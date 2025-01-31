Günlük burç yorumları: 2 Şubat 2025 Pazar

Venüs bugün Neptün ile hizalanıyor ve sabah saatlerinde Güneş her iki gezegenle de küçük bir kare açı oluşturuyor. Bu nedenle, günün erken saatlerinde kararsızlık, belirsizlik veya halsizlik hissedebiliriz. Hedeflerimizden saparak irademiz zayıflayabilir ve geçici olarak odağımızı kaybedebiliriz. Bu açılar, dinlenmeye, sıcaklığa, hayallere veya ruhsal yenilenmeye olan ihtiyacımızı nazikçe hatırlatıyor. Balık burcundaki Venüs-Neptün kavuşumu bu konuda yardımcı oluyor, çünkü bu ihtiyaçları kabullenmeye daha yatkınız. Bu, güzelliğe ve maneviyata olan duyarlılığımızı ve farkındalığımızı artıran hoş, nazik ve belki de ince bir etkidir. Yaratıcı açıdan yenilenmiş hissedebiliriz. Bu geçişle birlikte kolay etkilenen, baştan çıkarılabilen ve baştan çıkarıcı bir halde olabiliriz. Hayal gücümüz, hem olumlu hem de olumsuz anlamda, olağanüstü derecede güçlüdür. Şu anda etkileşimlerimizde sezgisel açıklık ve merhamet ön planda. Romantik veya sosyal açıdan büyüleyici bir zaman olabilir, ancak kafa karıştırıcı veya aldatıcı etkiler de barındırabilir. Venüs bugün Ay'ın Gerçek Kuzey Düğümü ile de hizalanıyor ve Neptün bunu 7 Şubat'ta yapacak. Sevdiklerimizle ve ihtiyaçlarımızla daha içten bağlantı kurmamızı engelleyen sınırlamalardan veya alışkanlıklardan kurtulmaya çalışıyoruz. Ayrıca, özellikle merhamet, alçakgönüllülük ve insani değerlerle ilgili hedeflerimize bizi daha da yaklaştıracak insanlarla tanışabilir veya deneyimler yaşayabiliriz. Yolumuz, merhametimizi ve anlayışımızı geliştirerek hem kendimize hem de başkalarına olan sevgimizi büyütmekten geçiyor. Daha uyumlu, iş birliğine açık ve her zamankinden daha fazla denge sağlamaya istekliyiz.