Günlük burç yorumları! (19 Şubat 2020 Çarşamba)

19 Şubat çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün çok yakın bir arkadaşınızdan gelen telefonla çok sevinecek ve çok güzel bir etkinlik için plan yapacaksınız. Yoğun iş temponuzun arasında böyle bir mola vermek iyi gelecek. 

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şiddetli bir tartışmanın sonucunda çıkaracağınız dersler alacağınız kararları büyük oranda etkileyecek. Tek bir düşünceyle sabit kalmamanız en iyisi.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşlerinizde şu ana dek çok iyi ilerleme gösterdiniz. Bu sizin için çok önemli bir başarı. Ancak artık başka yerlere başvuru yapıp kendinizi daha iyi alanlarda kanıtlamanın zamanı geldi. Özgeçmişinizi gözden geçirme zamanı!

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