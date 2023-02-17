Günlük burç yorumları: 19 Şubat 2023 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kaçındığınız bürokratik bir konuda artık ciddileşmeniz gerekebilir. İster vergi ister sigorta olsun, muhtemelen konuyu sizden daha iyi bilen biriyle konuşmanız gerekir. Belki de böyle bir kişinin sizi bu noktaya kadar attığınız yanlış adımlar nedeniyle yargılayacağından korkuyorsunuz. Unutmayın, benzer zorluklarla mücadele eden tek kişi siz olamazsınız. Pratik problemi çözmek, etrafındaki duygusal yaraları iyileştirmekten farklı (ve daha az çelişkili) bir görev olabilir.
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