2 mayıs cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
02 Mayıs 2020 Cumartesi
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Son zamanlarda hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden bugün biraz egzersiz yapmalısınız, daha iyi hissedeceksiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün enerjisi sizi yeni kültürleri ve yeni düşünce tarzlarını kucaklamaya davet ediyor. Kendinizi farklılıklara açık tutun.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konsantrasyonunuz bugün kolay kolay bozulmayacak sevgili Boğalar. Zihniniz aydınlık ve sakinliğinizi korumayı başarıyorsunuz. Bu işi halletmeniz çok kolay olacak!
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizin sizden bir şeyler sakladığını öğrenmiş olabilirsiniz. Bu durumdan dolayı ilişkiniz kalıcı olarak zedelenebilir. Ancak partneriniz size kendini affettirmek için çok çabalayacak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk ve kariyer hayatınıza farklı bir açıdan bakmaya başlamış olabilirsiniz. Sizi bu şekilde düşünmeye iten ne varsa ilerleyen zamanlarda bunlara çok teşekkür edeceksiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gayet sakin geçecek. Bitki çayınızı yudumlayıp kitabınızı okumanız için sonunda fırsat yaratabileceksiniz. Keyfinizi bozacak bir şey olmayacak.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişte yaşadığınız şanssızlıklara takılıp kalmak yerine zamanınızı kendinizin ve ailenizin ihtiyaçları hakkında düşünmeye harcayın. Böylesi daha verimli olacaktır.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayal kurmaya hiç zamanınız yok! Dikkatinizi hep işinize vermek durumundasınız. Böylelikle yaşanan küçük problemleri de daha kolay çözersiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza sorunlar çıkıyor olmalı. Muhtemelen üstesinden gelmekte zorlandığınız sorunlar. Hiç beklemediğiniz bir kişinin yardımıyla bunları çözebileceksiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Patronunuzla bu aralar sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İsteklerini anlamakta güçlük çekiyor olmalısınız. Biraz daha çaba göstermelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Projelerinizi planlamak biraz zaman alabilir. Bu esnada görev dağılımını da dikkatli yapmanız gerektiğini unutmamalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanları güldürmek, onlarla bir şeyler paylaşabildiğinizi hissetmek sizi çok memnun ediyor. Bu sıralar arkadaşlarınızın enerjilerinden besleniyorsunuz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi yolunuzu bulduğunuzu düşünüyorsanız bu yolda ilerleyin. Kimsenin sizi başka bir yöne çekmesine izin vermeyin.
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