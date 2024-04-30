Günlük burç yorumları: 2 Mayıs 2024 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün başkalarıyla olan ilişkilerinizi canlandırır, bazen çatışmalara sebep olabilir ama aynı zamanda heyecan, tutku ve aktivite de yaratır. İster yeni bir ilişkiye koşuyor olun ister korkusuzca sorunlarla mücadele ediyor olun, bu başkalarıyla daha aktif bir deneyim yaşamanın zamanıdır. İlişki kurmak rekabetçi bir havaya bürünebilir. En azından şu anda ilişkilerin öngörülebilir veya sıkıcı olması pek mümkün değil. Paylaşılan aktiviteler fazla enerjinin serbest bırakılmasına yardımcı olabilir. Bugün, ilişki dinamikleriniz hakkında objektif bir şekilde konuşmak daha kolay bir hale geliyor. Dinlemek, anlamak ve desteklemek doğaldır.
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