Günlük burç yorumları: 18 Temmuz 2025 Cuma

18 Temmuz 2025 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 17 Temmuz 2025 08:02 Güncelleme: 17 Temmuz 2025 08:03
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  • Bugün, Yengeç burcundaki Güneş'in Koç burcundaki Ay ile kare açı yapmasıyla birlikte Son Dördün Ay fazı gerçekleşiyor. Bu faz, son zamanlarda yaşanan olaylara dair algımızda bir değişimi simgeler; onları daha olgun bir bakış açısıyla görmeye başlarız. Önümüzdeki birkaç gün, olayları daha deneyimli bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmek için elverişli. Ancak, geçici olarak gergin ya da çelişkili hissedebileceğimizi unutmamak önemli. Ay gün boyunca Koç burcunda ilerliyor. Bugün Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, bastırılmış öfke ve hayal kırıklıklarını tetikleyebilir; fakat aynı zamanda daha derin arzularımızı ya da tutkularımızı keşfetmemize de yol açabilir. Bu geçiş, sonuçlara daha derin bir bağlılığı ve işler istediğimiz gibi gitmediğinde yaşanabilecek olası gerilimleri işaret eder. Gün boyunca dikkat dağınıklığı yaratabilecek ek bir baskı hissi oluşturabilir. Yine de, Plüton kaynaklı korkuları, endişeleri ve zorlukları aşmak için bir fırsat da sunar. Merkür, yarın günün hemen başında durağanlaşarak geri hareketine başlayacak.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, güne duygularınızı toparlayarak başlayabilirsiniz, ancak gün ilerledikçe etrafınızda mutlu, olumlu ve gelişime açık bir atmosfer yaratmak sizin için rahat ve doğal gelecektir. Sözleriniz ve davranışlarınız sayesinde, zorlayıcı durumlara bile uyum getirme konusunda harika bir konumdasınız. İletişimleriniz ve ortaya koyduğunuz şeyler, başkalarını iş birliğine teşvik ediyor; Venüs'ün iletişim alanınızda, burcunuzdaki Seres ile uyum içinde olması da bunu destekliyor. Bugün normalden biraz daha fazla işle uğraşmanız gerekse bile, özgüveniniz size fazlasıyla yol aldırıyor.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, günün erken saatlerinde, bir gerilim yaşanabilir; ta ki farklı düşüncelere saygı duymayı kabul edene ya da daha iyisi, bu farklılıklardan öğrenmeyi seçene kadar. Sonuçta, anlaşmazlıklar derin olmayabilir ve temel değerleriniz hâlâ uyum içinde olabilir. İhtiyaçlarınız karşılanmadığında ya da görmezden gelindiğinizde, içe kapanma eğilimi gösterebilirsiniz, ancak bu duyguları gün içinde toparlayabilir ve kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Gün ilerledikçe, aile ve maddi konularla ilgilenmek açısından oldukça verimli olabilir. Özellikle eşyalarınız ya da kaynaklarınızla ilgili karmaşık bir sorunu ele alırken, ekstra dikkat ve özen göstermekten fayda görebilirsiniz. Gereksiz eşyalardan kurtulmak da bugün size ayrı bir tatmin sağlayabilir. En iyi sonuçları almak için temel yapı taşlarına ve destek sistemlerine odaklanın.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün detaylara takılma eğiliminiz oldukça güçlü, ancak içinizdeki başka bir taraf sorunları bırakıp akışa geçmek istiyor. Şu anda bir denge kurmanız önemli, özellikle de gün, özellikle dostluklarınızla ilgili olarak, hayatınızı düzene sokma açısından umut vaat ediyorken. Geçmişte zorluk olarak gördüğünüz yerlerde artık fırsatları daha iyi görebilirsiniz. Şu sıralar biri size gerçek bir ilgi duyuyor olabilir. Hayatınızdaki bir projeye, fikre ya da kişiye özel bir özen göstererek kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz. Küçük sorunların sizi aşağı çekmesine izin vermiyorsunuz ve aynı zamanda yolunda giden küçük şeylerin kıymetini her zamankinden daha çok takdir ediyorsunuz.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bir fikir ya da plan konusunda biriyle aynı noktada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Kendi kendinizi motive ettiğiniz bir ruh hali içindesiniz ve diğerlerinin doğru ayrıntılara dikkat etmediğini düşünebilirsiniz. Ancak gün ilerledikçe, işinize, görevlerinize ya da bir iş meselesine özel ilgi ve özen göstermek için güzel fırsatlar sunuyor. Geçmişteki deneyimlerinizi, çalışmalarınızı ve bilginizi bugüne uyarlamakta zorlanmayacaksınız. Şu anda düşüncelerinizi ve birine olan takdirinizi ifade etmek hem başarılı hem de güçlendirici olabilir.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün bir konu hakkında kararsız hissedebilirsiniz. Bir sorunu derinlemesine analiz etmek mi, yoksa geri çekilip sezgilerinizle kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemek mi gerektiği arasında kalabilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde kendinizi ifade etmeye ve paylaşmaya hazır olacaksınız; bir dinleyici kitlesi arayışında olabilirsiniz. Başkalarıyla bağlantı kurmak ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edinmek için güzel bir zaman. Fikirlerinize, çalışmalarınıza, yazılarınıza ya da sohbetlerinize fazladan özen, enerji ve düşünce katmak sizin için oldukça rahat ve doğal görünecek, bu da size sıcak bir ilgi kazandırabilir. Zihninizi serbest bırakmak ve esnetmek için de uygun bir dönemdesiniz. İnsanlarla olan etkileşimlerinizde adalet duygusu ve gerçek anlamda eşit ilişkiler kurma arayışındasınız.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün girişimcilik açısından güzel bir enerji var, ancak bunu tam anlamıyla benimseyebilmeniz için küçük bir engeli aşmanız gerekebilir. Kariyer cephesinde itibarınızı güçlendirmek ya da başkalarıyla iyi geçinmek için uygun bir konumdasınız. Bugün hedefleriniz için ekstra destek alabilir ya da çabalarınızın karşılığında takdir görebilirsiniz. Özel hayatınıza özen göstermek ve daha derin duygularınıza, arzularınıza daha fazla dikkat vermek, genel anlamda sizi güçlendirebilir. Adeta parlayabilirsiniz. Yine de, bir fikir ayrılığına dikkat edin; bu anlaşmazlık, aslında tam bir karşıtlık değil de, algı farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir. Düşündüğünüzden daha fazla ortak noktaya sahip olabilirsiniz.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, sosyal hayatınıza ihtiyaç duyduğu ilgiyi verebilirsiniz. Günün ilk yarısında güvensizliklerin ve korkuların davranışlarınızı yönlendirmesine izin vermeyin. Başkalarına olan ihtiyacınızı kabul etmek ya da hayatınızdaki önemli insanlara uyum sağlamak için planlarınızı ayarlamanız gerekebilir. Sevdiğiniz insanların parlamasına izin verin ve ilişkilerinize gönülden yatırım yapın. Aynı zamanda, kendinizi biraz daha zorlayabileceğinizi ve bunu yaparken önemli bir şeyi kaybetmeyeceğinizi fark ederek bolluk ve yeterlilik duygusuyla bağlantıda kalın. Bu, başkalarının desteğini hissedebileceğiniz güzel bir zaman ve siz de özel birine ilgi ve şefkat göstermeye hazır ve isteklisiniz.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünün Ay transitiyle birlikte, günlük rutinlerinizde veya işinizde denge arayışında olabilirsiniz. Detaylara, sorunlara ve kusurlara odaklanma eğilimindesiniz ve bu oldukça işinize yarayabilir. Hayatınızdaki sistemlerin veya yapının düzenlemeye, onarıma ya da küçük ayarlamalara ihtiyacı varsa, bunlara odaklanmak için iyi bir zamandasınız. Bu dönem büyük resme odaklanmaktan ya da çığır açan yaratıcılıklardan ziyade, pratik uygulamalar için daha elverişli. Şu anda çözemeyeceğiniz küçük sorunlar için kendinizi yıpratmaktan kaçının. Günün ilerleyen saatlerinde, olumlu ve etkili iletişim kurmak için güçlü enerjiler devreye giriyor. İnsanlar size karşı daha açık olabilir. Yine de, Merkür geri hareketine başlamak üzere olduğu için işleri biraz hafif ve esnek tutmak akıllıca olur; çünkü fikirler sonradan değişebilir.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Ay bugün aşk, eğlence ve neşe alanınızda ilerliyor, bu da sizi kendinizi ifade etmenin ve hayatın keyfini çıkarmanın yollarını aramaya teşvik ediyor. Görüşmelerde değişiklikler, bazı zorluklar ve yanlış anlaşılmalarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bir yanınız işleri basit tutmak ve fazla düşünmemek isterken, diğer yanınız daha şüpheci davranıp derine inmeyi tercih edebilir. Şu anda ne yaparsanız yapın, yumuşak ve nazik bir yaklaşım benimsemek en iyisi olacaktır. Gün ilerledikçe, Merkür retrosuna yaklaşıyor olsak da, ilişkilerinizi, yaratıcı bir çalışmayı ya da özel bir projeyi beslemek açısından uygun bir enerjidesiniz. Biraz ekstra sevgi dolu ilgi şu anda harikalar yaratabilir.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanınızdaki yolculuğuna devam ediyor, sizi yerleşmeye ve rahat etmeye teşvik ediyor. Ancak bugün, ilişkilerinizde ve pratik işlerinize dair, işleyen şeylerden çok sorunlu olanlara odaklanma eğilimi gösterebilirsiniz. Yine de, özellikle aile, iş arkadaşları ya da günlük rutinlerinizde vakit geçirdiğiniz kişilerden sıcak ve özel ilgi görme açısından harika bir konumdasınız. Evle ilgili meselelere biraz ekstra özen gösteriyor ve özel dokunuşlar katıyorsunuz; bu durum size iyi geliyor ve özgüveninizi artırıyor.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanınızda ilerliyor ve merakınızı teşvik ediyor. Kontrolünüz dışında olan sorunlara dair endişe duyma eğilimi olsa da, iletişimlerinize ekstra özen göstermek ve bunun karşılığında sıcak geri dönüşler almak için mükemmel bir enerji mevcut. Üstelik Merkür geri hareketine başlamak üzere olsa da! Kazançlar hemen kendini gösteriyor. Kişisel çekiciliğiniz yüksek ve kendinizi ifade etme tarzınızla öne çıkıyorsunuz. Yine de, gün ilerledikçe işleri fazla sıkılaştırmaktan kaçının; kesin sonuçlara bağlamak şu an ideal değil.

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  • 18 TEMMUZ 2025 CUMA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün sahip olduklarınızı takdir etmek için işleri yavaşlatmak istiyorsunuz ve ayın bu döneminde oldukça doğru bir bakış açısı. Daha çok inşa etmek, kök salmak ve yuva kurmakla ilgileniyorsunuz; daha fazla konfor ve tatmin arayışındasınız. Eşyalarınıza, değerli şeylerinize, paranıza veya işinize özel özen göstermek bugün size tatmin verebilir. Aileniz tarafından özellikle takdir edildiğinizi ya da kendinizle daha huzurlu ve memnun hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Anlık tatmin peşinde değilsiniz; çabalarınızdan memnunsunuz ve bu size özel bir parıltı katıyor. Hayatınızı ilerletmenin yollarına odaklanıyor veya planlarınızı geliştirmek için fikirler üretiyorsunuz ve sabırlı olmak size iyi geliyor.

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YORUMLAR

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