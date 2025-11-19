Günlük burç yorumları: 20 Kasım 2025 Perşembe

20 Kasım 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 19 Kasım 2025 08:57
ABONE OL

  • Bu sabah Merkür Uranüs'e karşıt açı yapıyor ve Neptün ile üçgen oluşturuyor; sezgisel alıcılarımız açık, alternatif fikirlere daha duyarlıyız ancak düşüncelerimizi somutlaştırmak zor olabilir. Bu, özgün, hayal gücü yüksek, ilham verici ve idealist bir düşünme zamanıdır. Oldukça hassas olabiliriz ama iletişim ve fikirlerde sıradan olana da başkaldırabiliriz. Merakımız ve sezgilerimiz o kadar yoğun çalışabilir ki sıradan rutinlere bağlı kalmak zorlaşır. İnsanlar ve programlar şu anda güvenilmez olabilir. Bu dönem zihinsel gerginlik, tartışma, yanlış iletişim, fikir veya plan değişiklikleri ve fikirlere direnç getirebilir. Şu anda tetiklenen sürtüşmeler, zihinlerimiz ve görüşlerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize meydan okuyabilir. Aydınlanmalar ve sıra dışı içgörüler mümkündür. Ancak bugün Venüs, Ay Düğümleriyle uyumlu bir açı yapıyor ve uyum yaratmaya her zamankinden daha fazla bağlıyız. Hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak şekilde daha uzlaşmacı ve işbirlikçi olmak için ekstra çaba gösteririz. Aşkta veya işte kendimizi şanslı hissedebilir ve iyi bir bağlantı kurabiliriz. Yarın erken saatlerde Yeni Ay gerçekleşecek; bu nedenle bugün tamamen yeni bir şeye başlamak en iyisi değildir. Bunun yerine günü kapatmak, tamamlamaya yönelmek daha uygundur.

    1 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bu, özellikle duygusal sağlık, finans veya yakınlık konularında başkalarıyla bağlantı kurmak için iyi bir zaman olabilir. Şu anda biriyle derin bir yakınlık seviyesinde güçlü bir çekim hissedebilirsin. Başkalarının yetenekleri veya kaynakları şu anda sana fayda sağlayabilir. Düşünceli planlama fazlasıyla destekleniyor. Ayrıca bugün, özellikle gün ilerledikçe, eski bir ilişki veya kendi psikolojinle ilgili yeni bir içgörü hem yardımcı hem de aydınlatıcı olabilir. Güneş ve geri hareket eden Merkür, güneş haritandaki sekizinci evde hizalanırken duygularına, kişisel psikolojine ve içsel düşüncelerine dalmak için harika bir zaman. Şu anda biraz kendine dönük olursan, bu oldukça değerli bir egzersiz olabilir. Bir kredi veya borçla ilgili bir haber gelebilir ve bakış açını değiştirebilir. Ya da eski bir ilişki hakkında yeni bir içgörü hem yardımcı hem de aydınlatıcı olabilir. Bir meseleyle ilgili büyük bir ipucu elde etmen muhtemel, ancak henüz bir sonuca varma zamanı değil.

    2 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün enerjiler, inancını ve özgüvenini güçlendirmek için oldukça elverişli, ancak yarın gerçekleşecek Yeni Ay öncesinde işleri yavaşlatmak ve tamamlamak da önemli. Bu, aşk ve arkadaşlık için iyi bir zaman, başkalarıyla uyum içinde hareket ediyorsun ve onlar da sana aynı şekilde karşılık veriyor. Hayatına seni destekleyen ya da mutluluk hedeflerini teşvik eden insanları daha kolay çekiyor gibisin. Özellikle birebir ilişkilerde, bir partner, danışman veya benzeri biriyle, oldukça iyi ilerliyorsun. Bugün ayrıca bir sorunun yeni katmanlarını görebilir ve bir ilişki meselesiyle ilgili önemli bir aydınlanma yaşayabilirsin. Güneş'in geri hareket eden Merkür ile hizalanmasına doğru ilerlemesiyle, geçmişteki bir olaya veya kişiye yeni bir gözle bakman mümkün; bu, Merkür retrosunun orta noktasıdır. Şu anda tüm gerçeklere veya yanıtlara sahip olmayabilirsin, ancak bu dönem bazı konuları sağlam bir şekilde yeniden düşünmek için oldukça uygundur.

    3 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, genel olarak, özellikle kariyer, sağlık ve iş hedeflerinle ilgili kişiler veya bilgilerle pratik bağlantılar kurmak için güçlü bir zamandasın. Başkalarına yardım etmekten keyif alıyorsun ve başkaları da sana teşvik veya faydalı içgörüler sunma eğiliminde. Günün belirgin bir işbirliği enerjisi var ve bu ruh halini yükseltiyor. Kendini daha iyi hissederek en iyisini yapma konusunda ilham buluyorsun. Güneş ve geri hareket eden Merkür, güneş haritandaki altıncı evde hizalanmaya ilerlerken bir iş veya sağlık meselesiyle ilgili anlamlı bir içgörü edinebilirsin. Topladığın bilgileri paylaşarak ya da tavsiye vererek başkalarına yardım etme ihtiyacı duyabilirsin. Sorunlara farklı bir açıdan yaklaşma eğiliminde olman bu dönemde oldukça faydalı olabilir. Şu anda oluşan fikirler ileride oldukça önemli hale gelebilir. Bu günlerde işinden ve günlük rutinlerinden veya sağlık düzeninden ne aldığın hakkında çok şey öğreniyorsun ve seni doğru yöne işaret eden bir haber gelebilir. Bu, bir tür dönüm noktası niteliğinde; kararsızlıktan daha fazla netliğe doğru ilerliyorsun, ancak yolun henüz tamamen aydınlanmış değil.

    4 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bu dönem, romantizm, yaratıcılık, yayıncılık, yazı yazma, hukuki işler, eğlence ve eğitimle ilgili bağlantılar kurmak için oldukça uygun. Ruhunu ve vizyonunu destekleyen biriyle karşılaşabilirsin ya da büyüme, gelişme ve ilerleme arzun öne çıkabilir. Bugünkü konuşmalar veya şu anda oluşturduğun fikirler önemli dönüm noktaları işlevi görebilir. Güneş, geri hareket eden Merkür ile hizalanmaya ilerlerken, gelecekteki büyüme ve gelişimine dair tutumun değişiyor. Geçmişteki fikirleri gözden geçirmek, seni olumlu yönde yeniden yönlendirecek değerli yeni yöntemlere ulaşmanı sağlayabilir. Geçmişten biri yeniden ortaya çıkabilir ya da eski bir konuya bakışın değişebilir. Bir şeyi geride bırakabilir veya bir hedefini ya da yaklaşımını yeniden şekillendirebilirsin.

    5 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün, iç dünyana, yakın ilişkilerine ve aile bağlarına güçlü ve olumlu bir odaklanma var. Sana en yakın insanlar şu anda en büyük destekçilerin olabilir ya da finans, gayrimenkul, evle ilgili girişimler, aile ve mahremiyet konularında faydalı bağlantılar kurabilirsin. Duygusal bağlar güçlenebilir. Ayrıca bugün özellikle aile, kişisel yaşam veya ev ortamıyla ilgili geçmişteki bazı meseleleri anlamlandırmaya çalışman muhtemel. Şefkatli ve yumuşak bir şekilde içsel keşif yapmak çok anlamlı olabilir; çünkü bugün ortaya çıkan düşünceler ve konuşmalardan doğan fikirler özellikle önemli olabilir. Güneş ile geri hareket eden Merkür'ün hizalanmaya yaklaşmasıyla, geçmişe, eve veya aileye ait bir konuda yeni bir anlayış kapıda olabilir. Şu anda yaptığın düşünme ve konuşmalardan doğan fikirler oldukça yardımcı olabilir. Olaylara yeni bir bakış açısıyla bakmak için doğru yerdesin ve bu bakış seni olumlu yönde ileriye itiyor. Yine de bugün en iyisi gözlem yapmak, not almak ve üzerine düşünmek; bir şeyi kesinleştirmeden önce biraz bekleyip görmek.

    6 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün işbirliği yapmak için güzel bir gün olabilir. İyi duygular genellikle karşılık bulur ve özellikle fikirlerin ve ilgi alanların konusunda desteklendiğini hissedebilirsin. Başkalarıyla uyum ve genel bir huzur artışı dikkat çekiyor. Eğitim, kişisel ilgi alanları, iletişim ve ulaşım konularında faydalı bağlantılar kurabilirsin. İşbirliği, ödüller ve anlamlı geri bildirimler getirebilir. Ayrıca Güneş ile geri hareket eden Merkür hizalanmaya ilerlerken, eski bir ilgi alanını yeniden canlandırabilir veya mevcut bir konuya yeni bir açıdan bakabilirsin. Şu anda ortaya çıkan fikirler, özellikle öğrenme, zihinsel uğraşlar, iletişim, komşular, bağlantılar ve kardeşlerle ilgili olanlar, oldukça önemli olabilir. Bu fikirler uzun vadeli bir hedefi başlatabilir veya seni önemli bir yeni yöne yönlendirebilir. Bu bir dönüm noktası olsa da, tabloyu tamamlayacak daha fazla bilgi gelene kadar büyük başlangıçları ertelemek en iyisi olabilir. Bugün geçmişle veya daha önce karmaşık görünen konularla ilgili faydalı konuşmalar yapılabilir.

    7 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün insanlar hedeflerine daha destekleyici ya da daha işbirlikçi olabilir. Bu, finans, iş veya sağlıkla ilgili kişilerle, iş arkadaşları, işverenler, bankacılar ve sağlık uzmanları gibi, bağlantı kurmak için genel olarak iyi bir zaman. Gün, kolay ve rahat bir tempoyu destekliyor. Ayrıca fikir ve cevap bulmak için geçmişe bakmak doğal geliyor. Bugünkü konuşmalardan ve düşüncelerden çıkanlar, özellikle finansal veya iş konularında, ileride önemli olabilir. Güneş, geri hareket eden Merkür ile güneş haritandaki ikinci evde hizalanırken, düşünceler kişisel eşyaların, para durumun veya konfor konuların etrafında dönebilir. Hikâyenin açığa çıkan kısmı henüz tamamlanmadığından kararları kesinleştirmek için uygun bir zaman değil. Şimdilik gözlem yapmaya ve analiz etmeye odaklanman en iyisi.

    8 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün, bağlantı kurma veya kendini ifade etme isteğin güçleniyor ve popülariten de bir miktar artabilir. Engellerin ötesine geçebileceğini güçlü bir şekilde hissediyorsun. Ayrıca enerjini belirli bir şeye dökmeden önce farklı kaynaklardan bilgi toplamanın değerini daha iyi anlıyorsun. Bugünün transitleri, son kararlarını veya planlarını gözden geçirmeye teşvik ediyor. Güneş ile geri hareket eden Merkür senin burcunda hizalanmaya ilerlerken yaptığın gözlemler; daha sonra uygulamaya koyabileceğin yeni fikirlere, iyileştirmelere veya gelişmelere yol açabilir. Bu dönem, geçmiş meselelerle ilgili suçluluk veya korkuların, özgüvenini zedeleyen etkilerini ele almak için de uygun. Bugün geçmiş bir duruma bakışın daha geniş bir açıdan olabilir. Geçmişten bir kişi ya da bir unsur yeniden ortaya çıkabilir. Ya da seni uzun süredir ağırlayan bir konuyu yeniden düşünme zamanı olabilir. Daha güçlü bir iyilik hali hissetmene yardımcı olacak değişiklikleri değerlendirmek de oldukça değerli olabilir.

    9 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün, sakin zaman, dinlenme ve tanıdık ortamlar seni güçlü bir şekilde kendine çekiyor. Duygularınla ve değer verdiğin insanlarla bağlantı kurmanı sağlayan aktivitelerden fayda görürsün; aile, sağlık veya danışma ile ilgili etkileşimlerinde de ödüller olabilir. Güneş ile geri hareket eden Merkür'ün güneş haritandaki on ikinci evde hizalanmaya ilerlemesiyle, en içsel duyguların, geçmiş ya da uzun vadeli bir sorunla ilgili anlamlı yeni içgörüler ortaya çıkabilir. İzlenimlerin ve rüyaların sana ilginç ipuçları veriyor. Kötü tutumları veya artık sana hizmet etmeyen durumları bırakmayı hedefleyebilirsin ve bunu nasıl yapacağına dair yol bugün biraz daha netleşiyor. Bir sırrın açığa çıkması veya eski sorunları ya da geçmişteki bir meseleyi çok daha aydınlatıcı bir şekilde görmeni sağlayan bir aydınlanma yaşanabilir. Bugün karşına çıkan bilgiler, bir şeyi geride bırakman konusunda oldukça önemli olabilir.

    10 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, destekleyici ve yardımcı insanlarla bağlantı kurmak için harika bir gündesin ve diplomasi sayesinde bugün, çok yol kat edebilirsin. Karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler ön planda. Sanatsal ve romantik girişimler destekleniyor. Şu anda ilerici fikir ve tutumlara sahip insanları çekiyorsun. Arkadaş veya grup bağlantıları ve network kurmak seni güçlendirebilir. Bugün daha mutlu ruh halleri, geniş düşünebilme yeteneği ve etki alanını genişletme fırsatları seni bekliyor. Güneş ve geri hareket eden Merkür, sosyal bağlantılar, hayaller ve umutlar alanında buluşmak üzere; önemli düşünceler, haberler veya konuşmalar, son olaylar, kararlar veya sorunlar hakkında sana yeni içgörüler sağlayabilir. Bunlar aydınlatıcı olabilir! Muhtemelen arkadaşlar, projeler ve ilişkilerle ilgili olacak. Şu anda çevrende olup bitenlere ve iletilen mesajlara karşı özellikle hassas olabilirsin. Yine de değerli bilgiler topluyorsun ve bu, eski ilgi alanlarını veya planları gözden geçirmek, yeniden keşfetmek için harika bir zaman. Bu içgörüler henüz yeni ve ham olsa da, seni yepyeni başlangıçlara doğru yola çıkarıyor.

    11 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bu hafta iş, devlet ve bankalarla ilgili kişilerle bağlantılar özellikle faydalı olabilir. Bunun yerine, temel değerler veya iş fikirleri üzerinden biriyle bağ kurabilirsin. Bugün dostane yaklaşımlar aracılığıyla iş veya pratik konularda avantaj sağlayabilirsin. Ayrıca son fikirlerini, projelerini veya kararlarını gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsin; özellikle iş veya uzun vadeli, büyük konularla ilgili olanları. Güneş ve geri hareket eden Merkür, güneş haritandaki onuncu evde hizalanmaya ilerlerken, hedefler, kariyer, sorumluluklar veya itibar konuları odakta olabilir. Hayat yönünü ve uzun vadeli hedeflerini yeni yollarla ele almaya başlıyorsun; bu, önemli yeni fikirler ortaya çıkarabilir. Bir sonraki adımın veya izlediğin belirli yönlerle ilgili içgörüler kazanabilirsin.

    12 / 13

  • 20 KASIM 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, büyüme ve üretkenlik duygusu sağlayan hedeflerin peşinden gitmekten mutluluk duyabilirsin ve başkalarıyla kurduğun keyifli bağlantılar öne çıkabilir. Birisi bağımsızlığını ve özgüvenini teşvik ediyor olabilir veya sen birine rehberlik ediyor olabilirsin; her iki durum da ödüllendirici. Genel bakış açın olumlu ve üretken. Arkadaşlıkların, paylaşımın, projelerin ve öğrenmenin tadını çıkarmak için güzel bir dönem. Başarı ve kaynakları doğal olarak kendine çekiyorsun ve hayatının önemli alanlarında ilerleme kaydettiğini gerçek anlamda hissediyorsun. Bununla birlikte, Güneş ve geri hareket eden Merkür, güneş haritandaki dokuzuncu evde hizalanmaya ilerlerken, olaylara yeni açılardan bakma fırsatın da var. Düşünceler geçmişe veya son karar ve planlara yönelebilir; durumlara dair yeni bakış açın faydalı olacaktır. Şu anda yaptığın konuşmalar ilham verici ve oldukça aydınlatıcı olabilir. Eğitim, ulaşım, inançlar veya yayıncılıkla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Bugün okudukların ve duydukların, gelecekteki projeler için paha biçilmez olabilir veya uzun süre aklında kalacak yeni fikirler ve düşünceler için ilham verebilir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.