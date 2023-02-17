Günlük burç yorumları: 19 Şubat 2023 Pazar

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İmajınızı yönetmek artık sizin için yüksek bir öncelik olabilir. Yine de, herhangi bir rahatsız edici sırrı sonsuza kadar saklamak neredeyse imkansızdır. Bilginin ortaya çıkma şeklini kontrol ettiğinizde, en azından onu kendi avantajınıza sunma fırsatınız olur. Zor bir deneyimden edindiğiniz iç görüleri paylaşmayı seçmeniz muhtemelen başkalarını etkileyecektir ve sizin için bir rahatlama olacaktır! Bir hatadan bir şey öğrendiyseniz, o hatanın başarısızlık olması gerekmediğini unutmayın.