Günlük burç yorumları: 20 Kasım 2025 Perşembe

20 KASIM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün insanlar hedeflerine daha destekleyici ya da daha işbirlikçi olabilir. Bu, finans, iş veya sağlıkla ilgili kişilerle, iş arkadaşları, işverenler, bankacılar ve sağlık uzmanları gibi, bağlantı kurmak için genel olarak iyi bir zaman. Gün, kolay ve rahat bir tempoyu destekliyor. Ayrıca fikir ve cevap bulmak için geçmişe bakmak doğal geliyor. Bugünkü konuşmalardan ve düşüncelerden çıkanlar, özellikle finansal veya iş konularında, ileride önemli olabilir. Güneş, geri hareket eden Merkür ile güneş haritandaki ikinci evde hizalanırken, düşünceler kişisel eşyaların, para durumun veya konfor konuların etrafında dönebilir. Hikâyenin açığa çıkan kısmı henüz tamamlanmadığından kararları kesinleştirmek için uygun bir zaman değil. Şimdilik gözlem yapmaya ve analiz etmeye odaklanman en iyisi.
YORUMLAR