20 nisan pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
20 Nisan 2020 Pazartesi
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İlişkinizdeki problemli günler artık geride kaldı. Birlikte yenileniyor ve gelişiyorsunuz. Beraber olmanın tadını çıkarın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ev işlerini yaparken eşinizden yardım isteyebilirsiniz. Boş durmaktan sıkıldığı için kendisi bu konuda çok hevesli olacak!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evinizde vakit geçirdiğiniz süre boyunca tüm camlarınızı açın ve eve temiz hava girmesini sağlayın. Böylelikle evinizin enerjisi de yenilenecek ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçmek durumunda kalabilirsiniz. Arada ufak tefek anlaşmazlıklar yaşansa bile güler yüzlülüğünüzle bunların üstesinden geleceksiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşlarınız kariyerinizde ilerlemeniz konusunda size yardımcı olsalar da özel hayatınızda yalnız olduğunuzu unutmayın. Yaşadığınız sorunlardan sadece siz sorumlusunuz, onlardan bir şey beklememelisiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün okuduğunuz bir kitap, makale ya da haber içinizdeki seyahat tutkusunu alevlendirebilir. Ancak bir süre daha olduğunuz yerde kalmanız gerekecek gibi gözüküyor.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşınızın anlamsız davranışlarına karşı sabrınızın tükendiğini hissediyor olmalısınız. Bunu açık bir şekilde ona ifade etmelisiniz. Aranızdaki ilişkinin bozulmasından korkmanıza gerek yok.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün zekasına hayranlık duyduğunuz kişilerden çok fazla şey öğrenme fırsatına sahipsiniz. Kendinizi daha gelişmiş hissedeceksiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki ani gelişmeler sizi biraz afallatmış olabilir. Gelecek hakkındaki planlarınızı gözden geçirip buna göre bir yol izlemeniz gerekli.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizin isteklerini yerine getirmek zorunda olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bir ilişkiyi ayakta tutacak şeyin karşılıklı fedakarlıklar yapmak olduğunu da hatırlamanızda fayda var.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İdealist bir kişiliğinizin olması hiçbir şeyi kolay kolay beğenmemenize sebep oluyor. Bir şeylerden tatmin olmayı artık öğrenmeniz gerekiyor.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişkilerin saygı temelli olması bu kişilerin uzun yıllar boyunca hayatınızda olmasını sağlıyor. Bugün tavsiye almak için bu arkadaşlarınızdan birini aramanız gerekebilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sevgilinizden çok tatlı bir hediye alabilirsiniz. Hediyenin size sunuluş şekli de sizi en az hediye kadar etkileyecek.
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