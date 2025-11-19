Günlük burç yorumları: 20 Kasım 2025 Perşembe

Bu sabah Merkür Uranüs'e karşıt açı yapıyor ve Neptün ile üçgen oluşturuyor; sezgisel alıcılarımız açık, alternatif fikirlere daha duyarlıyız ancak düşüncelerimizi somutlaştırmak zor olabilir. Bu, özgün, hayal gücü yüksek, ilham verici ve idealist bir düşünme zamanıdır. Oldukça hassas olabiliriz ama iletişim ve fikirlerde sıradan olana da başkaldırabiliriz. Merakımız ve sezgilerimiz o kadar yoğun çalışabilir ki sıradan rutinlere bağlı kalmak zorlaşır. İnsanlar ve programlar şu anda güvenilmez olabilir. Bu dönem zihinsel gerginlik, tartışma, yanlış iletişim, fikir veya plan değişiklikleri ve fikirlere direnç getirebilir. Şu anda tetiklenen sürtüşmeler, zihinlerimiz ve görüşlerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize meydan okuyabilir. Aydınlanmalar ve sıra dışı içgörüler mümkündür. Ancak bugün Venüs, Ay Düğümleriyle uyumlu bir açı yapıyor ve uyum yaratmaya her zamankinden daha fazla bağlıyız. Hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak şekilde daha uzlaşmacı ve işbirlikçi olmak için ekstra çaba gösteririz. Aşkta veya işte kendimizi şanslı hissedebilir ve iyi bir bağlantı kurabiliriz. Yarın erken saatlerde Yeni Ay gerçekleşecek; bu nedenle bugün tamamen yeni bir şeye başlamak en iyisi değildir. Bunun yerine günü kapatmak, tamamlamaya yönelmek daha uygundur.