Günlük burç yorumları! (19 Mart 2020 Perşembe)

19 mart perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Satürn’ün Kova burcunda 21. eve girmesiyle kendinizi daha özgür ve bağımsız hissetmeye başlayacaksınız. Herhangi bir fırsatı kaçırdığınızda üzülmeyin çünkü çok daha iyisi karşınıza çıkacak.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yaratıcı bir proje çalışması bugünkü odağınızda olacak. Projenin bitiminde muhtemelen elinize büyük miktarda para geçecek, bu parayla ne yapabileceğinizi düşünmeye başlasanız iyi olur.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çocuklu bir aileden bugün haber alabilirsiniz. Bu aile bireylerinden biriyle işle ilgili bağlantılar kurmaya başlayacaksınız. Bu bağlantı gelecek için büyük ödem vadediyor.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Bitkisel banyolarla dinlenin, gençleşin

Bitkisel banyolarla dinlenin, gençleşin

Ev hali, dünya hali…

Ev hali, dünya hali…

Evde duygusal şiddet -2

Evde duygusal şiddet -2

Egzamadan korunmak için doğal sabunlar

Egzamadan korunmak için doğal sabunlar

Klasik müzik corona tanımıyor

Klasik müzik corona tanımıyor

Küçük çocuklarla evde çalışmanın 5 yolu‏

Küçük çocuklarla evde çalışmanın 5 yolu‏

Oturduğunuz yerden müze ziyaretine ne dersiniz?

Oturduğunuz yerden müze ziyaretine ne dersiniz?

Korkmayan var mı?

Korkmayan var mı?

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X