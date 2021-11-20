Günlük burç yorumları! (20 Kasım 2021 Cumartesi)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hak ettiğiniz o molayı alın, arkanıza yaslanın ve biraz soluklanın. Kariyerinize olan bağlılığınız takdire şayan olsa da, hayatınızı bundan ibaret bir hale getirmek sizi sıkıcı biri yapar. Gün içinde kendinize biraz yer açın, bu ufak molalarda kaçamak yapmak da olabilir bazı şeyleri ekip fırsatlar yaratmak da. İş gününüze neşe getirmenin yollarını bulun! İnsanlar kendilerini ifade etmekte özgürlerse, aklınıza gelen fikirlerin veya yaşayacağınız eğlencenin sınırı yoktur!
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