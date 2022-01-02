Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022 Pazar)

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu an neyin yanlış gittiğini bir süredir biliyorsunuz. Peki, sizi verilen konuyu ele almaktan alıkoyan nedir? Hayatınızın bu bölümü, sevdikleriniz tarafından yargılanacağınız korkusu hariç, açık ve dürüst bir konuşma gerektirir. Unutmayın ki, bu sadece sizin bakış açınızla ilgili değil. Ailenizin ne düşündükleri ve hissettikleri eşit derecede önemlidir. Bu nedenle, öfkenize rağmen onlara kulak verin. Temiz bir sayfa açarak yeniden başlamanın tek yolu geçmişini affetmektir.
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