Günlük burç yorumları: 19 Şubat 2025 Çarşamba

19 Şubat 2025 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 17 Şubat 2025 10:03 Güncelleme: 17 Şubat 2025 10:04
ABONE OL

  • Güneş bugün Balık burcuna giriyor ve 20 Mart'a kadar bu burçta ilerleyecek. Bu döngü boyunca fedakâr duygular bizi yönlendirir. Harekete geçmekten çok hissetmeye, hayal etmeye ve rüya görmeye motive oluruz. "Olacak olan olur" anlayışı hakimdir ve evrensel bağlantıları sezgisel olarak algılarız. Balık burcu empatiyi, karşılıksız sevgiyi, adanmışlığı ve bilgeliği temsil eder. Gölge tarafı ise kendine acıma, hayatın kurbanı gibi hissetme, pasiflik ve kaçınma eğilimlerini içerir. Önümüzdeki haftalarda, insanlara ve olaylara inanmayı ve güvenmeyi tercih ederiz, yanlış olduklarını kanıtlayana kadar onlara şüpheyle yaklaşmayız. Bu döngüde, sorunları veya çatışmaları doğrudan ele almak yerine, kendi kendilerine düzeleceklerini umarak görmezden gelebiliriz. Kalbimizle bağlantı kurduğumuzda, nazik olduğumuzda ve başkalarına yardım ettiğimizde bolluk ve bereket bize daha kolay akar. Zaman zaman enerjimizi yenilemek için geri çekilme veya inzivaya çekilme ihtiyacı güçlüdür. Bugünkü Venüs-Uranüs küçük karesi, mevcut zevklerimiz veya uğraşlarımız konusunda bir miktar huzursuzluk veya memnuniyetsizlik hissedebileceğimizi gösteriyor. İnsanlara, nesnelere veya durumlara karşı alışılmadık bir çekim hissedebiliriz ve bu bizi anlık dürtülerle hareket etmeye yönlendirebilir. İdeal olarak, bu yeni deneyimler ve beklenmedik çekimler hayatımıza heyecan verici değişiklikler getirebilir, neşe ve özgürlük duygularımızı artırabilir. Bugünkü Merkür-Venüs yarı altmışlığı, mantıklı ve eğlenceli yaklaşımlar arasında ince bir zıtlık yaratabilir. Hissetmediğimiz ya da gerçekten kastetmediğimiz şeyleri söylemek oldukça kolay olabilir. Ancak, odaklanmakta zorlanıyor olsak da uyum sağlama yeteneğimiz yüksek ve birbirimizi anlamaya çalışıyoruz.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, güneş, yaklaşık bir aylık bir süre boyunca gizlilik alanınıza giriyor. Bu, daha fazla dinlenme, iç gözlem ve değerlendirme dönemi olabilir. Önümüzdeki haftalarda, yarım kalan işleri tamamlayabilir ve eski meseleleri sonuçlandırabilirsiniz. Eğer çok fazla sorumluluk üstlendiyseniz, bu dönem gereksiz yüklerden kurtulmak için uygun bir zamandır. Güneş döngüsünün sonuna yaklaşırken, kendinize fazladan zaman ayırmak veya göz önünde olmamak size fayda sağlayabilir. Özellikle aşırı yüklendiyseniz, iyileştirici ve rahatlatıcı aktiviteler şu anda size iyi gelebilir. Artık işe yaramayan şeyleri bu döngüde daha net görebilirsiniz. Güneş, 20 Mart'a kadar bu alanda kalacak ve bu süre zarfında rekabetçi enerjilerden veya zorlayıcı durumlardan biraz uzaklaşma ihtiyacınız artabilir. Bugün, duygularınızı ve son deneyimlerinizi işleme koymaya meyillisiniz, ancak aynı zamanda duygularınızı harekete geçiren durumlara, insanlara ve projelere çekildiğinizi hissedebilirsiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, son zamanlarda daha çok sorumluluklarınıza, performansınıza veya kariyerinize odaklanmış olsanız da, güneş bugün sosyal alanınıza geçerek dikkatinizi mutluluk hedeflerinize yönlendiriyor. Bu yeni bir aylık döngü, sizin en değerli hedefleriniz, hayalleriniz ve ideallerinizle bağlantı kurmanızı teşvik eder. Arkadaşlarınız veya iş bağlantılarınız tarafından aranabilir, önümüzdeki haftalarda daha sosyal, deneyimsel ve umut dolu bir enerji hissedebilirsiniz. Güneş, 20 Mart'a kadar bu alanı etkileyecek. Bu dönem, bir grubun parçası olmanın tatmin edici olabileceği ve bireysel egonuzu bir kenara bırakıp ortak çabalar içinde yer almanın faydalı olabileceği bir zaman dilimidir. Başkalarıyla paylaşımlarınız size moral verir ve eylemlerinizin başkaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını görmek her zamankinden daha fazla tatmin sağlayabilir. Kendinizi yeni alanlara açma arzusu sıkça ortaya çıkabilir. Bugün, başkalarından ilham almak için güçlü bir istek duyabilirsiniz ve güzel fırsatlar, sosyal çevreniz, gruplar veya arkadaşlarınız aracılığıyla kendiliğinden karşınıza çıkabilir.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, güneşin bugün kariyer ve itibar alanınıza geçişiyle birlikte, dikkatinizin bir kısmı işe, performansa ve sorumluluğa kayıyor. Bu aynı zamanda 20 Mart'a kadar sürecek, görünürlüğünüzün ve hesap verebilirliğinizin arttığı bir dönemdir. Uzun vadeli hedeflerinizi değiştirmek veya mevcut hedeflerinize odaklanmak şimdi ön planda olabilir. Parlama zamanınız geldi! Başarıya ulaşma motivasyonunuz muhtemelen güçlenecek. Önümüzdeki ay boyunca güneş, kurallara daha dikkatli uymanız, sorumluluklarınızı yerine getirmeniz ve hırslarınızı beslemeniz için sizi teşvik edecek. Bu geçiş, kariyerinize veya itibarınıza yeni bir enerji getiriyor. Bugün, işlerinizi halletme ihtiyacını görmezden gelmekte zorlanabilirsiniz. Bir şeyleri başarmak tatmin edici hissettirecektir.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, güneş bugün daha yüksek zihin ve ruh alanınıza geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca, 20 Mart'a kadar, güneş haritanızın bu alanında kalacak. Bu döngü, keşfetmenize, öğrenmenize, paylaşmanıza ve kendinizi geliştirmenize yardımcı olan coşkulu ve spontane aktiviteler için harikadır. Bu süreçte, zaman zaman rutininizin dışına çıkmanız, olaylara daha geniş bir perspektiften bakmanız açısından önemlidir. Önümüzdeki haftalarda bakış açınız, eylemleriniz, ilgi alanlarınız, düşünceleriniz ve konuşmalarınız daha olumlu olabilir. Sıkıcı kurallar, rutinler ve bilgiyle yetinmek istemediğiniz için sorunlara yeni açılardan bakmaya açık olacaksınız. Zihinsel olarak yeni ufuklara açılma arayışında olabilir ve keşfetmeye değer heyecan verici konular bulabilirsiniz. Bugün, kendinizi adadığınız uğraşlara duygusal ve zihinsel olarak yatırım yapıyorsunuz. Fikirleriniz ve eğlence anlayışınız büyük düşünüyor.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, güneş bugün mahremiyet alanınıza geçerek 20 Mart'a kadar sürecek olan içe dönük bir dönem başlatıyor. Bu dönem, kendinizi geliştirme ve dönüştürme arzunuzun ön plana çıkabileceği bir süreçtir. Hayatınızı içeriden dışarıya doğru iyileştirme konusunda kararlı olabilir ya da yakın ilişkiler, paylaşımlar ve finansal veya duygusal destek konuları ön plana çıkabilir. Sizi motive eden bir ilişki ya da proje arayışında olabilir ve bunlara daha derinlemesine bağlanmak isteyebilirsiniz. Bu döngüde araştırma yapmak, derinlemesine incelemek, dedektif gibi iz sürmek ve analiz etmek lehine olacaktır. En iyi sonuçları almak için kendinize karşı dürüst olmaya çalışın, çünkü bu dönemde öğrenecek ve gözlemleyecek çok şeyiniz var. Önümüzdeki haftalar, sizi neyin harekete geçirdiğini keşfederek kendinizle olan ilişkinizi güçlendirmeniz açısından önemli olacak. Bugün, Ay'ın güneş haritanızın dördüncü evinde ilerlemesiyle birlikte daha fazla rahatlık, tanıdıklık ve huzur arıyorsunuz. Ev ve kişisel konular ön planda.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, güneş bugün ortaklık alanınıza giriyor ve 20 Mart'a kadar burada kalacak. Önümüzdeki haftalarda, başkalarıyla nasıl anlaştığınıza ve kişisel çevrenizde nasıl uyum ve denge sağladığınıza daha fazla önem vereceksiniz. Zaman zaman hayatınızın başkaları tarafından yönlendirildiğini hissedebilirsiniz. Ancak, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilmek için güçlü bir benlik duygusuna sahip olmanız önemlidir; ne istediğinizi ve ne kadarını vermeye hazır olduğunuzu bilmelisiniz. Şu anda ilişkilere her zamankinden daha fazla odaklanıyorsunuz ve birebir etkileşimler arayışında olabilirsiniz. Kendinizi ve enerjinizi ilişkilerinize daha fazla yatırıyorsunuz. Son zamanlarda kişisel planlarınıza çok fazla odaklandıysanız veya hayatınız biraz dengesiz hale geldiyse, bu dönem daha fazla uyum yaratmak için iyi bir fırsat olabilir. Bugün merakınız sizi yeni deneyimlere yönlendiriyor. Farklı bir tempoya ayak uydurmak, duygusal açıdan tazeleyici olabilir.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, güneş bugün altıncı evinize giriyor ve önümüzdeki ay boyunca iş, rutin ve sağlık konularına odaklanmanızı sağlayacak bir tema getiriyor. Hizmetleriniz, işiniz veya kişisel bakım programlarınızla gurur duyuyorsunuz, bu da oyununuzu bir üst seviyeye çıkarmak için harika bir zaman. 20 Mart'a kadar hayatınızın detaylarına daha fazla odaklanabilir, problemleri çözebilir ve önemli alanlarda düzen sağlayabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda, yaşamın koşullarına uyum sağlama ve sizi rayına sokacak küçük değişiklikler yapma konusunda özellikle başarılısınız. Ancak, gereğinden fazla düşünmeye dikkat edin; çünkü sinirsel enerji sizi yalnızca bir süre taşıyabilir ve sonunda verimliliğinizi düşürebilir. Şu anda, işinizin, günlük rutininizin veya sunduğunuz hizmetlerin değerini anlamaya odaklanmalısınız. Bugün, bir şeyler inşa etmek veya üretmek istiyorsunuz ve fiziksel ve konfor ihtiyaçlarınıza odaklanıyorsunuz. İşleri gereksiz yere karmaşıklaştırmaya meyilli değilsiniz.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, güneş bugün beşinci evinize giriyor ve 20 Mart'a kadar burada kalacak, daha eğlenceli ve dışa dönük yönlerinizi öne çıkaracak. Aşk ve çekim konuları her zamankinden fazla aklınızda olabilir, özel projeleriniz yenilenebilir veya tazelenebilir, kendinizi ifade etmek ve eğlenmek için yeni yollar keşfedebilirsiniz. Olumlu geri bildirim alma ihtiyacınız güçlü olacak. Bu, bir aylık yaratıcı ve ifade dolu bir döngü olup, daha fazla oyun ve keyif zamanı ayırmanızı teşvik ediyor. Bu "göster ve anlat" evi, yeteneklerinizi, becerilerinizi ve duygularınızı daha spontane ve doğal bir şekilde ifade etmeyle ilgilidir. Bugün, kendinizi ifade edebileceğiniz alanlar arıyorsunuz. Keyfinizi bulma zamanı ve sevdiğiniz insanlar veya projelerle bağlantı kurmak için güçlü bir dönem. Konuşmalar ilham verici olabilir.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, güneş bugün ev ve aile alanınıza giriyor ve bir aylık transitine başlıyor. Şimdi ve önümüzdeki haftalarda ev hayatınıza, ailenize, köklerinize veya en yakın bağlarınıza daha fazla ilgi ve özen gösteriyorsunuz. Pek çok açıdan, bu dönem psikolojik olarak kendinizi sağlamlaştırma veya yuva kurma zamanı olabilir. Güneş'in haritanızdaki yolculuğunun en maceracı veya dışa dönük döngüsü olmasa da, daha güçlü bir benlik duygusu kazanmak için değerli bir süreçtir. Tanıdık ve rahatlatıcı aktivitelerle kendinizi sakinleştirmek ve merkezlemek, dış dünyadaki talepleri karşılamanıza yardımcı olabilir. Güneş, 20 Mart'a kadar güneş dördüncü evinizde ilerlerken, ev ve kişisel konular ön planda olacak. Bu dönemde aile ve yakın sevdikleriniz hakkında veya onlar aracılığıyla öğrenecek çok şey olabilir. Kişisel hayatınıza ve ev ortamınıza yaratıcı enerji yatırmak için iyi bir zaman. Bugün, başkaları fikirlerinizi desteklemeye eğilimli ve aileyle yapılan sohbetler özellikle faydalı olabilir. Şimdilik geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz, ancak sorunları çözmek sizin için doğal bir şekilde gelişebilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, güneş bir aylık bir konaklama için iletişim alanınıza giriyor ve önümüzdeki haftalarda çevrenizle daha fazla bağlantı kurma isteği duyacaksınız. Merakınız her zamankinden daha büyük ve zihinsel uyarılma ihtiyacınız sizi fazlasıyla motive ediyor. Sürekli bir hareket halinde olabilirsiniz, bu mecazi anlamda bile olsa, ve her zaman odaklanıp konsantre olmasanız da, bu süreçte birçok şey öğreniyor ve ufkunuzu genişletiyorsunuz. Kendinizi daha net ifade etmek istiyor, fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaşmaktan heyecan duyuyorsunuz. Günlük hayatın sizden daha fazlasını talep ettiği, bilgi topladığınız ve çevrenizle etkileşim içinde olduğunuz hareketli bir dönem olabilir. Bugün, kendinizi eğlendirecek veya sağlıklı bir şekilde dikkatinizi dağıtacak bir şeyler arzuluyorsunuz. Kendinizi ifade ederken daha yaratıcı ve rahat olmanız muhtemel.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, güneş bugün burcunuzdan ayrılıp pratik ikinci evinize giriyor ve önümüzdeki haftalarda hayatınıza adım adım, konforlu bir yaklaşım benimsemenizi teşvik ediyor. Sembolik olarak bir geçiş yapıyorsunuz ve bu döngünün sizi daha da köklendireceğini hissedebilirsiniz. 20 Mart'a kadar bu enerjiyi, hayatınızın çeşitli alanlarında daha duygusal olarak var olmaya odaklanmak için değerlendirmeye çalışın. Ayrıca, doğal yeteneklerinizi ve becerilerinizi en iyi şekilde kullanmanın tam zamanı olabilir. Gelirinizi ve değer verdiğiniz şeyleri yönetme konusunda harekete geçmenizi sağlayacak fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu dönem, konfor ve güvenlik konularını, özellikle de finansal meseleleri öne çıkarıyor. Sahip olduklarınıza, sizin için çalışan şeylere ve şu anın değerine odaklanarak kendinizi daha güçlü hissetmek için harika bir zaman. Bugün, zihninizde belirli bir hedef tutmak tatmin edici olabilir, böylece odağınızı koruyabilirsiniz. Anlamlı görevler sizi daha çok kendine çekiyor.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, güneş bugün burcunuza giriyor ve 20 Mart'a kadar burada kalacak. Son günlerde düşündüğünüz, belki de önemli açılardan biraz geri planda kaldığınız bir dönem geçirdiniz. İlham dolu hissetmiş olabilirsiniz, ancak harekete geçme motivasyonunuz eksik kalmış olabilir. Şimdi, güneşin burcunuza geçişiyle birlikte inisiyatifinizi geri kazanıyorsunuz. Bu transit, sizi hayatınızda daha aktif bir aşamaya büyük bir adım daha yaklaştırıyor. Şu anda geçmişle bir şekilde bağlarınızı koparmak uygun olabilir. Önünüzdeki döngü, sizi daha görünür kılan, kendinizi daha yetkin ve kontrol sahibi hissettiren bir süreç olacak. Eğer dış dünyaya yansıttığınız imajınızda değişiklik yapmayı düşünüyorsanız, bunun için harika bir zaman dilimi içindesiniz. Varlığınız ve enerjiniz güçlü bir şekilde hissediliyor. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için kendinize inanmalı ve pozitif kalmalısınız, çünkü bu sizin için yeni bir güneş yılının başlangıcı. Bugün, sizi içine çeken deneyimlere ve rutinden uzaklaşmaya ya da farklı bir ortamda vakit geçirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.