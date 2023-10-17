Günlük burç yorumları: 19 Ekim 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, ideal olarak alternatif rotaları keşfetmeye ve faydalı ayarlamalar yapmaya yetecek kadar uzun bir süre boyunca sizi yavaşlatan geçici bir durgunluk yaşayabilirsiniz. Geciktiğinizi hissediyorsanız, bu, enerjinizi geçici olarak yeniden yönlendirmenin bir işareti olabilir. Bugün mevcut projeleriniz veya çalışmalarınızdan biraz memnun olmayabilirsiniz. Gündeminizi çok fazla zorlarsanız egonuza da bir miktar darbe gelebilir. Bir ilişkide daha fazla saygı ihtiyacı ortaya çıkabilir. Havanın kötü olduğunu hissetmek, hayal gücüne yönelik ihtiyaçlarınızı dinlemediğinizin sinyali olabilir. Biraz dinlenmenin ve düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.
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