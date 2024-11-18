Günlük burç yorumları: 20 Kasım 2024 Çarşamba

Ay, günü Yengeç burcunda geçiriyor ve dikkatlerimizi kişisel hayatımıza, bağlarımıza, evimize, ailemize, tanıdık yerlere ve yüzlere yoğunlaştırıyor. Merkür, bu sabah Şiron ile bir üçgen açı yapıyor ve birbirimizden öğrenmeye açık olmamızı sağlıyor.

Bu etki, duygularımızı yapıcı bir şekilde ifade etmemize yardımcı oluyor. Mesajlarımızı anlaşılır ve ulaşılabilir bir şekilde aktarıyoruz. Hassas konuları tartışmak veya üzerinde daha fazla düşünmek için güzel bir enerji mevcut. Özellikle dikkatliyiz, gözlem yeteneğimiz güçlü ve anlamaya istekliyiz. Şimdi mesajımızı iletmek her zamankinden daha kolay, ancak bu daha çok doğru kelimeleri bulmaktan ziyade niyetlerimizi ifade etmekle ilgili. Sorunlara yaklaşmanın yeni yollarını keşfedebiliriz.

Plüton bugün, bu kez uzun süreli olarak Kova burcuna geçiyor. Daha önce iki kez Kova'ya geçmişti ancak geri hareketle Oğlak burcuna dönmüştü. Ancak artık Plüton, Kova burcunda sağlam bir şekilde yerleşti ve 2043 yılına kadar bu burçtan çıkmayacak. Plüton Kova burcundayken, sosyal yapıları ve politikaları özellikle ciddiye alır ve bu alanlarda büyük reformlar ararız.

Arkadaşlıklar ve sosyal ağlarla ilgili sıra dışı, yoğun veya dramatik olaylar mümkün olabilir.

Bu uzun vadeli döngü sırasında, bireysellik, eşitlik, arkadaşlıklar ve grup ilişkileriyle ilgili kontrol ve güç meseleleriyle yüzleşmemiz olasıdır. İlerici, bilimsel zihinlerimiz, ideallerimiz, insancıllığımız veya benzersiz niteliklerimizle kendimizi öne çıkarmak için bir arayışta olabiliriz.

Aynı zamanda, toplumu bilim, icatlar ve zihin/fikirler aracılığıyla değiştirmek ve yeniden yapılandırmak isteyeceğimiz bir dönemdir.