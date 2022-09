OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatın hızı artıyor, bu yüzden her an bir yarışta yerinizi almanız gerekebilir. Her ne kadar bazı konular hakkında durup üzülmek isteseniz de gün size hayatın kapınızın dışında devam ettiğini hatırlatıyor! Eğer onunla ilgilenmezseniz, geride kalabilirsiniz. Dışarı çıkıp insanlarla tanışmanın, potansiyel olarak biraz yabancı olabilecek kişilerle yeniden bağlantı kurmanın zamanı geldi.