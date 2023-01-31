Günlük burç yorumları: 2 Şubat 2023 Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şimdi, korkularınız hemen köşede olabilir. Geçmişte sizi korkutan olaylar, insanlar ve hatta irrasyonel kaygılar artık üzerinizde eskisi gibi bir kontrole sahip olmayabilir, ancak onlara karşı çıkana kadar bunun farkına varamayabilirsiniz. Bu konuda gergin olmak anlaşılabilir bir durumdur, özellikle de sizden daha güçlü bir şeye meydan okuyormuş gibi hissediyorsanız, ama endişelenmeyin. İnanılmaz kozmik güce erişiminiz var ve hayatınızı tam olarak yaşamak için bu korkuları aşmanız gerekiyor. Cesur olun!