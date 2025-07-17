Günlük burç yorumları: 18 Temmuz 2025 Cuma

18 TEMMUZ 2025 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay, Ay bugün aşk, eğlence ve neşe alanınızda ilerliyor, bu da sizi kendinizi ifade etmenin ve hayatın keyfini çıkarmanın yollarını aramaya teşvik ediyor. Görüşmelerde değişiklikler, bazı zorluklar ve yanlış anlaşılmalarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bir yanınız işleri basit tutmak ve fazla düşünmemek isterken, diğer yanınız daha şüpheci davranıp derine inmeyi tercih edebilir. Şu anda ne yaparsanız yapın, yumuşak ve nazik bir yaklaşım benimsemek en iyisi olacaktır. Gün ilerledikçe, Merkür retrosuna yaklaşıyor olsak da, ilişkilerinizi, yaratıcı bir çalışmayı ya da özel bir projeyi beslemek açısından uygun bir enerjidesiniz. Biraz ekstra sevgi dolu ilgi şu anda harikalar yaratabilir.
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