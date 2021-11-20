Günlük burç yorumları! (20 Kasım 2021 Cumartesi)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akıllı biri olmak ve başka biri için sorun çözmek için var olmuş gibi hissedebilirsiniz. İşleri halleden kişi olmak sizin için eğlenceli olsa da, özellikle bu işle ilgili bir konuysa, işleri basit tutmaya çalışın. Her çabanızın karşılığını aldığınızdan emin olun. Başkalarının benzersiz bakış açınıza gölge düşürmesine izin vermeyin. Fikirlerinizi ifade ederken cesur olun ve bütünlüğünüzden ödün vermeyi reddedin.