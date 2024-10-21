Günlük burç yorumları: 21 Ekim 2024 Pazartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, Ay bugün boyunca mahremiyet alanında yer alıyor ve bu, seni daha içe dönük ve düşünceli bir ruh haline sokabilir. Bu dönem, gevşemek, ufak detaylarla ilgilenmek ve Ay döngüsünün bu aşamasında eksik kalan işleri tamamlamak için en uygun zamandır. Güneş'in küçük zorlu açıları nedeniyle huzursuzluk veya belirsizlik yaşaman mümkün, özellikle de hayal gücü, macera ve fantezi ihtiyaçlarını ihmal ettiysen. Kendine güvenin bir an için düşüyorsa, şimdilik ortalığı karıştırmamaya çalışmak en iyisi olabilir. Ayrıca, evine veya aile yaşamına olan sorumlulukların, kendi başına bir şeyler yapma arzunla çatışabilir. Bu iki ihtiyacı tatmin etmenin bir yolunu bulmaya çalış, hatta bunları ayrı ayrı gerçekleştirsen bile.
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