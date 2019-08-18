Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (19 Ağustos 2019 Pazartesi)
19 Ağustos pazartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
19 Ağustos 2019 Pazartesi
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Koç’taki Ay Aslan’daki Merkür’le açı yapıyor. Hızlı zeka ve muhakeme bugünün odakları olacak. Hayatınızda iyileşme ve değişiklikler olacak. Koç’taki Ay’ın Oğlak’taki Satürn’le kare açı yapması ise engeller ve kısıtlamalara yol açabilir, bunlar da melankoli ve mutsuzluğa. İlişkilerinizle ilgili şu anda iyi seçimler yapamayabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUM
Arkadaş canlısı olsanız bile bugün herkes otomatik olarak sizden etkilenmez. Kiminle konuştuğunuz konusunda seçici olun, aldığınız tepkileri not alın. Sezginizi kullanın, niyetiniz yeni bir aşk bulmaksa, başarılı olabilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUM
Bugün dolandırıcı olabilecek, garip ve aldatıcı taleplerle karşılaşmanız çok muhtemel. Kendinizi baskı altında bulursanız, kibarca reddedin. Bu çatışma çözülmesi zor olacak bir gerilim yaratabilir. Duygularınız sizi aldatabilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUM
Bir arkadaşınızın ya da yaşlı bir akrabanızın doktor randevusunda yanında olmanız veya tıbbi test yaptırmasına yardımcı olmanız için biraz zaman ayırmanız gerekebilir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUM
Başkalarının sizi görme şeklinin mutlaka sizin olduğunuz gibi olmadığını unutmayın. Kimseyi memnun etmek için kendinizi değiştirmek zorunda hissetmeyin. Tek sorumluluğunuz kendinize. Düşüncelerinizi değiştirmenizi isteyen garip olaylar olabilir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbinizin ve aklınızın size söylediklerinin arasında bir tutarsızlık ve gerginlik var. Sizi çok farklı yönlere çekiyorlar. Bugün ani kararlar vermekten kaçının. Kendinizi melankolik hissedebilirsiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Açıkça söylemek gerekirse, sizden ne beklendiği konusunda biraz şaşkınsınız. Özellikle akraba ve arkadaşlarınızla aranızda sık sık yanlış anlaşılmalar olabiir. Gergin durumu daha da kötüleştirmekten kaçınmak için ani hareket etmekten kaçının.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmeyen bir sağlık sorunu sizi zorlu bir finansal duruma sokabilir, ancak bu geçici olacak. Yapılacak en iyi şey vücudunuzu dinlemek, onu iyi hissettiren şeyin ne olduğunu keşfetmek.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUM
Her yeni girişime dikkatle yaklaşın. Tüm projelerin tam olarak planlandığı gibi gitmediğini unutmayın. Yol boyunca her zaman karşılaştığınız yeni engeller olacak. Kendinizi anlamsız durumların rahatsız etmenize izin vermeyin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUM
Bir kariyer hamlesi veya yeni bir iş ortaklığı yapmayı düşünüyorsanız, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ve ortaklarınızla konuşun. Bu "el sıkışma" anlaşmaları için iyi bir zaman değil. Yanlış anlamalar olabilir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUM
Hayatınız bir süredir değişiyor. Özellikle aşk hayatınızla ilgili olarak, eşiniz ve siz artık eskisi kadar iyi bir şekilde bağlantı kurmuyorsunuz. Bugün gecikmiş sorunları çözmek ve yeni bir başlangıç yapmak için ideal bir gün.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizi yenilemek için yenilikçi ve sıradışı fikirleriniz bugün gündeme gelebilir. Evinizde yapacağınız yenilemeler size yatırım getirisi olarak dönmeyebilir ama keyifli ve eğlenceli bir proje olacağı için, devam.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUM
Aile ve geniş aile günün odak noktası. Evinden çıkması gereken daha yaşlı bir akrabayı ziyaret edebilirsiniz. Sadece birlikte yürüyüşe çıkarak ya da market alışverişini yapmaya gönüllü olarak birinin hayatını aydınlatabilirsiniz.
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