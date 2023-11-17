Günlük burç yorumları: 19 Kasım 2023 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün özellikle geliriniz, iş konularınız, yetenekleriniz veya diğer kaynak ve varlıklarınızla ilgili olarak cesaretten yararlanarak çok şey başarabilirsiniz. Kendinizin farkında olun ve bu etkilerin daha benmerkezci, sabırsız ve aceleci yönlerini küçümsemeyi veya bunlardan kaçınmayı hedefleyin. Örneğin dürtüsel harcamalar potansiyel bir sorundur. Risk almanız gerekebilir ancak ihtiyaçlarınızın ne kadar farkında olursanız, bir sonraki hamleniz hakkında o kadar iyi karar verirsiniz. Bu, araba kullanmaya benzer; aniden ihtiyaç duyulduğunda doğru kararları vermek için arkanızda, yanınızda ve önünüzde ne olduğunu taramanız gerekir.
Facebook Yorumları