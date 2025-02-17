Günlük burç yorumları: 19 Şubat 2025 Çarşamba

Güneş bugün Balık burcuna giriyor ve 20 Mart'a kadar bu burçta ilerleyecek. Bu döngü boyunca fedakâr duygular bizi yönlendirir. Harekete geçmekten çok hissetmeye, hayal etmeye ve rüya görmeye motive oluruz. "Olacak olan olur" anlayışı hakimdir ve evrensel bağlantıları sezgisel olarak algılarız. Balık burcu empatiyi, karşılıksız sevgiyi, adanmışlığı ve bilgeliği temsil eder. Gölge tarafı ise kendine acıma, hayatın kurbanı gibi hissetme, pasiflik ve kaçınma eğilimlerini içerir. Önümüzdeki haftalarda, insanlara ve olaylara inanmayı ve güvenmeyi tercih ederiz, yanlış olduklarını kanıtlayana kadar onlara şüpheyle yaklaşmayız. Bu döngüde, sorunları veya çatışmaları doğrudan ele almak yerine, kendi kendilerine düzeleceklerini umarak görmezden gelebiliriz. Kalbimizle bağlantı kurduğumuzda, nazik olduğumuzda ve başkalarına yardım ettiğimizde bolluk ve bereket bize daha kolay akar. Zaman zaman enerjimizi yenilemek için geri çekilme veya inzivaya çekilme ihtiyacı güçlüdür. Bugünkü Venüs-Uranüs küçük karesi, mevcut zevklerimiz veya uğraşlarımız konusunda bir miktar huzursuzluk veya memnuniyetsizlik hissedebileceğimizi gösteriyor. İnsanlara, nesnelere veya durumlara karşı alışılmadık bir çekim hissedebiliriz ve bu bizi anlık dürtülerle hareket etmeye yönlendirebilir. İdeal olarak, bu yeni deneyimler ve beklenmedik çekimler hayatımıza heyecan verici değişiklikler getirebilir, neşe ve özgürlük duygularımızı artırabilir. Bugünkü Merkür-Venüs yarı altmışlığı, mantıklı ve eğlenceli yaklaşımlar arasında ince bir zıtlık yaratabilir. Hissetmediğimiz ya da gerçekten kastetmediğimiz şeyleri söylemek oldukça kolay olabilir. Ancak, odaklanmakta zorlanıyor olsak da uyum sağlama yeteneğimiz yüksek ve birbirimizi anlamaya çalışıyoruz.