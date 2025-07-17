Günlük burç yorumları: 18 Temmuz 2025 Cuma

Bugün, Yengeç burcundaki Güneş'in Koç burcundaki Ay ile kare açı yapmasıyla birlikte Son Dördün Ay fazı gerçekleşiyor. Bu faz, son zamanlarda yaşanan olaylara dair algımızda bir değişimi simgeler; onları daha olgun bir bakış açısıyla görmeye başlarız. Önümüzdeki birkaç gün, olayları daha deneyimli bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmek için elverişli. Ancak, geçici olarak gergin ya da çelişkili hissedebileceğimizi unutmamak önemli. Ay gün boyunca Koç burcunda ilerliyor. Bugün Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, bastırılmış öfke ve hayal kırıklıklarını tetikleyebilir; fakat aynı zamanda daha derin arzularımızı ya da tutkularımızı keşfetmemize de yol açabilir. Bu geçiş, sonuçlara daha derin bir bağlılığı ve işler istediğimiz gibi gitmediğinde yaşanabilecek olası gerilimleri işaret eder. Gün boyunca dikkat dağınıklığı yaratabilecek ek bir baskı hissi oluşturabilir. Yine de, Plüton kaynaklı korkuları, endişeleri ve zorlukları aşmak için bir fırsat da sunar. Merkür, yarın günün hemen başında durağanlaşarak geri hareketine başlayacak.