Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (19 Eylül 2019 Perşembe)

19 Eylül perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

+ Sonra Oku
Boğa&rsquo;daki Ay Oğlak&rsquo;taki Pl&uuml;ton&rsquo;la 120 derecelik bir a&ccedil;ıda. Duygusal d&uuml;zeyde hassas bir ruh hali i&ccedil;indesiniz. Bu ne demek? Sizi konfor alanınızdan &ccedil;ıkaran, yeni sınırlara g&ouml;t&uuml;ren ve değişimin yeni boyutlarına işaret eden duygusal bir yolculuk: kariyerde yeni y&ouml;nler, yer değişikliği, ancak aynı zamanda kontrol edilemeyen fakt&ouml;rlere işaret eder. Başak&rsquo;taki G&uuml;neş Boğa&rsquo;daki Ay&rsquo;la a&ccedil;ı yapacak. Bu şanslı a&ccedil;ı genel olarak servet getirir. Ayrıca ilişki ile ilgili ahenkli beraberliği işaret eder. Ay, İkizler burcuna girecek. Haritada, m&uuml;kemmel iletişim ve yeni g&ouml;r&uuml;şler dikkat &ccedil;ekiyor. İş bağlantıları artık normalden daha rahat olacak. Bağlantıya olan ihtiyacımız artıyor. Zihniniz ve ruhunuz meraklıdır ve zihinsel seviyede daha fazla gelişmeyi sever. Şu anda m&uuml;kemmel bir zeka keskinliğe sahipsiniz ve farklı t&uuml;rde deneyimler ve izlenimlerle ilgileniyorsunuz. Ay İkizler burcunda olduğunda, duyarlılık ve iletişim, &ouml;ğrenme ve k&uuml;lt&uuml;rlere d&uuml;şk&uuml;n olacaksınız.
Kategori : Astroloji
1/13

Boğa’daki Ay Oğlak’taki Plüton’la 120 derecelik bir açıda. Duygusal düzeyde hassas bir ruh hali içindesiniz. Bu ne demek? Sizi konfor alanınızdan çıkaran, yeni sınırlara götüren ve değişimin yeni boyutlarına işaret eden duygusal bir yolculuk: kariyerde yeni yönler, yer değişikliği, ancak aynı zamanda kontrol edilemeyen faktörlere işaret eder. Başak’taki Güneş Boğa’daki Ay’la açı yapacak. Bu şanslı açı genel olarak servet getirir. Ayrıca ilişki ile ilgili ahenkli beraberliği işaret eder. Ay, İkizler burcuna girecek. Haritada, mükemmel iletişim ve yeni görüşler dikkat çekiyor. İş bağlantıları artık normalden daha rahat olacak. Bağlantıya olan ihtiyacımız artıyor. Zihniniz ve ruhunuz meraklıdır ve zihinsel seviyede daha fazla gelişmeyi sever. Şu anda mükemmel bir zeka keskinliğe sahipsiniz ve farklı türde deneyimler ve izlenimlerle ilgileniyorsunuz. Ay İkizler burcunda olduğunda, duyarlılık ve iletişim, öğrenme ve kültürlere düşkün olacaksınız.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X