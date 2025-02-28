Günlük burç yorumları: 2 Mart 2025 Pazar

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Venüs bugün güneş haritanızın üçüncü evinde geri harekete dönüyor, bu da özellikle bugün ve yarın bazı kafa karışıklıkları yaratabilir. 12 Nisan'a kadar sürecek bu döngü, nihayetinde arzularınızı, ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Ancak, özellikle bu geçişin gerçekleştiği şu anki dönemde, ilişkiler zaman zaman karmaşık hale gelebilir. Bu altı haftalık geri hareket sürecinde, sosyal etkileşimlerde beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz ve bu tür küçük hataları fazla ciddiye almamaya çalışmak önemlidir. Eski ilişkileri ve geçmiş meseleleri daha fazla düşünebilir, analiz edebilir veya bunlar hakkında konuşabilirsiniz, hatta geçmişe takılıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu süreçte, ne istediğinizi, kimi sevdiğinizi ve neleri gerçekten değerli bulduğunuzu daha derinlemesine anlamanız mümkün. Önemli ve büyük kararları almak için ise biraz daha beklemek en iyisi olabilir. Bazen düşüncelerinizi kendinize saklamak daha akıllıca olabilir; çünkü bu dönemde bağlantılarınızdan ve eğitim hayatınızdan ne beklediğinizi yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. İlginizi çeken bir konu, kişisel bir ilgi alanı veya sizi daha çok tatmin edecek yeni bir yol keşfedebilirsiniz. Ancak o noktaya ulaşana kadar, günlük rutinleriniz bunaltıcı görünebilir, hataların düzeltilmesi gerekebilir ve görevler üzerinizde daha ağır bir yük oluşturabilir. Bu süreçte, eski hataları düzeltmeye ve önceliklerinizi netleştirmeye odaklanmak faydalı olacaktır.