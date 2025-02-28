Günlük burç yorumları: 2 Mart 2025 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Venüs bugün ortaklık alanınızda geri harekete dönüyor, bu da yakın ilişkilerinizi veya ilişkilerinizden beklentilerinizi karmaşık hale getirebilir. Venüs sizin yönetici gezegeniniz olduğu için, bir yandan insanlarla birlikte olma isteği, diğer yandan ise kendi düşüncelerinizi netleştirmek için zamana ihtiyaç duyma arasında gidip gelebilirsiniz. Bu değişim günlerinde kararlarınızı aceleye getirmeyin; önümüzdeki haftalarda ihtiyaçlarınız ve istekleriniz hakkında çok şey öğrenme fırsatınız olacak. Sosyal ortamlara uyum sağlama, başkalarının gündemlerine ayak uydurma ve kişisel çevrenizle denge kurma konuları ön planda olabilir. Şimdi geçmişi gözden geçirme zamanı. Bu altı haftalık döngü, duygularınızı, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve değerlerinizi anlamak için bir fırsat sunuyor. Kesin kararlar almak için uygun bir zaman değil; bunun yerine sorunları farklı açılardan değerlendirmek ve yeni bakış açıları geliştirmek daha faydalı olacaktır. Venüs retrosu 12 Nisan'a kadar sürecek ve özellikle ilk bölümü (27 Mart'a kadar) ilişki ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendirmenize odaklanacak. Hayat, artık sizi desteklemeyen veya ilginizi kaybettiğiniz alanları gösterebilir. Kendinizi kararsız, belirsizlik içinde veya tatminsiz hissedebilirsiniz, ancak bu sizi zorlamak için değil, yeniden değerlendirme yaparak iyileştirmeler yapmanız için bir fırsat olarak görülmeli. Bu süreci, aşkta ne istediğinizi ve ilişkilerinizdeki ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirmek için kullanın, bilinmeyen bir alana hızla ilerlemek yerine mevcut durumunuzu anlamaya odaklanın.
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