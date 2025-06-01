Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2025 Pazartesi

2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Venüs ile Şiron'un bugün güneş sekizinci evinizde kavuşmasıyla birlikte, bir ilişki ya da özel bir konunun derinlerine inme ve özüne ulaşma şansı doğabilir. Bu, duygusal onarım, iyileşme ve derin bir anlayış zamanı. Ayrıca değer verdiğiniz kişi ya da şeyleri keşfetmek ya da sezgilerinizin de yardımıyla araştırma ve analiz yapmak için çok uygun bir gün. Duygusal dürüstlük şu anda çok önemli ve neyse ki bu kalbi açan geçiş sayesinde her zamankinden daha kolay geliyor. Keşifler karşısında cesursunuz ama aynı zamanda hassassınız; çünkü bu zamanlar kolayca duygularınıza dokunabilecek bir dönem. Aslında, tam da bu hassas noktaya yöneliyor olabilirsiniz; çünkü onarma arzusu çok güçlü. Günün ilerleyen saatlerinde Ay burcunuza geçerek duygularınızı daha görünür kılacak olsa da, günün büyük bir bölümünde iç dünyanıza güçlü bir odaklanma var.