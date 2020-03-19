19 mart perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
19 Mart 2020 Perşembe
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Satürn’ün Kova burcunda 21. eve girmesiyle kendinizi daha özgür ve bağımsız hissetmeye başlayacaksınız. Herhangi bir fırsatı kaçırdığınızda üzülmeyin çünkü çok daha iyisi karşınıza çıkacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcı bir proje çalışması bugünkü odağınızda olacak. Projenin bitiminde muhtemelen elinize büyük miktarda para geçecek, bu parayla ne yapabileceğinizi düşünmeye başlasanız iyi olur.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocuklu bir aileden bugün haber alabilirsiniz. Bu aile bireylerinden biriyle işle ilgili bağlantılar kurmaya başlayacaksınız. Bu bağlantı gelecek için büyük ödem vadediyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili belgelerle hemen ilgilenmeye başlamanız gerekli. Bunları dosyalayıp ilgili departmanlara ulaştırmak bugün sizin sorumluluğunuzda olacak. Acele etseniz iyi olur.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza bugün iş konusunda yeni bir fırsat çıkabilir. Uzun süreli bir iş olmasa da elinize kısa sürede çok para geçmesini istiyorsanız bu teklifi kabul etmeyi düşünmelisiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fiziksel enerjiniz bugün çok yüksek, hırsınız ise enerjinizden bile daha fazla. Bunu işinizde kendi çıkarınız için kullanmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
O kadar hızlı bir şekilde yeni fikirler üretiyor ve uygulamaya koyuyorsunuz ki siz bile bu duruma şaşırıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar da bu durumdan haliyle etkileniyor.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun vadede ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz bugün daha da azimli bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Aynı zamanda bu konuda arkadaşlarınızla da fikir alışverişi yapmak size büyük katkı sağlayacaktır.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün endişelerinizin büyük çoğunluğu kariyerinizle ilgili konulardan kaynaklanıyor. Hızlı kararlar vererek önemli adımlar atmanız gerektiğinin farkındasınız. Dikkatli olmalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planladığınız bir seyahatinizi iptal etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu seyahatiniz büyük ihtimalle işinizle ilgili olacaktı ancak iptal olması herkes için daha iyi olduğuna emin olabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yatırım yapmak için uygun zamanı bekleyenlere müjde, işte beklediğiniz gün geldi! Mantıklı yatırımlar yaptığınız taktirde ilerleyen zamanlarda çok daha rahat olacaksınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle olan ilişkinizi gözden geçirmek için en doğru günlerden biri. Beklentilerinizi birbirinizden çekinmeden açıklamalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşleriniz bugün normalden daha çok zamanınızı alabilir. Konsantre olun ve çalışmaya devam edin. Gerekli noktalarda yardım almaktan çekinmeyin.
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