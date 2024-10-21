Günlük burç yorumları: 21 Ekim 2024 Pazartesi

Ay, günü zeki İkizler burcunda geçiriyor; meraklı ve bağlantıda hissediyoruz. Ancak, bugünkü Güneş-Neptün beşlik açısı günümüze bir belirsizlik veya kararsızlık katıyor. Özellikle insanlardan ne istediklerini tam olarak anlayamazsak, onların enerjimizi tükettiğini hissedebiliriz. Biraz keyifsiz ya da dengesiz hissedebiliriz ve konsantre olmak ya da bir sonraki adımımızı belirlemek zor olabilir.Bu durum, ruhsal ihtiyaçlarımızı ihmal ettiysek daha olasıdır ve yavaşlamak ve ayarlama yapmak mantıklı olacaktır. Hayatımıza daha fazla hayal gücü katma ihtiyacını kabul etmek ve bunu dahil etmek şimdi gerekli görünüyor. Bu geceki Güneş-Satürn küçük karesiyle, sınırlamalarımızın daha fazla farkına varabilir ya da onlardan dolayı hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu geçiş, bizi kapatabilir ya da odağımızı daraltabilir. Planlarımız ve kendimizi ifade etme konusunda sınırlanmış ya da kısıtlanmış hissedebiliriz; ta ki bu gerilimi çözene kadar.