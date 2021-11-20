Günlük burç yorumları! (20 Kasım 2021 Cumartesi)

20 Kasım 2021 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
20 Kasım 2021 Cumartesi

  • Biraz daha fazla yalnız kalmanın, içsel diyaloğunuza ve duygularınıza daha fazla dikkat etmenin zamanı gelmiş olabilir. Duygularınızla ilgili çok şey oluyor ve bir an önce yükselip sonra başka bir anda düşebilirsiniz. Çok uzun zaman olduysa, yürüyüşe çıkmak veya bir bahçe dikmek için iyi bir arkadaşınızı çağırmanın zamanı gelmiş olabilir. Dünya ile olan bağlantınız, size huzuru getiren şeydir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Akıllı biri olmak ve başka biri için sorun çözmek için var olmuş gibi hissedebilirsiniz. İşleri halleden kişi olmak sizin için eğlenceli olsa da, özellikle bu işle ilgili bir konuysa, işleri basit tutmaya çalışın. Her çabanızın karşılığını aldığınızdan emin olun. Başkalarının benzersiz bakış açınıza gölge düşürmesine izin vermeyin. Fikirlerinizi ifade ederken cesur olun ve bütünlüğünüzden ödün vermeyi reddedin.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, size kendinizi ifade etmenize taze bir soluk getirme ve canlandırıcı seyahat veya eğitim planlarına başlama şansı sunuyor. Devam et ve kendini şımart! Harcamalarınız sağlığınıza ve ruh halinize fayda sağlıyorsa karşı çıkacak bir şey yok. Hoşunuza gidecek bir şey yaparak hoşlandığınız biri tarafından fark edilmeniz olasıdır.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Derin bir nefes alın ve zihninizi kelimelere aktarın. Duygusal istikrar arzunuz ile mesajı belirli bir kişiye aktarma şekliniz arasında sürtüşme yaratabilir. Duygularınızı kelimelere dökmek, söylemek yapmaktan çok daha kolay olabilir, bu yüzden gerekirse yazmayı deneyin. Ufkunuzu keşfetmeye ve daha şefkatli biri olmaya yönlendiriliyorsunuz fakat birçok açıdan sınırlarınızı belirlemeniz hayati önem taşıyor.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hak ettiğiniz o molayı alın, arkanıza yaslanın ve biraz soluklanın. Kariyerinize olan bağlılığınız takdire şayan olsa da, hayatınızı bundan ibaret bir hale getirmek sizi sıkıcı biri yapar. Gün içinde kendinize biraz yer açın, bu ufak molalarda kaçamak yapmak da olabilir bazı şeyleri ekip fırsatlar yaratmak da. İş gününüze neşe getirmenin yollarını bulun! İnsanlar kendilerini ifade etmekte özgürlerse, aklınıza gelen fikirlerin veya yaşayacağınız eğlencenin sınırı yoktur!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Profesyonel ilişkilerinizde, taahhütlerinizde ve yükümlülüklerinizde büyük dönüştürücü girişimler olabilir. Özellikle mevcut profesyonel imkânlarınız dâhilinde çalışırken, biraz duyarlılık ve iletişimin uzun bir yol kat ettiğini görebilirsiniz. Siz ve bir arkadaşınızın aynı vizyonu paylaştığınızı görebilirsiniz ve bu daha farklı bir birlikteliğin önünü açabilir. İş arkadaşlarınızla mesleki yükümlülükler konusunda nihayet aynı sayfada olduğunuzu hissedebilirsiniz!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Artık kendinizle veya kendiniz hakkında olumsuz bir ses tonuyla konuşmayı bırakmalısınız. İç monologunuz ruhunuzun durumu üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Bugün kendinize karşı nazik olmayı unutmayın. Tutumunuzda yapacağınız küçük bir ayarlama bile ruh halinizi büyük ölçüde etkileyebilir. "Kusurlara" takılıp kalmak yerine, vücudunuzu kutlamayı seçin. Tüm bu kendi kendine yaratılan pozitifliği içinize çektiğiniz bir günün ardından, tazelenmiş ve canlanmış hissedeceksiniz!

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her zaman oldukça güvenilirsiniz, ancak bugün kesinlikle daha gayretli hissediyorsunuz. Birikmekte olan bazı işlerinizi bitirme fırsatı bulabilirsiniz. Kimin sizden haber beklediğini biliyorsun. Hoşlandığınız kişilerle konuşurken resmi veya ikiyüzlü olmamaya çalışın. Bugün etrafınıza daha dikkatlice bakın, birçok şaşırtıcı ve ilham verici sanat eseri bulacaksınız.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Elbette, o büyük yaşam hedefinize ulaşmadan önce daha kat edilmesi gereken uzun bir yol olabilir. Ancak bu, şimdiye kadar yaptığınız tüm ilerlemeleri görmezden gelmeniz gerektiği anlamına gelmez! Minik kilometre taşlarını bugün kutlayın ve yolculuğun keyfini çıkarın. Çekiciliğin denklemin sadece bir parçası olduğunu unutmayın, gerçek ilişkiler istiyorsanız emek, zaman ve saygı göstermelisiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Heyecanlı bir anınız sırasında verdiğiniz tüm güzel sözleri yerine getirmezseniz, insanlar kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacaktır. Belirli bir konuda zamanlamanın gerisinde kalıyorsanız, bunu görmezden gelmek yerine ciddiye alın. İletişim, güveni korumanın anahtarıdır! Romantik tutkularınız dünyada olmak istediğiniz yerle uyumlu olmayabilir, ama aşk hırslarla ilgilendirmez.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı şeylere teslim olmak konusunda kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuza dair kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Sadece arkadaş olarak görmeniz gereken birine karşı bazı hisler besliyor olabilirsiniz. Neyin nasıl olması gerektiği hakkında kesin bir bilginiz olduğuna inanmak yerine tüm kartlarınızı ortaya dökün ve ne olduğunu görün.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda bir arkadaşınıza karşı olan hislerinizde bazı değişimler yaşamış olabilirsiniz. Harekete geçmeniz gereken zamanı iyi ayarlayın, ne duygularınızdan emin olmadan önce aksiyon alın ne de kesinleşen şeyleri kendinize saklayın. Farklı dünya görüşlerinden, kültürlerden ve deneyimlerden faydalanabiliyorsanız, bunu yapın! Ufkunuzla beraber gönlünüz de genişleyebilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kalabalık insan gruplarından ziyade kalpten kalbe bir yola başvurmak isteyebilirsiniz. Değerli bir arkadaşınız, akrabanız veya meslektaşınızla kaliteli zaman geçirin. Ve duygusal derin sulara dalmaktan korkmayın! En derindeki hisler hayatınızı birçok alanda etkiliyor fakat bununla yüzleşmekten hala çekiniyor gibisiniz. Eğer yolunuzun bir yere varmasını istiyorsanız, bunu kabullenmeniz gerekiyor.

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YORUMLAR

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  • Misafir Boga ne kadar iyisin eksik olma kendimi iyi hissetmek icin harcama yapabilirim degil mi sorun yok izin veriyo musun tsk ederim
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  • Misafir O beni arkadas olarak mi goruyor oglak???
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