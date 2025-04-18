Günlük burç yorumları: 20 Nisan 2025 Pazar

20 NİSAN 2025 İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, yılınızın, daha fazla dinlenme, kişisel alan ve içsel yansımaya ihtiyaç duyacağınız bir dönemine geçiş yapıyorsunuz. Güneş'in bugün güneş haritanızın on ikinci evine girmesiyle, ki bu dönem 20 Mayıs'a kadar sürecek, önümüzdeki ay Güneş burcunuza geçtiğinde yaşanacak yeni başlangıçlara hazırlık niteliğinde bir bırakma süreci olabilir. Ancak bu yıl, Güneş bu özel alandan geçerken Mars da iletişim alanınıza girmiş durumda ve bu da iletişim yönünüzü teşvik ediyor. Yani genel olarak kendinizi geri çekiyor ve hazırlık moduna giriyor olsanız da, bir yanınız hala aktif ve başkalarıyla bağlantıda kalmak istiyor. Bugün Mars ile Neptün arasındaki üçgen açıyla uyum sağlamak daha doğal geliyor. Yeni bir projeye, kişisel ilgi alanına, bağlantıya ya da eğitime yönelik harekete geçme arzusu güçlü olabilir. Bir arkadaş ya da grupla derin bir bağ hissedebilir veya onlardan ilham alabilirsiniz. Diğer insanlarla olan etkileşimleriniz sezgisel ya da psişik düzeyde güçlenebilir. İş birliği odak noktası haline gelebilir ve başarı getirebilir. Bir hayalin peşinden gitmek ya da harekete geçmek, sizi daha güçlü ve amaç dolu hissettirebilir. Başkaları, bağlantı kurma ya da gerçekten ilgi duyduğunuz bir şeyin peşinden gitme konusunda size motivasyon verebilir. Hem hevesli hem de hassas bir ruh hali içindesiniz ve bu da sizi başkalarına sevdirebilir.