değişiklik yapmaya can atıyorsanız, başlamak için harika bir zaman. Etrafınızı sardığınız dekorasyonları ve mobilyaları değiştirmek, genel olarak hayatınıza taze enerji katabilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mutluluk ve güvenlik için başka birini aramak yerine, burada ve şimdi kendi memnuniyetinizi yaratabilirsiniz. Hayatınızda şu an öz-sevgiye muazzam bir vurgu yapılıyor. Etrafınızda olmasını istediğiniz türden bir insan olmaya ve kendinizi başkalarının sizi sevmesini istediğiniz şekilde sevmeye çalışın. Bunu düşündüğünüzde, iyi olmak için ihtiyacınız olan her şeye zaten sahip olabilirsiniz. Bedeniniz, zihniniz ve ruhunuz uyumlu bir şekilde birleşsin!

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş ve hizmet sektörünüzde gerçekleşen şeyler sayesinde bu zamanda iş beklentileriniz çok daha iyi olabilir. Hoş ama sıkıcı bir pozisyon, çok daha fazla yaratıcılık gerektiren bir pozisyonla değiştirilebilir. Geniş düşünün ve insanların ihtiyaçlarını tahmin edip edemeyeceğinizi veya yeni para kazanma yöntemleri araştırıp araştıramayacağınızı görün. Geleneksel bir izleyici kitlesine olanaksız veya gereksiz görünen fikirler, daha genç bir demografi tarafından coşkuyla karşılanabilir. Dinamik bir yaşam, emek ve sevgi dolu bir yaşam biçimi için vizyonunuzu ortaya koyun!

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlar bugün sizden bir şeye ihtiyaç duyabilir ve sonunda onların yanında olacak bir konumda olabilirsiniz. Gün, zevk aldığınız bazı etkinlikleri tamamlamanıza yardımcı oluyor ve ilginize ihtiyacı olanlarla daha fazla zaman geçirmenizi sağlıyor. Arkadaşlarınız rahatlatıcı varlığınızı gerçekten takdir edebilir hatta birileri çok kişisel bir mesele hakkında tavsiyenizi isteyebilir. Normalde dikkatli adım atmalarını önerseniz de, bugün onları özgürleşmeye ve bunun yerine cesur bir risk almaya teşvik edebilirsiniz!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ev hayatınız dramatik bir dönüşüm geçirebilir. Yer değiştirebilir, bir üye ekleyebilir, hatta kendi yerinizi satın alabilirsiniz, ne olursa olsun herhangi bir değişim ruhsal olarak canlandırıcı olabilir! Ayrıca, kendinizi merkezlenmiş ve tamamlanmış hissettiren faaliyetlere zaman ayırmak için şu anda daha büyük bir fırsatınız var. Keyif aldığınız şeyleri yaparak ruh halinizi iyileştirmek, muhtemelen sevdiklerinizle olan ilişkilerinizi de iyileştirecektir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün önem verdiğiniz birinin yardımıyla becerilerinizi acemilikten ustalığa taşıyabilirsiniz. Bilginiz güçlendiğinde, bir zamanlar kafa karıştırıcı olabilecek işler size kolayca gelebilir veya liginizin dışında kalan bir iş elinizin altında olabilir. Becerileriniz ücretli bir iş için geçerliyse, daha fazlasını teklif edebileceğinize göre şimdi daha fazlasını istemeyi düşünün. Emekleriniz ödüllendirilmeyi hak ediyor.

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