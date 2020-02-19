19 Şubat çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
19 Şubat 2020 Çarşamba
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Bugün çok yakın bir arkadaşınızdan gelen telefonla çok sevinecek ve çok güzel bir etkinlik için plan yapacaksınız. Yoğun iş temponuzun arasında böyle bir mola vermek iyi gelecek.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şiddetli bir tartışmanın sonucunda çıkaracağınız dersler alacağınız kararları büyük oranda etkileyecek. Tek bir düşünceyle sabit kalmamanız en iyisi.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizde şu ana dek çok iyi ilerleme gösterdiniz. Bu sizin için çok önemli bir başarı. Ancak artık başka yerlere başvuru yapıp kendinizi daha iyi alanlarda kanıtlamanın zamanı geldi. Özgeçmişinizi gözden geçirme zamanı!
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda işler ne kadar karışık ilerliyor olursa olsun bu durum sadece sizi ilgilendirir. Kimsenin siz istemediğiniz takdirde yorum yapmasına ve sizi üzmesine izin vermeyin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çevrenizdeki insanların size göre hareket ettiğini göreceksiniz. Grup içinde bir lider konumundasınız. Ağzınızdan çıkan her kelime çok değerli.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşyerinizde çıkan küçük tartışmalarda tarafsız olmaya özen gösterin. Herhangi bir tarafı desteklercesine bir tavır sergilemek sizin için kötü olacaktır.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En son ne zaman çok güzel bir gün geçirmiştiniz? Bu sorunun cevabını hatırlamakta zorlanıyorsanız bugünü güzelleştirmek ve unutulmaz kılmak için çabalayın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçten içe yapmak istemediğiniz bir işi sırf zorunluluktan dolayı yapmanız sonuçlara hiç iyi bir şekilde yansımayacak. Durum daha da kötü bir hal almadan geri çekilmelisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilişkinizi daha derin bir seviyeye taşımaya çalışmak için en ideal günlerden değil. Sırlarınızı bu kişiyle paylaşmak istiyor olabilirsiniz ancak sonrasında söylediklerinizden pişman olmayacağınızdan emin olmalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gözünüzde büyüttüğünüz bir konuşmayı bugün gerçekleştireceksiniz ve hiç beklemediğiniz kadar iyi sonuçlar alacaksınız. Hazırlıklı olun.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok fazla detaya kafa yormaktan kendinizi çıldırmış gibi hissediyor olmalısınız. Biraz sakinleşip resme bir bütün olarak bakmanızda fayda olacaktır.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşündüğünüzün aksine birlikte çalıştığınız insanlar işinize ne kadar önem verdiğinizi ve disiplinli biri olduğunuzu gayet iyi biliyor. Onlara güvenebilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızın olağan seyrinde ilerlemesi bu aralar size huzur veriyor. Keyfinizi kaçıracak hiçbir sorunla karşılaşmamanız işlerinize odaklanmanızda yardımcı.
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