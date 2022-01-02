Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022 Pazar)

2 Ocak 2022 Pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
01 Ocak 2022 Cumartesi

  • Vazgeçmek, akışına bırakmak gereken çok fazla çok şey var. Ama bunlardan önce sorulması gereken soru geçmişin oluşturduğu sorunlarla bağları koparmayı başardınız mı yoksa kaybetme korkusuna yenik mi düşüyorsunuz olmalıdır. İşlerin nasıl olması ve olmaması gerektiği fikrine takılıp kaldınız ve göz kamaştırıcılarınız önünüzde olanı görmenizi engelliyor. Düşünmeniz gereken çok şey olsa da eyleme geçmeyi ertelememelisiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizin için dönüşüm başlatma zamanı. Özellikle eskiye dair bazı şeyleri yıkıp tamamen değiştirebilirsiniz ancak her geçiş kaotik olmak zorunda değildir. Kişi verilen yolda farkındalıkla yürümeyi seçtiğinde, yıkım enerjisi önlenebilir. En az dirençli yolu takip etmek, en iyi şekilde zahmetsiz olarak tanımlanabilecek bir şekilde diğer tarafa geçmenize yardımcı olacaktır.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Herkesin yargıları ve önyargılar, hayatındaki insanların nasıl olması ve olmaması gerektiğine dair fikirleri var ancak bu ön yargılar sizin için her bireyin içindeki sevgi ve ışığı kucaklamanıza engel oluyor. Bu yüzden bakış açınızı biraz değiştirmeye çalışım. İlişkilerinize daha fazla sevgi ve kabul getirmeye odaklanın. Belki de aşk hayatınıza yeni bir renk getirebilirsiniz!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlar hiçbir zaman tek bir tarafa ait değildir ve sizde bazı insanlara karşı çok fazla kanaat kullanıyor ve onları görmek istediğiniz gibi görüyor olabilirsiniz. Özellikle hayatınızda otoriter bir yere sahip olan kişileri gözünüzde çok fazla büyütmek yanlış idoller edinip savrulmanıza sebep olabilir. Fikir ve tavsiye almak söz konusu olduğunda sizinle daha çok şey paylaşan aile ve arkadaşlarınıza yönelmek mantıklıdır.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hayatınızda iletişim sorunları güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor, bu da sizi şu soruya getiriyor: kimden ve neyden korkuyorsunuz? Cevap düşündüğünüz kadar basit değil ve diğer kişiyle hiçbir ilgisi yok. Yani, daha derine inmeniz gerekecek. Şimdiyi etkilemeye devam eden geçmiş kalıpları kontrol edin. Koşullarınıza karşı zafer kazanmanın ve sorunlarınızı çözmenin tek yolu budur.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu an neyin yanlış gittiğini bir süredir biliyorsunuz. Peki, sizi verilen konuyu ele almaktan alıkoyan nedir? Hayatınızın bu bölümü, sevdikleriniz tarafından yargılanacağınız korkusu hariç, açık ve dürüst bir konuşma gerektirir. Unutmayın ki, bu sadece sizin bakış açınızla ilgili değil. Ailenizin ne düşündükleri ve hissettikleri eşit derecede önemlidir. Bu nedenle, öfkenize rağmen onlara kulak verin. Temiz bir sayfa açarak yeniden başlamanın tek yolu geçmişini affetmektir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zorlu bir süreçten geçtiniz fakat bu yolun buradan sonrasının da yokuş yukarı olacağı anlamına gelmez. Yepyeni bir sayfa size mutluluk, huzur ve refah getirebilir. Yine de başarı her zaman ki gibi, tesadüf olmayacaktır. Yaşamak üzere olduğunuz şey, kendi emeğinizin tatlı meyveleridir. Bu nedenle, zaferi çevrenizdekilerle paylaşmanın bir yolunu bulurken güzel olan her şeyi onaylayın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinize bir tatil zamanı oluşturmak için hazırlıklarınızı tamamlıyorsunuz. Eğer her şey yolunda giderse romantik kaçamaklarla şaşırtılabilirsiniz. Diğer sorunları vakti gelince ilgilenmek üzere bir kenara bırakın, size güzel bir şey sunuluyorsa enerjisini yakalamaya çalışın çünkü geçmişinizden hatıralar beklenmedik bir şekilde sizi yakalayabilir. Mutluluğunuzun sırrı, şimdiki zamanda kalmakta yatar.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi olmasını istediğiniz şeylere çok fazla kaptırarak şu an sahip olduğunuz şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. Biraz durup içinize çekerseniz, eskiden ulaşmaya çalıştığınız birçok şeyi başardığınızı fark edeceksiniz. Bu zafer hissi moralinizi yükselti ve sizi çevrenizdekilere karşı daha ışıltılı biri yapar. Tüm zarafetinize rağmen, size uygun olmayan biriyle bir romantik ilişki çabanız doğal olarak yürümeyebilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aslında her şeyin zaten geçici olduğunu unutmak, yanlış şeylere bağlanmanıza ve onları kaybettiğiniz için üzülmenize yol açar. Bugün, dünyaya daha rahat ve serbest bir şekilde çağrılıyorsunuz. Maddi gerçekliğinizin getirdiği sorunları azaltmanın veyahut daha hafif atlatmanın da yolu bu olacaktır. Bir şeylerin sizin düşüncenizle doğruyu bulmayacağını kabul edin ve herkesin hata yapma hakkı olduğunu unutmayın.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişte doldurduğunuz valizi boşaltmak ve ruhunuzla gerçekten uyum içinde olana yer açmak için bir fırsatınız var. Farkındalıkla yürümek, hayatın verdiği dersleri özümsemenize ve bir sonraki aşamaya geçmenize yardımcı olacaktır. O halde, her şeyi kabul edin ve hiçbir şeye direnmeyin. Birçok yönden dönüştürülmek üzeresiniz. İleride hoşnutlukla hatırlayacağınız kararlar alıyorsunuz.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Herkes gerçeği kendi merceğinden, geçmişte yaşadıklarından süzülmüş bir şekilde algılar. Başka bir deyişle, başka bir kişinin bakış açısını tam olarak anlayamayabilirsiniz. Bunu akılda tutarak, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı daha yumuşak bir tavır takınmanız iyi olabilir. Orta bir yol bularak işleri dostane bir şekilde çözmek ve kalp kırmamak size çok şey kazandırır.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorumluluk sizin için büyük bir tema olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle, bir eylem planı yapın ve ona sistematik olarak bağlı kalın. Bu da daha odaklı ve disiplinli olmayı gerektiriyor. Dikkat dağıtıcı şeylerle karşılaşsanız da zamanınızı neyle ve kimle geçirdiğinizin çok önemli olduğu bir dönemdesiniz. Unutmayın ki kurduğunuz büyük hayaller büyük eylemler getirir.

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