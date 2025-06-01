Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2025 Pazartesi

2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, Venüs ve Şiron'un bugün kavuşmasıyla, açık, hassas, alçakgönüllü ve taze iletişimler, başkalarıyla bağ kurma ve yakınlaşma fırsatı yaratabilir. Konuşmak, tartışmak ve etkileşimde bulunmak kapılar açar ve başkaları sözlerinizi her zamankinden daha fazla takdir edebilir. Bugünün transitleri, negatif enerjiyi arındırmak ve bırakmak için uygun, ayrıca güne oldukça enerjik başlayabilirsin. Gün ilerledikçe zihinsel bir yükten kurtulmaya karar vermek için güzel bir zaman. Normalden daha fazla hassasiyet olmasına rağmen, açıklıkla iyileşme mümkün ve hatta muhtemeldir. Bir ilişkide, öğrenim programında veya kişisel ilgi alanında yeni bir başlangıç olabilir.
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