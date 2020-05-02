Günlük burç yorumları! (2 Mayıs 2020 Cumartesi)

2 mayıs cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Son zamanlarda hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden bugün biraz egzersiz yapmalısınız, daha iyi hissedeceksiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünün enerjisi sizi yeni kültürleri ve yeni düşünce tarzlarını kucaklamaya davet ediyor. Kendinizi farklılıklara açık tutun.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Konsantrasyonunuz bugün kolay kolay bozulmayacak sevgili Boğalar. Zihniniz aydınlık ve sakinliğinizi korumayı başarıyorsunuz. Bu işi halletmeniz çok kolay olacak!

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