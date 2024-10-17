Günlük burç yorumları: 19 Ekim 2024 Cumartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugünkü Ay ile, duygusal olarak yenilenmek için sessiz anlar ve belki de biraz yalnızlık arıyorsunuz. Dinlenme, işleme ve sindirme ihtiyacınıza saygı göstermek mantıklı. Yeniden toparlanmak ve tazelenmek için güçlü bir zaman olsa da, bugün büyük fikirleriniz ve planlarınız var. Güçlü bir motivasyon ortaya çıkıyor ve özgüveniniz yüksek. Para, mülkler veya iş konularına dair güçlü hisler sizi harekete geçirebilir. Günün ilerleyen saatlerinde, geçmişten bir şeye tutunuyor veya onu yüceltiyor olabilirsiniz, ancak bu durum zihinsel olarak yeni ve büyümeye yönelik bir şeyin hayatınıza girmesini engelleyebilir. Ayrıca, etrafınızdaki şeyler hareketsiz gibi görünüyorsa huzursuz hissedebilirsiniz. Şu anda birine tam olarak güvenmek zor olabilir ve belki de şu an için tavsiye edilmeyen bir şeydir. Henüz yeni bir şeye atılmayın veya mevcut durumu terk etmeyin, çünkü iyi bir karar vermenizi sağlayacak önemli bilgileri kaçırıyor olabilirsiniz.