Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Boğa’daki Ay Oğlak’taki Plüton’la 120 derecelik bir açıda. Duygusal düzeyde hassas bir ruh hali içindesiniz. Bu ne demek? Sizi konfor alanınızdan çıkaran, yeni sınırlara götüren ve değişimin yeni boyutlarına işaret eden duygusal bir yolculuk: kariyerde yeni yönler, yer değişikliği, ancak aynı zamanda kontrol edilemeyen faktörlere işaret eder. Başak’taki Güneş Boğa’daki Ay’la açı yapacak. Bu şanslı açı genel olarak servet getirir. Ayrıca ilişki ile ilgili ahenkli beraberliği işaret eder. Ay, İkizler burcuna girecek. Haritada, mükemmel iletişim ve yeni görüşler dikkat çekiyor. İş bağlantıları artık normalden daha rahat olacak. Bağlantıya olan ihtiyacımız artıyor. Zihniniz ve ruhunuz meraklıdır ve zihinsel seviyede daha fazla gelişmeyi sever. Şu anda mükemmel bir zeka keskinliğe sahipsiniz ve farklı türde deneyimler ve izlenimlerle ilgileniyorsunuz. Ay İkizler burcunda olduğunda, duyarlılık ve iletişim, öğrenme ve kültürlere düşkün olacaksınız.