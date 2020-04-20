Günlük burç yorumları! (20 Nisan 2020 Pazartesi)

20 nisan pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    İlişkinizdeki problemli günler artık geride kaldı. Birlikte yenileniyor ve gelişiyorsunuz. Beraber olmanın tadını çıkarın.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ev işlerini yaparken eşinizden yardım isteyebilirsiniz. Boş durmaktan sıkıldığı için kendisi bu konuda çok hevesli olacak!

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün evinizde vakit geçirdiğiniz süre boyunca tüm camlarınızı açın ve eve temiz hava girmesini sağlayın. Böylelikle evinizin enerjisi de yenilenecek ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

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