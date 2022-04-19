Günlük burç yorumları (20 Nisan Çarşamba)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birisi sizi sorumsuz bir davranışta bulunmaya ikna etmeye çalışabilir. Bu, sizi biraz fazla etkileyen bir arkadaşınız veya romantik duygularınızdan ötürü isteklerini yerine getirmeye çalıştığınız biri olabilir. Bununla birlikte, itibarınıza zarar verebileceğinden veya en azından utanç verici olabileceğinden, şu anda tehlikeli tarafta yürümekten kaçınmak muhtemelen sizin yararınızadır! Çevre baskısına boyun eğmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, onlara kendi kararlarınızı verebileceğinizi gösterin.
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