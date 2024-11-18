Günlük burç yorumları: 20 Kasım 2024 Çarşamba

20 Kasım 2024 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 18 Kasım 2024 09:55
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  • Ay, günü Yengeç burcunda geçiriyor ve dikkatlerimizi kişisel hayatımıza, bağlarımıza, evimize, ailemize, tanıdık yerlere ve yüzlere yoğunlaştırıyor. Merkür, bu sabah Şiron ile bir üçgen açı yapıyor ve birbirimizden öğrenmeye açık olmamızı sağlıyor.

    Bu etki, duygularımızı yapıcı bir şekilde ifade etmemize yardımcı oluyor. Mesajlarımızı anlaşılır ve ulaşılabilir bir şekilde aktarıyoruz. Hassas konuları tartışmak veya üzerinde daha fazla düşünmek için güzel bir enerji mevcut. Özellikle dikkatliyiz, gözlem yeteneğimiz güçlü ve anlamaya istekliyiz. Şimdi mesajımızı iletmek her zamankinden daha kolay, ancak bu daha çok doğru kelimeleri bulmaktan ziyade niyetlerimizi ifade etmekle ilgili. Sorunlara yaklaşmanın yeni yollarını keşfedebiliriz.

    Plüton bugün, bu kez uzun süreli olarak Kova burcuna geçiyor. Daha önce iki kez Kova'ya geçmişti ancak geri hareketle Oğlak burcuna dönmüştü. Ancak artık Plüton, Kova burcunda sağlam bir şekilde yerleşti ve 2043 yılına kadar bu burçtan çıkmayacak. Plüton Kova burcundayken, sosyal yapıları ve politikaları özellikle ciddiye alır ve bu alanlarda büyük reformlar ararız.

    Arkadaşlıklar ve sosyal ağlarla ilgili sıra dışı, yoğun veya dramatik olaylar mümkün olabilir.

    Bu uzun vadeli döngü sırasında, bireysellik, eşitlik, arkadaşlıklar ve grup ilişkileriyle ilgili kontrol ve güç meseleleriyle yüzleşmemiz olasıdır. İlerici, bilimsel zihinlerimiz, ideallerimiz, insancıllığımız veya benzersiz niteliklerimizle kendimizi öne çıkarmak için bir arayışta olabiliriz.

    Aynı zamanda, toplumu bilim, icatlar ve zihin/fikirler aracılığıyla değiştirmek ve yeniden yapılandırmak isteyeceğimiz bir dönemdir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugünün Merkür-Şiron üçgeni, özellikle iletişimlerinizde kendinize sadık kalmanızı istiyor. Kendinizi otantik bir şekilde ifade etme veya ilham verici fikirleri paylaşarak bağ kurma fırsatınız olabilir. Arkadaşlıklar ve aşk ilişkileri daha eğlenceli, etkileşimler ise yaratıcı olabilir. Kendinizi güvensiz veya hassas hissettiğiniz alanlarda hayatınızı nasıl geliştirebileceğinizi düşünmek için güçlü bir zaman, çünkü şu anda bu şeyleri daha net görebiliyorsunuz. Daha hevesli ve inanç dolu hissediyorsunuz. Diğerleri sizin bakış açınıza veya perspektifinize ilgi duyuyor.

    Ayrıca bugün, Plüton uzun süreli olarak güneş on birinci evinize geçiyor. Bu transitin bir ön izlemesini yaşamıştınız, ancak artık yıllar boyunca sizinle olacak. Bu döngü sırasında, arkadaşlarınıza ve grup etkileşimlerinize karşı tutumlarınız dönüşecek. Ağ kurma ve bağlantı kurma açısından güçlü bir dönem. Deneyimleriniz ödüllendirici, eğitici ve güçlendirici olabilir. Yine de, her zaman rahat olmayan güçlü bağlanmalar ve karmaşık duygular da söz konusu olabilir. Size güç katmayan arkadaşlıklar veya grup ilişkileri geride bırakılabilir, ancak bu, daha otantik ve sağlıklı bağlara yer açar.

    Bu dönemde, sosyal hayatınızı aşırı derecede sahiplenmekten ve hedeflerinizle hayallerinize fazla sıkı tutunmaktan kaçınmak iyi bir fikir olacaktır; çünkü bu, artık keyif almadığınız bir duruma yol açabilir. Hatta size gerçek dostlarınızın kimler olduğunu gösteren ihanetler bile yaşanabilir. Ayrıca bu, uzun vadeli hayallerinizin ve umutlarınızın dramatik bir şekilde değiştiği bir dönem. Daha büyük bir anlam ve amaç arıyor olabilirsiniz, gerçekten bir fark yaratan bir şey yapmak istiyorsunuz.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün, güzel bir denge içinde karşılıklı destek ve paylaşımın keyfini çıkarıyorsunuz. Birine yardım ederek kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi normalden biraz daha ileri götürerek veya yaptığınız konuşmalar sayesinde korkularınızla yüzleşmek için iyi bir zamandasınız. İçsel endişeler şu an daha yönetilebilir görünüyor. Bir tartışma duygusal bir atılım sağlayabilir ve bu, mükemmel kelimeleri seçmekten çok, sözlerin arkasındaki niyetleri okuyabilmenizden kaynaklanabilir. Ayrıca bugün, Plüton güneş onuncu evinize uzun vadeli olarak geçiyor. Bu enerjiyi daha önce kısa bir süre deneyimlemiş olabilirsiniz, ancak artık yıllar boyunca sizinle olacak bir döngüye giriyorsunuz. Kariyer, mesleki konular ve toplumsal yaşam dönüşüm geçiriyor ve derin, kalıcı değişimler gerektiriyor. Bu döngüyü, hayatınızın bu alanlarını iyileştirmek için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Hırslarınız daha yoğun hale gelebilir ve kıskançlık duyan veya yaptıklarınızda hata arayan insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Ancak bu döngü sırasında ortaya çıkan her türlü sınav ve zorluk, sizi doğru yola yönlendirebilir ve yetenekleriniz konusunda daha güçlü ve kendine güvenen biri olmanız için size meydan okuyabilir. İşinizi veya kariyerinizi geliştirme konusunda derin bir içsel ihtiyaç keşfedebilirsiniz ve daha önce farkında olmadığınız hırslarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Bu etki altında, düşük performans gösterme korkuları gün yüzüne çıkabilir ve bunlarla başa çıkmak sizin için bir görev haline gelebilir

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün, Merkür-Şiron üçgeni, bir durumu daha açık ve ham bir şekilde görmenizi sağlıyor ve bu, yeni yollar açmanıza yardımcı olabilir. İyileştirici ve destekleyici bağlantılar ön planda. Özellikle ilişkilerde meseleleri dürüstçe ele alma isteğinizden faydalanabilirsiniz. Bu durum, güzel sohbetler doğurabilir ve Merkür şu anda ortaklık alanınızda bulunduğundan, etkileşimlerinizden çok şey kazanabilirsiniz. Bu süreçte yakınlık derinleşiyor. Tatmin edici iletişimler yoluyla bağlarınızı güçlendirmek, onarmak, geliştirmek ve yeni bağlantılar kurmak için harika bir konumdasınız.

    Ayrıca bugün, Plüton ruhsal alanınıza geçiyor ve bu enerji uzun yıllar boyunca sizinle kalacak. Bu döngüde, bakış açınız, tutumlarınız, inanç sistemleriniz ve öğrenme şekliniz dönüşüm geçirecek. Artık size hizmet etmeyen bazı inançları veya tutumları geride bırakabilirsiniz. Yeni bir perspektif, yaşam tarzı veya kültürle tanışma şansı yakalayabilirsiniz. Önemli bir çalışmayı yayımlama fikri ön plana çıkabilir ve yaşam deneyimlerinizi veya çalışmalarınızı zenginleştirmek için harika bir dönemdesiniz. Yeni fikirler veya konular üzerinde çalışmak hayatınızı değiştirebilir. Hayata veya ilgi alanlarınıza ve projelerinize daha fazla tutkuyla yaklaşıyorsunuz. Başkalarına rehberlik edebilir veya önemli yollarla yardımcı olabilirsiniz. Sizi sınırlayan tutumlardan kurtulmak, yavaş yavaş gelişen bir süreç ve bu süreç güçlendirici olacak. Bununla birlikte, bu noktaya ulaşmak için gerilim ve korkularla yüzleşmeniz gerekebilir. Bu korkular genellikle gelecekteki yol, uzun vadeli planlar, beceriler, bilgi ve geleceğe olan inançla ilişkilidir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Merkür'ün şu anda iş ve sağlık alanınızdaki geçişi, bugün bilge ve şefkatli Şiron'dan destek alarak özgüveninizi ve problem çözme yeteneklerinizi artırıyor. Daha geniş bir perspektif kazanmanız ve özellikle işinizde veya projelerinizde nereye yöneldiğiniz konusunda bilgece hareket etmeniz kolaylaşıyor. Bu dönem, özellikle patronlar veya iş arkadaşlarıyla ve işle, sağlıkla, alışkanlıklarla ya da hedeflerle ilgili konularda iletişim kurmak için oldukça elverişli. Hayatınızın önemli alanları için doğru çözümleri arıyor ve buluyorsunuz.

    Ayrıca bugün, Plüton güneş haritanızın sekizinci evine geçiyor ve bu uzun vadeli döngü boyunca, başkalarıyla olan mali paylaşımlarınız, borçlanmalarınız veya aldığınız destekle ilgili köklü değişiklikler yaşayacaksınız. Başkalarına bağımlılıklarınız, finansal tutumlarınız ve yakınlık konusundaki yaklaşımlarınız dönüşüm geçirecek. Güçlendirici değişiklikler ve seçimler yapmak için harika bir zaman. Bu etki, diğer insanlarla derin seviyelerde bağlantı kurma biçiminizi ve tutkularınızı değiştirecek. Kendinizin daha karanlık veya gizli yönleriyle yüzleşmek dönüştürücü olabilir. Şifa çalışmaları veya şifa yetenekleri bu dönemde önemli bir rol oynayabilir. Derinlemesine araştırmalardan, incelemelerden veya kazılardan büyük faydalar sağlayabilirsiniz. Ya da bir ilişki hakkında veya kendi içsel motivasyonlarınızla ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Bu, daha derin arzularınızı ve hırslarınızı fark etme zamanı, ancak aynı zamanda yüzleşmeniz gereken bazı korkularla karşılaşabilir, bu süreçten güçlü içgörüler elde edebilirsiniz.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünkü düşünceler ve konuşmalar oldukça bilgilendirici olabilir. Bir partner, romantik bir ilgi alanı veya çocuklarla yapacağınız konuşmalar özellikle büyüme odaklı ve bir düzeyde oldukça iyileştirici olabilir. Merkür, şu anda keyif alanınızda ilerliyor ve ruhani bölgenizdeki Şiron ile uyum sağlıyor; bu da bazı anlayış atılımlarını beraberinde getirebilir. Karmaşık konuları tartışmanız gerekiyorsa, bunu bugün yapmak oldukça kolay olacaktır. İyi fikirlerle dolusunuz ve hem ilham vermek hem de öğrendiklerinizden ilham almak sizin için oldukça doğal bir hal alıyor. Bugün kendiniz ve ihtiyaçlarınız hakkında çok şey öğreniyorsunuz.

    Ayrıca bugün, Plüton ortaklık alanınıza uzun süreli bir transit için geçiş yapıyor. Partnerlikler, yakın kişisel ilişkiler, uzlaşma ve önemli diğer kişilerle olan ilişkiler konusundaki tutumlarınız şimdi ve önümüzdeki yıllarda dönüşüm geçirecek. En iyi sonuçları almak için, ister romantik, ister dostane, finansal ya da terapötik olsun, ortaklıklarınızdan beklentilerinizi daha derin bir anlayışa ulaştırmaya çalışın. Bu bağlantılar bu döngü sırasında karmaşık ve bazen zorlu olabilir, ancak aynı zamanda zengin öğrenme deneyimlerini de içinde barındırıyor. Güç mücadeleleri yaşanabilir ve bu süreçte ortaya çıkabilecek başarısızlık, başarı ve ihanet korkularına dürüstçe bakmanız en iyisi olacaktır.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Plüton bugün iş ve sağlık alanınıza geçiyor ve burada uzun yıllar kalacak! İşe, sorumluluklarınıza, başkalarına sunduğunuz hizmetlere, günlük rutinlere ve sağlığa dair tutumlarınız dönüşüm geçirmeye başlıyor. Bu, etkisiz yöntemlerden kurtulmak için güçlü bir dönem, ancak bir kötü alışkanlığı başka bir kötü alışkanlıkla değiştirmemeye dikkat edin! Performans baskılarına, detaylarla ilgili takıntılara ve tükenmeye yol açabilecek aşırılıklara karşı dikkatli olmalısınız, çünkü bu dönem bu tür bir cazibeyi de beraberinde getirebilir. Ancak, bu tema aynı zamanda alışkanlıklarınızı, işinizi ve rutinlerinizi uzun vadede fayda sağlayacak şekilde değiştirme fırsatı sunar. Bu alanlardaki daha derin hırslarınızı keşfetme zamanı.

    Ayrıca bugün, yönetici gezegeniniz Merkür, Şiron ile uyum sağlıyor, bu da öğrenme ve yenilik yapma konusunda heyecanlı olduğunuzu gösteriyor. Bugün canlı etkileşimler yaşayabilirsiniz. Zihinsel düzeyde, olayları yaratıcı bir şekilde birleştiriyorsunuz ve araştırmalarınızda veya çalışmalarınızda yeni, güzel bir anlayış seviyesine ulaşabilirsiniz. Aile, duygusal ve samimi meselelerde önemli bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Destekleyici, rahat ilişkiler ve anlamlı konuşmalar şu anda ön planda olabilir. Bir proje için gereken desteği alabilir veya bir şeyi üstlenmek için gereken zihinsel cesareti bulabilirsiniz. Bu, derin bir düzeyde bağlantı kurmak ve aynı zamanda kendinizi anlaşılır ve ilişkilendirilebilir bir şekilde ifade etmek için harika bir zaman.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugünün enerjileri hem meşgul olmak hem de iş birliği yapmak için oldukça güçlü. Perspektifiniz parlıyor ve tavsiyeleriniz veya teselli edici sözleriniz rağbet görebilir ve takdir edilebilir. Zihinsel atılımlar, anlayışlar veya fikir birliği için harika bir gün. Merkür'ün Şiron ile uyum sağlamasıyla, sosyal veya ilişkilerle ilgili meselelerde oldukça iyi bir konumdasınız.

    Ayrıca bugün, Plüton güneş beşinci evinizdeki yolculuğuna başlıyor ve burada uzun yıllar kalacak! Bu döngü boyunca aşk ilişkileri, derin kişisel dönüşümler getirebilir. Hayatınızı kökten değiştiren insanlarla tanışabilirsiniz ve onlarla yaşadığınız deneyimler sayesinde hayatınız üzerindeki kendi gücünüzü daha iyi öğrenirsiniz. Deneyimler, karakterinizi geliştirdiği için faydalıdır, ancak yine de kalbinizi korumaya özen gösterin. Bu dönem, yaratıcılığınızı derinlemesine keşfetmek ve geliştirmek için harika bir zaman.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Plüton, yönetici gezegeniniz, güneş dördüncü evinize ilerliyor. Bu uzun vadeli transitin ön izlemesini daha önce yaşamış olabilirsiniz, ancak artık yıllar boyunca sizinle birlikte olacak. Ev ve aileye yönelik tutumlarınız dönüşüyor. Bu döngü sırasında, kişisel köklerinizi, çocukluk şartlanmalarınızı ve güvenlik duygularınızı derinlemesine keşfederken bazen içe çekilme yaşayabilirsiniz. Hayatınızı kökten veya içten dışa değiştirmek, yenilemek için bir zaman. Fiziksel ve duygusal düzlemlerde derin, kalıcı değişiklikler ve iyileştirmeler gerçekleşebilir. Arınma ve duygusal yenilenme ile ilgili aktiviteler bu dönemde öne çıkabilir.

    Bugün, iş birliği yapma isteği ve konuşmalarınızda bir yere varma hissi oldukça tatmin edici olabilir. Şu anda para, kaynaklar ve güvenlik alanınızda ilerleyen Merkür, bugün Şiron ile uyum sağlıyor ve bu, yardımcı sözlerin veya net talimatların ve mesajların gücünü size hatırlatıyor. Kendinizi bir sorundan, konuşarak ya da düşünerek çıkarabilirsiniz. Çözümler sunan konulara veya düşünce yollarına yöneliyorsunuz ve şifa yöntemleri veya bu tür arayışlarla ilgili keşiflerden fayda sağlayabilirsiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Plüton bugün, uzun vadeli bir yolculuk için iletişim alanınıza resmi olarak giriyor. Bu transitin bir ön izlemesini yaşamıştınız, ancak artık güneş haritanızın bu hareketli alanında yıllar boyunca Plüton sizinle olacak. İletişim, öğrenme ve günlük hayat dönüşüm geçiriyor. Uzun vadede bu, çalışmalar, yazma ve iletişim için mükemmel bir dönemdir, ancak dikkatli olmazsanız yoğunluk zaman zaman aleyhinize işleyebilir. Çok fazla sorumluluk üstlenmekten kaçının. Bunun dışında, kişisel etkiniz ve ikna gücünüz için ödüllendirici bir dönem olabilir. Projelerinizi değiştirmeniz, yeniden düzenlemeniz ve geliştirmeniz gerektiğini kabul etmeyi öğreniyorsunuz.

    Şu anda burcunuzda ilerleyen Merkür, bugün Şiron ile uyum sağlıyor ve benzersiz yetenekleriniz ve özellikleriniz hoş bir şekilde öne çıkıyor. Bugün kendinizi ifade etmek için harika bir durumdasınız; ister bir sunum yapıyor, bir fikri öne sürüyor, isterse sadece keyifli bir sohbetin tadını çıkarıyor olun. Sözleriniz büyüleyici olabilir ve başkalarıyla hoş bağlantılar kurmanızı sağlayabilir. Bugün sizin için özellikle anlamlı bir konuşma gerçekleşebilir ve sizi motive eden bazı ilham verici fikirler veya planlar ön planda olabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Plüton bugün burcunuzdan resmen çıkıyor ve artık uzun süreli bir yolculuğa başlıyor. Bu yeni, çok uzun döngüde, finansal durumlar, sahip olduklarınız, para ve kişisel değerlerinizle ilgili tutumlarınız dönüşüyor. Yaşam dersleri, öz-değer, ilkeler, kendini savunma ve para tutumlarınızla daha iyi bir bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Gelir kaynağınızda veya seviyenizde değişiklikler olabilir. Kontrol meseleleri ve sahiplenme ile yüzleşmeniz gerekebilir ve bu kısmı daha iyi yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlıklarınızda büyük değişiklikler olabilir ya da ilişkilerinizde güçlü özel unsurlar ortaya çıkabilir. Derin arzularınız ve hedeflerinizle bağlantıya geçmeye çalışın.

    Bugün ayrıca, bir durumu daha net bir şekilde görerek bir arınma veya iyileşme anı yaşayabilirsiniz. Şu anda 12. evinizde ilerleyen Merkür, Şiron ile uyum sağlıyor ve iç dünyanızı ifade etmek ya da iletişim kurmak büyülü olabilir. Bir günlüğe yazmak veya özel olarak düşüncelerinizle ilgilenmek çok faydalı olabilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir ya da fikirler kolayca akabilir, çözümleri görmek doğaldır. Şu an için biraz geri planda kalmaya eğilimlisiniz, ancak problem çözme konusunda olumlu bir odaklanma var.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Şiron ile uyumlu olması, entelektüel arkadaşlıklar veya uyarılmalar için mükemmel bir zaman dilimi sunuyor. Kişisel ilgi alanlarınız ve amaçlarınız etrafında dönen konuşmalar öne çıkabilir. Umutlarınız, hayalleriniz ve dilekleriniz üzerine odaklanarak rahatlamak oldukça doğal gelir, bazı şeyleri bırakmak da iyi hissettirir. Sorunlardan geri adım atarken, bir proje, plan veya arkadaşla ilgili yeni anlayışlar keşfedebilirsiniz. Bugün kendinizi ifade etmek daha yaratıcı ve rahat olacaktır, ve yapılan paylaşımlar oldukça ilham verici olabilir.

    Plüton bugün burcunuza giriyor; bu kez, uzun vadeli bir geçiş başlıyor. Bu güçlü döngüde, dış kişiliğiniz yeniden şekilleniyor ve hayatla, yeni zorluklarla olan yaklaşımınız dönüşüyor. Kendinizi yeniden icat etme zamanı! Hayatınızdaki olayları kontrol etme isteğine karşı koymanız gerekecek; başkalarına nasıl göründüğünüz ve tavırlarınıza da dikkat etmeniz gerekebilir. İçsel motivasyonlarınızı keşfederken, bu süreç bazen rahatsız edici olabilir çünkü aynı zamanda zihninizin karanlık yönleriyle de yüzleşiyorsunuz. Ancak nihayetinde şunu öğreniyorsunuz ki, hayatınızdaki olayları veya başkalarının sizinle ilgili hislerini kontrol edemezsiniz, fakat özdenetim kazanabilirsiniz. İçsel gücünüze dokunuyorsunuz ve bunu nasıl yönettiğiniz, deneyimlerinizin kalitesini belirleyecektir. Yüzeysel tutumlar veya kendinizi ifade etme biçimleri artık size hitap etmiyor! Bu uzun vadeli döngüde, kendinize ve ilkelerinize sadık kalmaya odaklanın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün Merkür-Şiron geçişi ile, çalışmalarınızda bir atılım yapabilir veya sizin için önemli biriyle yeni bir anlayış seviyesi yakalayabilirsiniz. Düşünceleriniz veya konuşmalarınız aracılığıyla, öz-değeriniz ve kendinizi değerli hissetme konusunda benzersiz bir içgörü edinebilirsiniz. İnsanlar daha anlayışlı olacak ve konuşmalar daha akıcı hale gelecek. Kendinizi alçakgönüllü fakat özgüvenli bir şekilde ifade ediyorsunuz ve sağduyulu bir tavsiye alma olasılığınız da yüksek. Birisi söylediklerinizi kalpten alabilir ve bu olumlu bir etki bırakmanın verdiği iyi bir his olabilir.

    Ayrıca bugün, Plüton, burcunuzun onikinci evine giriyor ve uzun süreli bir döngü başlıyor. Bu enerjiyi daha önce bir önizleme olarak görmüş olsanız da, şimdi bu döngüye tamamen giriyorsunuz. Bu süreçte, spiritüellik ve geçmişe yönelik tutumlarınız değişiyor. Geçmiş tutumlarınızı temizlemek ve içsel şeytanlarla yüzleşmek için önemli uzun vadeli bir çalışma yapıyorsunuz. Zihninizin derinliklerinde gömülü kalmış yönlerinizle karşılaşabilir ve doğanızın gizli tarafı hakkında alışılmadık şeyler öğrenebilirsiniz. Bu bilgilerle birlikte, onları kontrol etmeyi de öğreniyorsunuz! Gömülü kalmış, utanç duyduğunuz geçmiş olaylar gün yüzüne çıkabilir ve ele alınmayı gerektirebilir. Hayaletlerinizle dürüstçe yüzleşmelisiniz; bunu yaptıkça, öz-gelişim çabalarınız büyük bir ivme kazanabilir. Duygusal düzeyde yenileniyorsunuz ve hayatınızdaki tutumları veya durumları görüp, bunların kendine zarar verici davranışları tetiklemiş olabileceğini veya güçsüzlük hissinizin kökeninde yatan nedenler olduğunu fark ediyorsunuz. Eğitim yolunuzda veya inanç sistemlerinizde derin değişiklikler de olabilir.

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