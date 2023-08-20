Günlük burç yorumları: 20 Ağustos 2023 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün duygularınızı canlandırıyor ve onları ifade etmeniz için sizi harekete geçiriyor. Bir arkadaş destekleyici olabilir ve bağ kurma faaliyetleriyle yenilikçi çalışmalar özellikle başarılı olabilir ancak enerjinizi yapıcı bir şekilde yönlendirmek çaba gerektirebilir. Zamanınızı harcayan şey ertelenebilirse kendinize bir mola verin. Sosyal etkileşimler veya sorunlar görevlerinizin önüne geçebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Dikkatinizi dağıtacak çok şey var ya da onlara karşı daha hassassınız. Geçici olarak nerede durduğunuzu bilmek kolay olmayabilir ancak birinin fikri hakkında endişelenmek çok yorucu olabilir. Bugün başa çıkmanız gereken bazı temel gerilimler veya kırgınlıklar olsa da, olmayabil bu nedenle yaptığınız ayarlamalar daha sonra çok yardımcı olabilir.